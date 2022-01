23:52

23 uur 52. Espanyol komt met schrik vrij. Espanyol heeft zich als eerste geplaatst voor de 1/8e finales van de Copa del Rey, al ging dat niet zonder slag of stoot. Tegen tweedeklasser Ponferradina was Espanyol wel op voorsprong gekomen na 4 minuten, maar het vergat die voorsprong uit te bouwen. In de slotfase kon de thuisploeg profiteren met een strafschop: 1-1. Maar in de strafschoppenreeks was Ponferradina minder trefzeker: na 3 missers mocht Espanyol vieren. .