07 uur . Getafe met billen bloot. Eersteklasser Getafe, de voorlaatste in de Primera Division, ging er in de 1/32e finales uit op het veld van derdeklasser Atletico Baleares. Het werd 5-0. Getafe speelde wel een uur met zijn tienen. Valencia en Betis Sevilla speelden met vuur, maar gingen na verlengingen door: respectievelijk tegen Arenteiro (3-1) en Talavera de la Reina (4-2). Met Levante, Alaves en Granada zijn we nog 3 eersteklassers kwijtgespeeld deze week. .