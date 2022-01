Franse beker: 2 goals Onana volstaan niet voor Lille na late comeback Lens

23:30 23 uur 30. Onana scoort twee keer, maar toch ligt Lille uit Beker. RC Lens heeft landskampioen Rijsel uit de Franse beker gewipt na een zinderende derby. In de 1/16e finales had de Belg Amadou Onana er nochtans alles aan gedaan om Rijsel een ticket voor de volgende ronde te bezorgen. De boomlange middenvelder klopt na een halfuur doelman Farinez met een overhoekse kopbal. Minder dan 5 minuten sloeg de Jonge Duivel nog eens toe en strafte hij zwak verdedigen af. Rijsel zat halfweg op rozen, maar in het slot gaf het zijn voorsprong nog uit handen. Seko Fofana, ook al goed voor de aansluitingstreffer, krulde in de 95e minuut de gelijkmaker via de paal binnen. In de strafschoppen zette Fofana de kers op de taart met de beslissende penalty. Eerder had José Fonte het doel volledig gemist. In de volgende ronde neemt Lens het op tegen AS Monaco, de nieuwe club van coach Philippe Clement. . Onana scoort twee keer, maar toch ligt Lille uit Beker RC Lens heeft landskampioen Rijsel uit de Franse beker gewipt na een zinderende derby. In de 1/16e finales had de Belg Amadou Onana er nochtans alles aan gedaan om Rijsel een ticket voor de volgende ronde te bezorgen.



De boomlange middenvelder klopt na een halfuur doelman Farinez met een overhoekse kopbal. Minder dan 5 minuten sloeg de Jonge Duivel nog eens toe en strafte hij zwak verdedigen af.



Rijsel zat halfweg op rozen, maar in het slot gaf het zijn voorsprong nog uit handen. Seko Fofana, ook al goed voor de aansluitingstreffer, krulde in de 95e minuut de gelijkmaker via de paal binnen.



In de strafschoppen zette Fofana de kers op de taart met de beslissende penalty. Eerder had José Fonte het doel volledig gemist. In de volgende ronde neemt Lens het op tegen AS Monaco, de nieuwe club van coach Philippe Clement.

23:29 23 uur 29.

04-01-2022 04-01-2022.

23:05 23 uur 05. Snelle hattrick Mbappé. Ook zonder Messi (corona) of Neymar (blessure) heeft PSG zich simpel ontdaan van vierdeklasser Vannes. In de eerste helft kon de Bretoense club de schade nog enigszins beperken, met enkel een goal van Kimpembe. Na de rust ontbond Mbappé zijn duivels, met een hattrick in amper 17 minuten (waarvan 1 goal op assist van de jonge Nederlander Xavi Simons). Zo blijft de beker het geliefkoosde terrein van PSG. In de voorbije 8 jaar verloor het slechts 1 keer, in de finale van 2019 tegen Rennes. . Snelle hattrick Mbappé Ook zonder Messi (corona) of Neymar (blessure) heeft PSG zich simpel ontdaan van vierdeklasser Vannes. In de eerste helft kon de Bretoense club de schade nog enigszins beperken, met enkel een goal van Kimpembe. Na de rust ontbond Mbappé zijn duivels, met een hattrick in amper 17 minuten (waarvan 1 goal op assist van de jonge Nederlander Xavi Simons).

Zo blijft de beker het geliefkoosde terrein van PSG. In de voorbije 8 jaar verloor het slechts 1 keer, in de finale van 2019 tegen Rennes.

23:04 23 uur 04.

03-01-2022 03-01-2022.

20:50 20 uur 50. Clement ziet Monaco met 1-3 winnen. Monaco ging met 1-3 winnen op het veld van tweedeklasser Quevilly-Rouen. Philippe Clement, die de nieuwe Monaco-coach lijkt te zijn, zat in de tribune, samen met 3 assistenten die hij uit Brugge lijkt mee te nemen. Hij zag Monaco-spits Ben Yedder vanaf de stip de score openen, snel gevolgd door de 0-2 van Volland. Sidibé milderde vlak voor de rust, Volland zette de eindstand vast op het uur. Bij de bezoekers speelde de 19-jarige Belg Eliot Matazo de 90 minuten. . Clement ziet Monaco met 1-3 winnen Monaco ging met 1-3 winnen op het veld van tweedeklasser Quevilly-Rouen. Philippe Clement, die de nieuwe Monaco-coach lijkt te zijn, zat in de tribune, samen met 3 assistenten die hij uit Brugge lijkt mee te nemen.



Hij zag Monaco-spits Ben Yedder vanaf de stip de score openen, snel gevolgd door de 0-2 van Volland. Sidibé milderde vlak voor de rust, Volland zette de eindstand vast op het uur.



Bij de bezoekers speelde de 19-jarige Belg Eliot Matazo de 90 minuten.

20:49 20 uur 49.

20:45 20 uur 45. Reims wint op valreep bij vijfdeklasser. Reims heeft toch een beetje met de bibber gezeten bij vijfdeklasser Thaon-les-Vosges. Het team van Wout Faes stond na 90 minuten nog altijd op 0-0, maar in de extra tijd viel het verdict toch. Fraser Hornby vermeed in de 93e minuut de strafschoppenloterij voor de nummer 14 uit de Ligue 1. Opvallend: Fraser Hornby stond nog maar 1 minuut op het veld. . Reims wint op valreep bij vijfdeklasser Reims heeft toch een beetje met de bibber gezeten bij vijfdeklasser Thaon-les-Vosges. Het team van Wout Faes stond na 90 minuten nog altijd op 0-0, maar in de extra tijd viel het verdict toch.



Fraser Hornby vermeed in de 93e minuut de strafschoppenloterij voor de nummer 14 uit de Ligue 1.



Opvallend: Fraser Hornby stond nog maar 1 minuut op het veld.

20:26 20 uur 26. Doku scoort, maar Rennes gaat eruit na penalty's. Rennes, de vierde in de Ligue 1, heeft een blauwtje gelopen bij Nancy, de laatste in de Ligue II. Doku bracht op het uur de dominerende bezoekers op voorsprong, maar Biron sleepte nog penalty's uit de brand. Daarin pakte Nancy-keeper Valette drie strafschoppen. Zo werd het na 12 penalty's 4-3 voor de tweedeklasser. . Doku scoort, maar Rennes gaat eruit na penalty's Rennes, de vierde in de Ligue 1, heeft een blauwtje gelopen bij Nancy, de laatste in de Ligue II. Doku bracht op het uur de dominerende bezoekers op voorsprong, maar Biron sleepte nog penalty's uit de brand.



Daarin pakte Nancy-keeper Valette drie strafschoppen. Zo werd het na 12 penalty's 4-3 voor de tweedeklasser.





20:25 Thuisdoelman Baptiste Valette is de held met 3 gestopte penalty's. 20 uur 25. Thuisdoelman Baptiste Valette is de held met 3 gestopte penalty's.

20:25 20 uur 25.

18:49 18 uur 49. Jupiler Pro League Daar is Philippe Clement: coach zit met assistenten op tribune voor bekerduel Monaco

08:21 08 uur 21. Nice naar 1/8e finale zonder te spelen. Er worden in de 1/16e finales maar 15 duels afgewerkt. Nice hoeft niet te spelen. Door de incidenten in de tribune tijdens de 1/32e finale tussen Paris FC en Lyon werden die 2 ploegen als verliezer aangeduid voor de groene tafel. Nice moest een van de 2 ontmoeten, maar dat gebeurt dus niet. Op 17 december stond het bij de rust 1-1 toen de poppen aan het dansen gingen tussen een deel van de supporters van Parijs en die van Lyon. Onder meer vuurpijlen werden gegooid. De match werd daarop gestaakt. . Nice naar 1/8e finale zonder te spelen Er worden in de 1/16e finales maar 15 duels afgewerkt. Nice hoeft niet te spelen. Door de incidenten in de tribune tijdens de 1/32e finale tussen Paris FC en Lyon werden die 2 ploegen als verliezer aangeduid voor de groene tafel. Nice moest een van de 2 ontmoeten, maar dat gebeurt dus niet.



Op 17 december stond het bij de rust 1-1 toen de poppen aan het dansen gingen tussen een deel van de supporters van Parijs en die van Lyon. Onder meer vuurpijlen werden gegooid. De match werd daarop gestaakt.

02-01-2022 02-01-2022.

23:56 23 uur 56. Metz en Angers sneuvelen als enige eersteklassers. Metz en Angers zullen de beker dit seizoen niet winnen. Ze leden allebei een beschamende nederlaag, Angers op het veld van vijfdeklasser Linas-Montlhéry (2-0), Metz na penalty's bij Bergerac, ook uit de 5e divisie in Frankrijk. Brest ontsnapte dan weer tegen een club uit de vijfde klasse. In de penaltyreeks tegen Dinan Lehon werd het 11-12. . Metz en Angers sneuvelen als enige eersteklassers Metz en Angers zullen de beker dit seizoen niet winnen. Ze leden allebei een beschamende nederlaag, Angers op het veld van vijfdeklasser Linas-Montlhéry (2-0), Metz na penalty's bij Bergerac, ook uit de 5e divisie in Frankrijk.



Brest ontsnapte dan weer tegen een club uit de vijfde klasse. In de penaltyreeks tegen Dinan Lehon werd het 11-12.

23:55 23 uur 55.

15:57 15 uur 57. Eliot Matazo volgt voorbeeld van Onana. Monaco heeft zich zondag zonder al te veel problemen geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. Op bezoek bij derdeklasser Red Star werd het 0-2. Wissam Ben Yedder (33. en 65.) was de gevierde man met twee goals. De jonge Belg Eliot Matazo gaf de assist voor het tweede doelpunt. . Eliot Matazo volgt voorbeeld van Onana Monaco heeft zich zondag zonder al te veel problemen geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. Op bezoek bij derdeklasser Red Star werd het 0-2. Wissam Ben Yedder (33. en 65.) was de gevierde man met twee goals. De jonge Belg Eliot Matazo gaf de assist voor het tweede doelpunt.

19-12-2021 19-12-2021.

21:31 21 uur 31. Amadou Onana

21:30 21 uur 30. Onana geeft assist in bekerzege Rijsel. Rijsel heeft zich zaterdagavond gekwalificeerd voor de 1/16e finales van de Coupe de France. De Franse landskampioen versloeg tweedeklasser Auxerre met 3-1. Halverwege had Rijsel zijn schaapjes al op het droge met treffers van Angel Gomes (23'), Jonathan David (33') en Zeki Celik (39'). Belgische beloftenkapitein Amadou Onana speelde de hele wedstrijd en leverde de assist voor de 3-0. De tegengoal na rust was er eentje voor de statistieken. Zaterdagmiddag al plaatste ook tweedeklasser Toulouse zich voor de volgende ronde. Reeksgenoot Nimes droop af met 4-1, Brecht Dejaegere werd 10 minuten voor tijd naar de kant gehaald bij de thuisploeg. . Onana geeft assist in bekerzege Rijsel Rijsel heeft zich zaterdagavond gekwalificeerd voor de 1/16e finales van de Coupe de France. De Franse landskampioen versloeg tweedeklasser Auxerre met 3-1. Halverwege had Rijsel zijn schaapjes al op het droge met treffers van Angel Gomes (23'), Jonathan David (33') en Zeki Celik (39'). Belgische beloftenkapitein Amadou Onana speelde de hele wedstrijd en leverde de assist voor de 3-0. De tegengoal na rust was er eentje voor de statistieken. Zaterdagmiddag al plaatste ook tweedeklasser Toulouse zich voor de volgende ronde. Reeksgenoot Nimes droop af met 4-1, Brecht Dejaegere werd 10 minuten voor tijd naar de kant gehaald bij de thuisploeg.

21:29 21 uur 29.

12:56 12 uur 56. Lyon bant zijn fans op verplaatsingen. Olympique Lyon heeft zijn supportersgroepen voorlopig verboden om mee te reizen naar uitwedstrijden van het team. Lyon neemt de maatregel na de incidenten van vrijdagavond tijdens de bekerwedstrijd bij tweedeklasser Paris FC. "Meer dan ooit willen we hooliganisme bannen uit het voetbal", klinkt het bij het team van Jason Denayer. "Daarom verbieden we fangroepen tot nader order en tot de daders geïdentificeerd zijn mee te reizen naar uitwedstrijden." . Lyon bant zijn fans op verplaatsingen Olympique Lyon heeft zijn supportersgroepen voorlopig verboden om mee te reizen naar uitwedstrijden van het team. Lyon neemt de maatregel na de incidenten van vrijdagavond tijdens de bekerwedstrijd bij tweedeklasser Paris FC. "Meer dan ooit willen we hooliganisme bannen uit het voetbal", klinkt het bij het team van Jason Denayer. "Daarom verbieden we fangroepen tot nader order en tot de daders geïdentificeerd zijn mee te reizen naar uitwedstrijden."