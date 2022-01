Copa del Rey: Real Sociedad wipt Atletico Madrid dankzij Adnan Januzaj

23:25 23 uur 25.

22:58 22 uur 58. Januzaj opent score tegen Atletico. Atletico Madrid zal ook dit seizoen de Copa del Rey niet winnen. In de 1/8e finales kon het in het Baskenland niet winnen van Real Sociedad. Adnan Januzaj opende de score voor de thuisploeg, ex-Gent-speler Sorloth maakte het af: 2-0

19-01-2022 17:40 17 uur 40. Betis knikkert Sevilla uit de beker. Betis heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. In het vervolg van de bekerwedstrijd die zaterdagavond gestaakt werd, versloeg Betis stadsrivaal Sevilla met 2-1. De derby werd gisteravond stilgelegd nadat Sevilla-speler Joan Jordan geraakt werd aan zijn hoofd door een voorwerp uit het publiek.



De derby werd gisteravond stilgelegd nadat Sevilla-speler Joan Jordan geraakt werd aan zijn hoofd door een voorwerp uit het publiek.



Zondag werd er voortgespeeld en kwam Sevilla op voorsprong dankzij Gomez, maar Fekir maakte enkele minuten later al gelijk. Zo'n 20 minuten voor het einde kroonde Canales zich tot matchwinnaar voor Betis, na een assist van Carvalho (ex-Cercle Brugge).

16-01-2022 23:03 23 uur 03. 1/8e finale tussen Betis en FC Sevilla is opgeschort. In de 8e finales van de Spaanse beker stond de altijd beladen derby tussen Betis en FC Sevilla zaterdagavond op het programma, maar de wedstrijd heeft helaas de rust niet gehaald. Meteen na de gelijkmaker van Fekir voor Betis, kreeg Sevilla-speler Joan Jordan een staaf tegen het hoofd. Hij werd afgevoerd en langs het veld behandeld. Een hele tijd was onduidelijk hoe het verder moest, maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. De wedstrijd werd niet meer verder gespeeld. Op een andere datum (mogelijk al zondag) zal de wedstrijd achter gesloten deuren afgemaakt worden. Papu Gomez had de score geopend voor Sevilla.

15-01-2022 23:25 23 uur 25. Geen problemen voor Atletico, Villarreal uitgeschakeld. Atletico Madrid heeft een eenvoudige overwinning geboekt tegen derdeklasser Rayo Majadahonda, de club die in het reservestadion van Atletico zijn matchen afwerkt. Voor de gelegenheid werd de match wel in het Wanda Metropolitano afgewerkt. Simeone had veel respect voor de tegenstander en kwam met een sterke ploeg aan de aftrap. Yannick Carrasco speelde zijn 200e match voor Atletico en bood Matheus Cunha de 0-1 aan. De teller liep uiteindelijk op tot 0-5.



Eerder op de avond sneuvelde met Villarreal de grootste naam in de 1/16e finales. Tweedeklasser Gijon was met 2-1 te sterk.

06-01-2022 23:27 23 uur 27. Hazard deelt belangrijke assist uit. Net als Barcelona moest Real Madrid een derdeklasser uit de weg ruimen. Tegen Alcoyano kreeg Eden Hazard opnieuw een basisplek, Thibaut Courtois kreeg rust. Hazard zat goed in de wedstrijd en combineerde vlotjes mee. Toen Militao net voor de rust de ban brak, leek de weg voor Real open te liggen. Maar Dani Vega gaf Alcoyano weer moed met de gelijkmaker.



Hazard zat goed in de wedstrijd en combineerde vlotjes mee. Toen Militao net voor de rust de ban brak, leek de weg voor Real open te liggen. Maar Dani Vega gaf Alcoyano weer moed met de gelijkmaker.



Een kwartier voor het einde zorgde Marco Asensio voor de bevrijding met de hulp van Hazard, die de bal panklaar had gelegd. Isco bezegelde het lot van de derdeklasser met de 1-3, die via de doelman van Alcoyano in doel verdween.



06-01-2022 21:34 21 uur 34. Barcelona heeft niet veel overschot. Op het veld van derdeklasser Linares zag het er lange tijd benard uit voor FC Barcelona. Al na 19 minuten kon doelman Neto een kopbal van de thuisploeg niet uit zijn doelvlak houden. Geen leuke binnenkomer voor Dani Alves, die voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Barça speelminuten verzamelde.



Barcelona had gelukkig nog een tweede helft om het schaamrood van de wangen af te trappen. Invaller Dembele en Jutgla keerden het tij in 6 dolle minuten. Tussen beide goals werd een treffer van Linares afgekeurd. Beide teams raakten daarna nog het doelhout, aan de 1-2-stand veranderde niets meer.



Barcelona stoot door naar de 1/8e finales. Al had coach Xavi zich wel een rustigere avond voorgesteld. Hij zag Frenkie de Jong geblesseerd uitvallen, die zich schaart bij de lange lijst afwezigen.

05-01-2022 23:52 23 uur 52. Espanyol komt met schrik vrij. Espanyol heeft zich als eerste geplaatst voor de 1/8e finales van de Copa del Rey, al ging dat niet zonder slag of stoot. Tegen tweedeklasser Ponferradina was Espanyol wel op voorsprong gekomen na 4 minuten, maar het vergat die voorsprong uit te bouwen. In de slotfase kon de thuisploeg profiteren met een strafschop: 1-1. Maar in de strafschoppenreeks was Ponferradina minder trefzeker: na 3 missers mocht Espanyol vieren.

