Bondscoach Serneels voor sleutelmatch tegen Polen: "Tonen dat we niveau hoger kunnen"

De Flames kwamen met een 1-1 terug van de heenwedstrijd in Polen na een wisselvallige prestatie. "In balbezit moeten we beter doen dan in Polen", weet de bondscoach. "We hebben in de heenwedstrijd niet het spel gespeeld dat we kunnen spelen. Tijdens 30 à 40 minuten was het niet echt het spel van de Red Flames."





"Nu is het aan ons om te tonen dat ons niveau hoger is, dat de ploeg in staat is op een hoger niveau te voetballen."





Een kans op revanche wil Serneels het niet noemen. "Wat ik wil, is dat we voor de wedstrijd geloven dat het mogelijk is te winnen. In termen als revanche denken of je verplicht voelen te winnen, dat zorgt alleen maar voor extra druk."