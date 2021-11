LIVE: Balikwisha trapt Belgische beloften op voorsprong tegen Turkije

Als bijen zwermen de Belgen nu rond de zestien van Turkije. Na verschillende tussenstations dropt Van der Brempt de bal uiteindelijk voor doel, de Turken werken weg in hoekschop.

21 uur 43. Als bijen zwermen de Belgen nu rond de zestien van Turkije. Na verschillende tussenstations dropt Van der Brempt de bal uiteindelijk voor doel, de Turken werken weg in hoekschop. .

Verschaeren brengt de bal prachtig voor doel, waar 2 Belgen in schietstelling staan. Raskin laat de bal voor Balikwisha. Die trapt het leer overhoeks tegen de touwen.

21 uur 38. 1-0: goal van Balikwisha. Verschaeren brengt de bal prachtig voor doel, waar 2 Belgen in schietstelling staan. Raskin laat de bal voor Balikwisha. Die trapt het leer overhoeks tegen de touwen. .

Goede versnelling van Van der Brempt, die Balikwisha bereikt. Openda wordt gezocht, maar de bal is te hard ingespeeld.

21 uur 37. Goede versnelling van Van der Brempt, die Balikwisha bereikt. Openda wordt gezocht, maar de bal is te hard ingespeeld. .

Openda in duel met OHL-verdediger Özkacar. 21 uur 35.

Na een intense 1e helft duiken beide teams de kleedkamers in zonder goals. Grote kansen vielen er nog niet te noteren. Gele kaarten wel: 4 voor de Turken en 1 voor de Belgen (Openda).

21 uur 18. Rust. Na een intense 1e helft duiken beide teams de kleedkamers in zonder goals. Grote kansen vielen er nog niet te noteren. Gele kaarten wel: 4 voor de Turken en 1 voor de Belgen (Openda). .

In de extra tijd van de 1e helft wordt Openda van achteraan aangetikt. Een vrije trap op een interessante plek voor de jonge Belgen.

21 uur 15. In de extra tijd van de 1e helft wordt Openda van achteraan aangetikt. Een vrije trap op een interessante plek voor de jonge Belgen. .

21:14

21 uur 14. Vandevoordt moet een eerste keer in actie komen in deze partij. De knik van Destan is een gemakkelijk vangballetje voor de Genkse doelwachter. .