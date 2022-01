21:34 21 uur 34. Barcelona heeft niet veel overschot . Op het veld van derdeklasser Linares zag het er lange tijd benard uit voor FC Barcelona. Al na 19 minuten kon doelman Neto een kopbal van de thuisploeg niet uit zijn doelvlak houden. Geen leuke binnenkomer voor Dani Alves, die voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Barça speelminuten verzamelde. Barcelona had gelukkig nog een tweede helft om het schaamrood van de wangen af te trappen. Invaller Dembele en Jutgla keerden het tij in 6 dolle minuten. Tussen beide goals werd een treffer van Linares afgekeurd. Beide teams raakten daarna nog het doelhout, aan de 1-2-stand veranderde niets meer. Barcelona stoot door naar de 1/8e finales. Al had coach Xavi zich wel een rustigere avond voorgesteld. . Barcelona heeft niet veel overschot Op het veld van derdeklasser Linares zag het er lange tijd benard uit voor FC Barcelona. Al na 19 minuten kon doelman Neto een kopbal van de thuisploeg niet uit zijn doelvlak houden. Geen leuke binnenkomer voor Dani Alves, die voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Barça speelminuten verzamelde.



Barcelona had gelukkig nog een tweede helft om het schaamrood van de wangen af te trappen. Invaller Dembele en Jutgla keerden het tij in 6 dolle minuten. Tussen beide goals werd een treffer van Linares afgekeurd. Beide teams raakten daarna nog het doelhout, aan de 1-2-stand veranderde niets meer.



Barcelona stoot door naar de 1/8e finales. Al had coach Xavi zich wel een rustigere avond voorgesteld.

21:34 21 uur 34.

20:15 Januzaj was goed voor een assist in de 2-3-zege van Sociedad tegen derdeklasser Leganes. 20 uur 15. Januzaj was goed voor een assist in de 2-3-zege van Sociedad tegen derdeklasser Leganes

05-01-2022 05-01-2022.

23:52 23 uur 52. Espanyol komt met schrik vrij. Espanyol heeft zich als eerste geplaatst voor de 1/8e finales van de Copa del Rey, al ging dat niet zonder slag of stoot. Tegen tweedeklasser Ponferradina was Espanyol wel op voorsprong gekomen na 4 minuten, maar het vergat die voorsprong uit te bouwen. In de slotfase kon de thuisploeg profiteren met een strafschop: 1-1. Maar in de strafschoppenreeks was Ponferradina minder trefzeker: na 3 missers mocht Espanyol vieren. . Espanyol komt met schrik vrij Espanyol heeft zich als eerste geplaatst voor de 1/8e finales van de Copa del Rey, al ging dat niet zonder slag of stoot. Tegen tweedeklasser Ponferradina was Espanyol wel op voorsprong gekomen na 4 minuten, maar het vergat die voorsprong uit te bouwen. In de slotfase kon de thuisploeg profiteren met een strafschop: 1-1. Maar in de strafschoppenreeks was Ponferradina minder trefzeker: na 3 missers mocht Espanyol vieren.

23:50 23 uur 50.

04-01-2022 04-01-2022.

07:05 07 uur 05.