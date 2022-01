Crystal Palace haalt Jacob Montes weg bij Waasland-Beveren en stalt hem bij concurrent RWDM

20:17 20 uur 17. Huurling Montes van Waasland-Beveren naar RWDM. De Amerikaanse middenvelder Jacob Montes, die door Crystal Palace de afgelopen maanden werd verhuurd aan Waasland-Beveren in de 1B Pro League, doet het seizoen uit bij reeksgenoot RWDM. De 23-jarige Montes verhuisde afgelopen zomer van de universiteit van Georgetown in de Verenigde Staten naar het Engelse Crystal Palace, dat hem meteen uitleende aan Waasland-Beveren. David Blitzer, de mede-eigenaar van Crystal Palace, is ook eigenaar van Waasland-Beveren. John Textor, de andere eigenaar van Crystal Palace, is dan weer de nieuwe investeerder bij het Brusselse RWDM. Montes kwam bij Waasland-Beveren, dat momenteel 2e staat, 9 keer in actie. Hij verhuist nu naar een rechtstreekse concurrent voor de promotiebarrages, want RWDM staat derde. . Huurling Montes van Waasland-Beveren naar RWDM De Amerikaanse middenvelder Jacob Montes, die door Crystal Palace de afgelopen maanden werd verhuurd aan Waasland-Beveren in de 1B Pro League, doet het seizoen uit bij reeksgenoot RWDM.



De 23-jarige Montes verhuisde afgelopen zomer van de universiteit van Georgetown in de Verenigde Staten naar het Engelse Crystal Palace, dat hem meteen uitleende aan Waasland-Beveren. David Blitzer, de mede-eigenaar van Crystal Palace, is ook eigenaar van Waasland-Beveren. John Textor, de andere eigenaar van Crystal Palace, is dan weer de nieuwe investeerder bij het Brusselse RWDM.



Montes kwam bij Waasland-Beveren, dat momenteel 2e staat, 9 keer in actie. Hij verhuist nu naar een rechtstreekse concurrent voor de promotiebarrages, want RWDM staat derde.

11:45 11 uur 45. Renaud Emond moet weer scoren voor Standard. Standard is bedrijvig op de transfermarkt. Om weg te komen van de 15e plaats rekent de Luikse club nu ook op de terugkeer van Renaud Emond. De Belgische spits uit Virton speelde van de zomer van 2015 tot januari 2020 al 139 wedstrijden voor Standard, goed voor 43 goals en onder meer 2 keer de beker van België. Emond, die voor Luik bij Waasland-Beveren speelde, versierde een transfer naar Nantes, maar daar kon hij zijn stempel niet drukken. Standard zal zijn goals goed kunnen gebruiken om het tij te keren.



Emond, die voor Luik bij Waasland-Beveren speelde, versierde een transfer naar Nantes, maar daar kon hij zijn stempel niet drukken. Standard zal zijn goals goed kunnen gebruiken om het tij te keren.

18:20 18 uur 20. Voormalige Genk-middenvelder voor KV Mechelen. Ook KV Mechelen speurt rond en is in Duitsland beland. Daar verlost het Dries Wouters van zijn voorlopig tegenvallende passage bij Schalke 04. De middenvelder wisselde afgelopen zomer Genk in voor de Duitse tweede klasse, maar speelde er amper. "Ik ben blij dat ik hier in Mechelen ben gearriveerd," zegt Wouters. "Ik heb altijd al sympathie gehad voor KV Mechelen." "Ook toen ik nog bij de jeugd van Genk zat, ging ik heel graag naar die matchen tegen KV kijken. Het voelt dan ook goed en juist om hier nu te kunnen komen spelen."

18:18 Standard lijkt wel een duiventil: linksachter Nicolas Gavory heeft zijn laatste minuten bij de Rouches gespeeld. 18 uur 18. Standard lijkt wel een duiventil: linksachter Nicolas Gavory heeft zijn laatste minuten bij de Rouches gespeeld.

17:06 17 uur 06. Nog een aanwinst bij Standard. Standard zit niet stil. Na onder meer Joachim Van Damme haalt het ook Gilles Dewaele naar Sclessin. De rechtsachter verlaat KV Kortrijk, waar hij anderhalf jaar speelde. Bij Standard wordt hij herenigd met ex-coach Luka Elsner. . Nog een aanwinst bij Standard Standard zit niet stil. Na onder meer Joachim Van Damme haalt het ook Gilles Dewaele naar Sclessin. De rechtsachter verlaat KV Kortrijk, waar hij anderhalf jaar speelde. Bij Standard wordt hij herenigd met ex-coach Luka Elsner.

17:01 Guillaume Gillet en Charleroi zetten in de winterstop hun samenwerking stop. De ervaren verdediger gaat in 1B aan de slag bij Waasland-Beveren. . 17 uur 01. Guillaume Gillet en Charleroi zetten in de winterstop hun samenwerking stop. De ervaren verdediger gaat in 1B aan de slag bij Waasland-Beveren.

16:58 16 uur 58. Seraing versterkt defensie in reddingsoperatie. Seraing heeft zich versterkt met de ervaren verdedigers Daniel Opare en Molla Wagué. Opare tekende een contract voor anderhalf jaar, Wagué tot het einde van dit seizoen. De 31-jarige Opare zat zonder club sinds zijn contract in de zomer van 2021 afliep bij Zulte Waregem. Hij trainde in december mee bij Seraing en kon er zo een contract versieren. Opare brak in België door bij Standard. De Rouches plukten de Ghanese vleugelverdediger in 2010 weg bij de jeugd van Real Madrid. Nadien vertoefde Opare bij Porto (2014), Besiktas (2015), Augsburg (2015-2018) en Lens (2017). In 2018 keerde hij terug naar België om bij Antwerp aan de slag te gaan. In het seizoen 2020-2021 stond hij op de loonlijst bij Zulte Waregem. "Ik voel me erg fit en kijk uit naar deze nieuwe uitdaging", reageert Opare. "Sinds mijn vertrek bij Zulte onderhoud ik mijn conditie op eigen kracht, onder meer met een physical coach in Duitsland. Ik mis het wedstrijdritme, maar ik ben ervan overtuigd dat het snel terug zal komen." Wagué, 30 jaar, komt over van het Franse Nantes, waar hij dit seizoen nog niet aan spelen toekwam. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Amiens. Voordien verdedigde de Malinese international de kleuren van zijn jeugdclub Caen (2011-2014), Udinese (2014-2017), Leicester (2017), Watford (2017-2018) en Nottingham Forrest (2019). Met Mali speelde hij vier keer de Africa Cup, maar voor het huidige Afrikaanse kampioenschap zat hij niet in de selectie.

14:30 14 uur 30. Beerschot verliest Caicedo. Rode lantaarn Beerschot is Moises Caicedo kwijt. Brighton and Hove Albion, zijn moederclub, heeft de huurovereenkomst stopgezet. De middenvelder zegt onze competitie dus vaarwel. Caicedo kwam in totaal 14 keer in actie voor Beerschot. Hij scoorde twee keer.

Caicedo kwam in totaal 14 keer in actie voor Beerschot. Hij scoorde twee keer.

16:30 16 uur 30. Standard strikt Joachim Van Damme. Joachim Van Damme verlaat KV Mechelen en verdedigt vanaf nu de kleuren van Standard. De 30-jarige middenvelder speelde in twee periodes 150 wedstrijden voor KVM. Daarnaast verdedigde hij ook lang de kleuren van Waasland-Beveren. In Luik moet Van Damme voor meer duelkracht op het middenveld zorgen. "We heten Joachim welkom en wensen hem het allerbeste toe in onze kleuren", laat Standard weten.



In Luik moet Van Damme voor meer duelkracht op het middenveld zorgen. "We heten Joachim welkom en wensen hem het allerbeste toe in onze kleuren", laat Standard weten.

09:16 09 uur 16. Standard kondigt Fransman Cafaro aan. Standard heeft zijn eerste wintertransfer aangekondigd. De Luikse club neemt de Fransman Mathieu Cafaro over van Stade Reims. De 24-jarige aanvallende middenvelder en flankspeler is een jeugdproduct van Toulouse. In 2015 debuteerde hij in de Ligue 1 bij die club en in de zomer van 2017 verhuisde hij naar Reims. Voor die club speelde hij 91 wedstrijden (15 goals, 8 assists). Dit seizoen kwam hij maar vier keer in actie voor Reims, waar hij teamgenoot was van de Belgen Thomas Foket, Wout Faes en sinds kort Maxime Busi.

De 24-jarige aanvallende middenvelder en flankspeler is een jeugdproduct van Toulouse. In 2015 debuteerde hij in de Ligue 1 bij die club en in de zomer van 2017 verhuisde hij naar Reims. Voor die club speelde hij 91 wedstrijden (15 goals, 8 assists).

Dit seizoen kwam hij maar vier keer in actie voor Reims, waar hij teamgenoot was van de Belgen Thomas Foket, Wout Faes en sinds kort Maxime Busi.

