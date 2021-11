EK-kwalificatie mag jonge Duivels niet meer ontsnappen na zege tegen Turkije

De wedstrijd lag vaak stil in de 2e helft. Daardoor krijgen we nog 4 minuten extra speeltijd.

22 uur 19. Nog 4 minuten. De wedstrijd lag vaak stil in de 2e helft. Daardoor krijgen we nog 4 minuten extra speeltijd. .

22 uur 15. Dubbele wissel bij Belgen. Openda en Verschaeren maken bij de Belgische beloften plaats voor Deman en El Hadj. Dat betekent dat Openda voor het eerst in deze EK-voorronde niet scoort in een match. .

22 uur 09. Vandevoordt brengt 2 keer redding. Met de vuisten bokst Vandevoordt een vrije trap weg voor doel. De Genk-doelman staat even later weer op dezelfde plek bij een Turkse doelpoging. .

22 uur 04. Bijna 2-0. Een stuiterende bal van Openda lijkt in doel te hobbelen. Op de lijn wordt zijn doelpoging op de valreep nog gekeerd. Bijna lag de wedstrijd in een definitieve plooi. .

21 uur 58. Keita lost Raskin af. Mathijssen brengt OHL-talent Mandela Keita tussen de lijnen. Ook hij speelt een thuismatch, want Keita (genoemd naar Nelson Mandela) werd geboren in Leuven en groeide op in Wijgmaal. .

21 uur 57. Raskin is opnieuw te been na medische verzorging. De dokter zal moeten beslissen of Raskin de strijd mag vervolgen of niet. .