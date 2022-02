20:55 Het duel der kneusjes is gewonnen door Versailles. De vierdeklasser klopte reeksgenoot Bergerac na strafschoppen. Versailles moest na de 1-1 in de 89e minuut naar de bibberronde, maar de bezoekers waren foutloos: 4-5. 20 uur 55. Het duel der kneusjes is gewonnen door Versailles. De vierdeklasser klopte reeksgenoot Bergerac na strafschoppen. Versailles moest na de 1-1 in de 89e minuut naar de bibberronde, maar de bezoekers waren foutloos: 4-5.

AS Monaco vlot voorbij Amiens. Philippe Clement mag zich opmaken voor de halve finales van de beker. De Monegasken beleefden een rustige avond tegen Amiens. Tchouameni opende de score al na 5 minuten. De thuisploeg had de touwtjes in handen. Volland diepte de score uit in de tweede helft, goed voor het eindresultaat: 2-0.

Tchouameni opende de score al na 5 minuten. De thuisploeg had de touwtjes in handen. Volland diepte de score uit in de tweede helft, goed voor het eindresultaat: 2-0.

PSG ziet hoe verhuurde doelman bekerheld wordt bij Nice. PSG is verrassend gesneuveld in de 1/8e finales van de beker. Nice haalde het maandagavond in het Parc des Princes na strafschoppen. De thuisploeg, met Messi in de basis en Mbappé als invaller, kon in 90 minuten met wisselende kansen niet scoren. In de Coupe de France worden er bij een gelijke stand dan meteen strafschoppen genomen. Paredes miste als eerste voor PSG, maar Nice-speler Delort volgde zijn voorbeeld. Na de 6-5 van Bonfim Dante (ex-Standard) moest PSG scoren, maar de jonge Nederlander Xavi Simons kreeg zijn pingel niet voorbij Nice-doelman Bulka. Pikant detail: Bulka wordt door Nice gehuurd van... PSG.



De thuisploeg, met Messi in de basis en Mbappé als invaller, kon in 90 minuten met wisselende kansen niet scoren.



In de Coupe de France worden er bij een gelijke stand dan meteen strafschoppen genomen. Paredes miste als eerste voor PSG, maar Nice-speler Delort volgde zijn voorbeeld.



Na de 6-5 van Bonfim Dante (ex-Standard) moest PSG scoren, maar de jonge Nederlander Xavi Simons kreeg zijn pingel niet voorbij Nice-doelman Bulka. Pikant detail: Bulka wordt door Nice gehuurd van... PSG.

Monaco legt er 4 in het mandje bij Lens. Monaco heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Coupe De France. Het team van coach Philippe Clement won zondagavond met 2-4 op het veld van Lens. De thuisploeg had in eigen stadion al ruim een decennium niet meer kunnen winnen van Monaco en na het eerste halfuur leek daar niet meteen verandering in te zullen komen. Ben Yedder, Lucas en Diop zetten de bezoekers op een comfortabele 0-3-voorsprong. Maar op slag van rust prikte Lens tegen en Kalimuendo zorgde vroeg in de 2e helft voor spanning door de aansluitingstreffer te maken. Ben Yedder kon pas in de slotfase voor zekerheid zorgen. Met een gekruist schot zette hij de 2-4-eindstand op het bord.



De thuisploeg had in eigen stadion al ruim een decennium niet meer kunnen winnen van Monaco en na het eerste halfuur leek daar niet meteen verandering in te zullen komen. Ben Yedder, Lucas en Diop zetten de bezoekers op een comfortabele 0-3-voorsprong.



Maar op slag van rust prikte Lens tegen en Kalimuendo zorgde vroeg in de 2e helft voor spanning door de aansluitingstreffer te maken. Ben Yedder kon pas in de slotfase voor zekerheid zorgen. Met een gekruist schot zette hij de 2-4-eindstand op het bord.

Onana scoort twee keer, maar toch ligt Lille uit Beker. RC Lens heeft landskampioen Rijsel uit de Franse beker gewipt na een zinderende derby. In de 1/16e finales had de Belg Amadou Onana er nochtans alles aan gedaan om Rijsel een ticket voor de volgende ronde te bezorgen. De boomlange middenvelder klopt na een halfuur doelman Farinez met een overhoekse kopbal. Minder dan 5 minuten sloeg de Jonge Duivel nog eens toe en strafte hij zwak verdedigen af. Rijsel zat halfweg op rozen, maar in het slot gaf het zijn voorsprong nog uit handen. Seko Fofana, ook al goed voor de aansluitingstreffer, krulde in de 95e minuut de gelijkmaker via de paal binnen. In de strafschoppen zette Fofana de kers op de taart met de beslissende penalty. Eerder had José Fonte het doel volledig gemist. In de volgende ronde neemt Lens het op tegen AS Monaco, de nieuwe club van coach Philippe Clement.



De boomlange middenvelder klopt na een halfuur doelman Farinez met een overhoekse kopbal. Minder dan 5 minuten sloeg de Jonge Duivel nog eens toe en strafte hij zwak verdedigen af.



Rijsel zat halfweg op rozen, maar in het slot gaf het zijn voorsprong nog uit handen. Seko Fofana, ook al goed voor de aansluitingstreffer, krulde in de 95e minuut de gelijkmaker via de paal binnen.



In de strafschoppen zette Fofana de kers op de taart met de beslissende penalty. Eerder had José Fonte het doel volledig gemist. In de volgende ronde neemt Lens het op tegen AS Monaco, de nieuwe club van coach Philippe Clement.

Snelle hattrick Mbappé. Ook zonder Messi (corona) of Neymar (blessure) heeft PSG zich simpel ontdaan van vierdeklasser Vannes. In de eerste helft kon de Bretoense club de schade nog enigszins beperken, met enkel een goal van Kimpembe. Na de rust ontbond Mbappé zijn duivels, met een hattrick in amper 17 minuten (waarvan 1 goal op assist van de jonge Nederlander Xavi Simons). Zo blijft de beker het geliefkoosde terrein van PSG. In de voorbije 8 jaar verloor het slechts 1 keer, in de finale van 2019 tegen Rennes.

Zo blijft de beker het geliefkoosde terrein van PSG. In de voorbije 8 jaar verloor het slechts 1 keer, in de finale van 2019 tegen Rennes.

Clement ziet Monaco met 1-3 winnen. Monaco ging met 1-3 winnen op het veld van tweedeklasser Quevilly-Rouen. Philippe Clement, die de nieuwe Monaco-coach lijkt te zijn, zat in de tribune, samen met 3 assistenten die hij uit Brugge lijkt mee te nemen. Hij zag Monaco-spits Ben Yedder vanaf de stip de score openen, snel gevolgd door de 0-2 van Volland. Sidibé milderde vlak voor de rust, Volland zette de eindstand vast op het uur. Bij de bezoekers speelde de 19-jarige Belg Eliot Matazo de 90 minuten.



Hij zag Monaco-spits Ben Yedder vanaf de stip de score openen, snel gevolgd door de 0-2 van Volland. Sidibé milderde vlak voor de rust, Volland zette de eindstand vast op het uur.



Bij de bezoekers speelde de 19-jarige Belg Eliot Matazo de 90 minuten.

Reims wint op valreep bij vijfdeklasser. Reims heeft toch een beetje met de bibber gezeten bij vijfdeklasser Thaon-les-Vosges. Het team van Wout Faes stond na 90 minuten nog altijd op 0-0, maar in de extra tijd viel het verdict toch. Fraser Hornby vermeed in de 93e minuut de strafschoppenloterij voor de nummer 14 uit de Ligue 1. Opvallend: Fraser Hornby stond nog maar 1 minuut op het veld.



Fraser Hornby vermeed in de 93e minuut de strafschoppenloterij voor de nummer 14 uit de Ligue 1.



Opvallend: Fraser Hornby stond nog maar 1 minuut op het veld.

Doku scoort, maar Rennes gaat eruit na penalty's. Rennes, de vierde in de Ligue 1, heeft een blauwtje gelopen bij Nancy, de laatste in de Ligue II. Doku bracht op het uur de dominerende bezoekers op voorsprong, maar Biron sleepte nog penalty's uit de brand. Daarin pakte Nancy-keeper Valette drie strafschoppen. Zo werd het na 12 penalty's 4-3 voor de tweedeklasser.



Daarin pakte Nancy-keeper Valette drie strafschoppen. Zo werd het na 12 penalty's 4-3 voor de tweedeklasser.





Thuisdoelman Baptiste Valette is de held met 3 gestopte penalty's.

Nice naar 1/8e finale zonder te spelen. Er worden in de 1/16e finales maar 15 duels afgewerkt. Nice hoeft niet te spelen. Door de incidenten in de tribune tijdens de 1/32e finale tussen Paris FC en Lyon werden die 2 ploegen als verliezer aangeduid voor de groene tafel. Nice moest een van de 2 ontmoeten, maar dat gebeurt dus niet. Op 17 december stond het bij de rust 1-1 toen de poppen aan het dansen gingen tussen een deel van de supporters van Parijs en die van Lyon. Onder meer vuurpijlen werden gegooid. De match werd daarop gestaakt.



Op 17 december stond het bij de rust 1-1 toen de poppen aan het dansen gingen tussen een deel van de supporters van Parijs en die van Lyon. Onder meer vuurpijlen werden gegooid. De match werd daarop gestaakt.

