LIVE Ballon d'Or: Romelu Lukaku strandt op 12e plaats, wie wordt de winnaar?

18:52 18 uur 52. Nu nog de top 10. De plaatsen 11 tot en met 30 zijn bekend. Romelu Lukaku is op de 12e plek geëindigd in het referendum. Blijven nog over voor de top 10: Benzema, De Bruyne, Donnarumma, Jorginho, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Ronaldo en Salah. . Nu nog de top 10 De plaatsen 11 tot en met 30 zijn bekend. Romelu Lukaku is op de 12e plek geëindigd in het referendum. Blijven nog over voor de top 10: Benzema, De Bruyne, Donnarumma, Jorginho, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Ronaldo en Salah.

18:38 18 uur 38. Ballon d'Or: plaatsen 11-20. 11. Erling Haaland (Noo) Dortmund 12. Romelu Lukaku Chelsea 13. Giorgio Chiellini (Ita) Juventus 14. Leonardo Bonucci (Ita) Juventus 15. Raheem Sterling (Eng) Manchester City 16. Neymar (Bra) PSG 17. Luis Suarez (Uru) Atletico 18. Simon Kjaer (Den) Milan 19. Mason Mount (Eng) Chelsea 20. Riyad Mahrez (Alg) Manchester City . Ballon d'Or: plaatsen 11-20

18:34 Robert Lewandowski is een van de favorieten voor de Gouden Bal:. 18 uur 34. Robert Lewandowski is een van de favorieten voor de Gouden Bal:

17:20 17 uur 20. Ballon d'Or: plaatsen 21-30 . 21. Bruno Fernandes (Por) Manchester United Lautaro Martinez (Arg) Inter 23. Harrye Kane (Eng) Tottenham 24. Pedri (Spa) Barcelona 25. Phil Foden (Eng) Manchester City 26. Nicolo Barella (Ita) Inter Ruben Dias (Por) Manchester City Gerard Moreno (Spa) Villarreal 29. Luka Modric (Kro) Real Madrid Cesar Azpilicueta (Spa) Chelsea . Ballon d'Or: plaatsen 21-30

15:27 Over één uur worden de eerste namen in de eindklassering bekendgemaakt. Duiken er Belgen op? 15 uur 27. Over één uur worden de eerste namen in de eindklassering bekendgemaakt. Duiken er Belgen op?

15:25 15 uur 25. Liefst 48% van onze lezers gunt Robert Lewandowski de Gouden Bal. Straf resultaat in onze poll: van de bijna 10.000 stemmers gunnen er 48% Robert Lewandowski de Gouden Bal. Nummer twee is Kevin De Bruyne met 18%, Lionel Messi is derde met 15%. . Liefst 48% van onze lezers gunt Robert Lewandowski de Gouden Bal Straf resultaat in onze poll: van de bijna 10.000 stemmers gunnen er 48% Robert Lewandowski de Gouden Bal. Nummer twee is Kevin De Bruyne met 18%, Lionel Messi is derde met 15%.

13:28 Voor de winnaars van de Gouden Bal ligt nog een extra cadeautje klaar... 13 uur 28. Voor de winnaars van de Gouden Bal ligt nog een extra cadeautje klaar...

11:37 11 uur 37. Lewandowski meeste goals, Messi eerste prijs met Argentinië. Even de meest opvallende statistieken en prijzen - tot het sluiten van de stemming - van de topfavorieten op een rijtje. Lionel Messi: 40 goals en 16 assists in 49 wedstrijden. De Argentijn won voor zijn transfer naar PSG nog de Copa del Rey met Barcelona. Met zijn land veroverde hij een eerste grote prijs: de Cópa America. Roberto Lewandowski: 54 goals en 8 assists in 45 wedstrijden. De Pool loodste Bayern München met recordcijfers naar de Bundesliga en het WK voor Clubs. Karim Benzema: 35 goals en 14 assists in 50 wedstrijden. De Fransman toonde zich de absolute sterkhouder bij Real Madrid. Met zijn land won de spits de Nations League. . Lewandowski meeste goals, Messi eerste prijs met Argentinië Even de meest opvallende statistieken en prijzen - tot het sluiten van de stemming - van de topfavorieten op een rijtje.



