Red Flames loten gunstig met Frankrijk, Italië en IJsland op Euro 2022

18:36 18 uur 36. IJsland komt uit pot 4 voor Flames. Groep A: Engeland, Noorwegen, Oostenrijk, Noord-Ierland Groep B: Duitsland, Spanje, Denemarken, Finland Groep C: Nederland, Zweden, Zwitserland, Rusland Groep D: Frankrijk, Italië, België, IJsland . IJsland komt uit pot 4 voor Flames Groep A: Engeland, Noorwegen, Oostenrijk, Noord-Ierland

18:34 18 uur 34. België in Groep D. Groep A: Engeland, Noorwegen, Oostenrijk Groep B: Duitsland, Spanje, Denemarken Groep C: Nederland, Zweden, Zwitserland Groep D: Frankrijk, Italië, België . België in Groep D Groep A: Engeland, Noorwegen, Oostenrijk

18:33 18 uur 33. Pot 3 met Flames! Denemarken, België, Zwitserland en Oostenrijk komen eraan. . Pot 3 met Flames! Denemarken, België, Zwitserland en Oostenrijk komen eraan.

18:31 18 uur 31. Groep A: Engeland meets Noorwegen Groep B: Duitsland meets Spanje Groep C: Nederland meets Zweden Groep D: Frankrijk meets Italië . Groep A: Engeland meets Noorwegen

18:30 18 uur 30. Pot 2. Zweden, Spanje, Noorwegen en Italië liggen in de urne. . Pot 2 Zweden, Spanje, Noorwegen en Italië liggen in de urne.

18:26 18 uur 26. Pot 1. Engeland is vooraf toegewezen aan Groep A, Duitsland staat op positie 1 in Groep B, Europees kampioen Nederland in Groep C en Frankrijk in Groep D. . Pot 1 Engeland is vooraf toegewezen aan Groep A, Duitsland staat op positie 1 in Groep B, Europees kampioen Nederland in Groep C en Frankrijk in Groep D.

18:21 18 uur 21. Record verbeteren. De UEFA wil met het EK in Engeland alle records verbeteren (toeschouwers, tv-kijkers,...). Er zijn al 160.000 tickets verkocht, maar er zijn er nog heel wat over. . Record verbeteren De UEFA wil met het EK in Engeland alle records verbeteren (toeschouwers, tv-kijkers,...). Er zijn al 160.000 tickets verkocht, maar er zijn er nog heel wat over.

18:18 18 uur 18. De loting komt eraan. De speciale gasten die de loting in goede banen zullen leiden, worden voorgesteld: Karen Carney, Anja Mittag (3x EK-winnaar), Ruben Dias, Juan Mata, Camille Abily, Kelly Smith, Katrine Pedersen en Lotta Schelin. . De loting komt eraan De speciale gasten die de loting in goede banen zullen leiden, worden voorgesteld: Karen Carney, Anja Mittag (3x EK-winnaar), Ruben Dias, Juan Mata, Camille Abily, Kelly Smith, Katrine Pedersen en Lotta Schelin.

18:16 18 uur 16. Het motto van dit EK is nalatenschap ("legacy"). Voetbal moet het vehikel zijn voor sociale verandering. . Karen Bardsley, ex-doelvrouw van Engeland en Manchester City. Het motto van dit EK is nalatenschap ("legacy"). Voetbal moet het vehikel zijn voor sociale verandering. Karen Bardsley, ex-doelvrouw van Engeland en Manchester City

18:06 18 uur 06. Flitsende show. De Britse singer-songwriter Ellie Goulding opent de show, die voorlopig bol staat van flitsende filmpjes. Onder meer de speelsteden en stadions worden zingend voorgesteld. . Flitsende show De Britse singer-songwriter Ellie Goulding opent de show, die voorlopig bol staat van flitsende filmpjes. Onder meer de speelsteden en stadions worden zingend voorgesteld.

09:39 09 uur 39. 16 landen verdeeld over 4 potten. Het EK voetbal voor vrouwen zou normaal gezien dit jaar plaatsgevonden hebben, maar werd door de coronapandemie een jaartje opgeschoven. Het toernooi vindt nu plaats van 6 tot 31 juli 2022 in Engeland. 16 landen hebben zich al een poos geleden geplaatst voor het toernooi, waaronder ook België. De Red Flames zitten straks in pot 3 bij de loting en mogen dus al zeker 2 pittige tegenstanders verwachten in de poulefase. Op het EK zullen de nummers 1 en 2 in elke groep doorstoten naar de kwartfinales. . 16 landen verdeeld over 4 potten Het EK voetbal voor vrouwen zou normaal gezien dit jaar plaatsgevonden hebben, maar werd door de coronapandemie een jaartje opgeschoven. Het toernooi vindt nu plaats van 6 tot 31 juli 2022 in Engeland.



16 landen hebben zich al een poos geleden geplaatst voor het toernooi, waaronder ook België. De Red Flames zitten straks in pot 3 bij de loting en mogen dus al zeker 2 pittige tegenstanders verwachten in de poulefase. Op het EK zullen de nummers 1 en 2 in elke groep doorstoten naar de kwartfinales.

09:34 09 uur 34. Tien stadions. Tien Engelse stadions zullen volgend jaar het EK ontvangen: Brighton & Hove (Brighton & Hove Community Stadium), Londen (Brentford en Wembley), Manchester (Manchester City Academy Stadium), Milton Keynes (Stadium MK), Rotherham (New York Stadium), Sheffield (Bramall Lane), Southampton (St Mary's Stadium), Trafford (Old Trafford) en Wigan & Leigh (Leigh Sports Village). De finale vindt plaats op Wembley, de enige EK-match in de legendarische voetbaltempel. . Tien stadions Tien Engelse stadions zullen volgend jaar het EK ontvangen: Brighton & Hove (Brighton & Hove Community Stadium), Londen (Brentford en Wembley), Manchester (Manchester City Academy Stadium), Milton Keynes (Stadium MK), Rotherham (New York Stadium), Sheffield (Bramall Lane), Southampton (St Mary's Stadium), Trafford (Old Trafford) en Wigan & Leigh (Leigh Sports Village).



De finale vindt plaats op Wembley, de enige EK-match in de legendarische voetbaltempel.

09:33 09 uur 33.