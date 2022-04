Afscheid in schoonheid: Real Betis-icoon Joaquin (40) mag Copa del Rey in lucht steken

De laatste partij in deze bekereditie vond plaats in het Estadio de La Cartuja in Sevilla, niet de thuishaven van Real Betis, maar natuurlijk wel vertrouwd terrein voor de "thuisploeg).



Borja Iglesias opende in de 11e minuut de score voor Betis, 20 minuten later scoorde Hugo Duro de gelijkmaker. In de strafschoppenreeks miste Yunus Musah de vierde elfmeter voorValencia. Voor Betis bleven Willian Jose, Joaquin, Andres Guardado, Cristian Tello en Juan Miranda foutloos.



Het is de derde Copa del Rey voor Betis. Ook die van 1977 en 2005 staan in de prijzenkast. Joaquin, die van 2000 tot 2006 en sinds 2015 opnieuw voor Real Betis voetbalde, was er in 2005 ook al bij. Pikant detail: hij voetbalde van 2006 tot 2011 bij Valencia, waarmee hij in 2008 ook de beker won.



"Dit is wat we wilden", lachte de 40-jarige. "En dit is niet alleen dankzij het werk van dit jaar, we zijn beetje bij beetje gegroeid en dit seizoen gaat het geweldig." In de competitie is de ploeg van coach Manuel Pellegrini 5e.



Barcelona, de winnaar van vorig jaar, is met 31 bekers ruim recordhouder. Valencia greep naast een negende bekerzege.