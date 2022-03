Copa del Rey: Real Betis eist in de extra tijd zijn ticket voor de finale op

22:56 22 uur 56. Betis versus Valencia. De finale van de Spaanse beker in Sevilla verwelkomt met Betis een club uit de stad zelf. Rayo Vallecano leek nochtans af te stevenen op verlengingen dankzij de prachtige 0-1 van invaller Bebe in de 80e minuut, maar Iglesias sloeg bij het ingaan van de extra tijd met wat geluk genadeloos toe: 1-1, voldoende na de 0-1-zege in de heenmatch. . Betis versus Valencia De finale van de Spaanse beker in Sevilla verwelkomt met Betis een club uit de stad zelf. Rayo Vallecano leek nochtans af te stevenen op verlengingen dankzij de prachtige 0-1 van invaller Bebe in de 80e minuut, maar Iglesias sloeg bij het ingaan van de extra tijd met wat geluk genadeloos toe: 1-1, voldoende na de 0-1-zege in de heenmatch.

Valencia is eerste finalist. Die jaar nadat Valencia voor het laatst de Spaanse bekerfinale heeft gehaald, is het in 2022 opnieuw zover. Het won de terugwedstrijd met 1-0 van Bilbao en is daardoor zeker van de finale. Guedes maakte in de eerste helft het doelpunt van de kwalificatie.

Guedes maakte in de eerste helft het doelpunt van de kwalificatie.

Bilbao en Valencia houden elkaar in balans. Bilbao en Valencia hebben 1-1 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de halve finales in de Spaanse beker. Raul Garcia zette de thuisploeg zo'n tien minuten voor de rust op voorsprong, Valencia maakte na de rust gelijk langs Hugo Duro. De terugwedstrijd is op 2 maart in Valencia.

Ook Real Madrid sneuvelt in kwartfinales. Real Madrid heeft zich vanavond niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Copa del Rey, de Spaanse voetbalbeker. In de kwartfinales ging de Koninklijke met het kleinste verschil (1-0) onderuit op bezoek bij Athletic Bilbao, de verliezende Bekerfinalist van vorig seizoen. De ingevallen Alex Berenguer scoorde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de enige treffer van de partij. Bij de Madrilenen stond Thibaut Courtois de hele wedstrijd in doel, Eden Hazard kwam niet van de bank. In de vorige ronde was hij nochtans de matchwinnaar met de winnende treffer tegen Elche. Ook naast het veld genoten de Madrilenen niet van een plezierreisje naar Bilbao. Onderweg naar het stadion werd de spelersbus het doelwit van aanhangers van de thuisploeg. Het voertuig werd bekogeld met projectielen. Zo sneuvelde er onder andere een zijruit.

In de kwartfinales ging de Koninklijke met het kleinste verschil (1-0) onderuit op bezoek bij Athletic Bilbao, de verliezende Bekerfinalist van vorig seizoen. De ingevallen Alex Berenguer scoorde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de enige treffer van de partij.

Bij de Madrilenen stond Thibaut Courtois de hele wedstrijd in doel, Eden Hazard kwam niet van de bank. In de vorige ronde was hij nochtans de matchwinnaar met de winnende treffer tegen Elche.

Ook naast het veld genoten de Madrilenen niet van een plezierreisje naar Bilbao. Onderweg naar het stadion werd de spelersbus het doelwit van aanhangers van de thuisploeg. Het voertuig werd bekogeld met projectielen. Zo sneuvelde er onder andere een zijruit.



Betis kegelt Real Sociedad eruit. Real Sociedad, met Adnan Januzaj in de basis, heeft in eigen huis een oplawaai gekregen van Real Betis. Het werd 0-4 in de kwartfinales van de Copa del Rey. De bezoekers kwamen na 12 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Juanmi. Januzaj kwam wel nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. In de tweede helft verdubbelde Juanmi de score en Willian Jose maakte er in de 83e minuut 0-3 van vanaf de stip na tussenkomst van de VAR. Ruibal zette de 0-4 eindscore op het bord.

De bezoekers kwamen na 12 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Juanmi. Januzaj kwam wel nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

In de tweede helft verdubbelde Juanmi de score en Willian Jose maakte er in de 83e minuut 0-3 van vanaf de stip na tussenkomst van de VAR. Ruibal zette de 0-4 eindscore op het bord.

Titelverdediger Barcelona vliegt eruit tegen Bilbao. Er schiet dit seizoen niet veel meer over voor FC Barcelona. In het bekerduel tegen Bilbao veegde miljoenentransfer Ferran Torres eerst nog een 1-0-achterstand weg met zijn 1e goal voor de Catalanen. Op het einde van de reguliere speeltijd kwam Barça een 2e keer op achterstand. Deze keer gooide Pedri zijn team een reddingsboei toe met de 2-2. Toen Muniain Bilbao in de verlengingen op voorsprong bracht vanaf de stip, kon Barcelona niet meer opveren. De 1/8e finales zijn dus het eindstation voor de titelverdediger. Nog meer slecht nieuws voor Barcelona: Ansu Fati viel geblesseerd uit en verliet het veld in tranen. Afwachten wat het verdict is voor het jonge toptalent.



In het bekerduel tegen Bilbao veegde miljoenentransfer Ferran Torres eerst nog een 1-0-achterstand weg met zijn 1e goal voor de Catalanen.



Op het einde van de reguliere speeltijd kwam Barça een 2e keer op achterstand. Deze keer gooide Pedri zijn team een reddingsboei toe met de 2-2.



Toen Muniain Bilbao in de verlengingen op voorsprong bracht vanaf de stip, kon Barcelona niet meer opveren. De 1/8e finales zijn dus het eindstation voor de titelverdediger.



Nog meer slecht nieuws voor Barcelona: Ansu Fati viel geblesseerd uit en verliet het veld in tranen. Afwachten wat het verdict is voor het jonge toptalent.

00:10 Piqué zag Muniain vanaf de stip de winning goal maken. 00 uur 10. Piqué zag Muniain vanaf de stip de winning goal maken

Real Madrid ontsnapt dankzij Eden Hazard. De Copa del Rey hing aan een zijden draadje voor Real Madrid, maar de grootmacht haalt opgelucht adem. Tegen Elche was de 0-0 na 90 minuten niet van het scorebord gegomd. Eden Hazard viel in bij het begin van de verlengingen, maar Real zat in de staart van het eerste extraatje in vieze papieren: Marcelo slikte rood, Verdu scoorde de 1-0. Dankzij Isco (108') kwam Real op gelijke hoogte en 5 minuten voor tijd was Hazard de reddende engel. Hij omspeelde de thuisdoelman en werkte koelbloedig af. Real haalde opgelucht adem, zeker toen de 2-2 van Elche in de slotseconden nog werd afgekeurd. Met dank aan Hazard, die zijn eerste doelpunt van het seizoen scoorde.

21:30 21 uur 30. Daar is zijn eerste roos van het seizoen.

21:29 21 uur 29. Hazard snelt voorbij de doelman en scoort.

23:25 23 uur 25.