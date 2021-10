09:39

09 uur 39. 16 landen verdeeld over 4 potten. Het EK voetbal voor vrouwen zou normaal gezien dit jaar plaatsgevonden hebben, maar werd door de coronapandemie een jaartje vooruit geschoven. Het toernooi vindt nu plaats van 6 tot 31 juli 2022 in Engeland. 16 landen hebben zich al een poos geleden geplaatst voor het toernooi, waaronder ook België. De Red Flames zitten straks in pot 3 bij de loting en mogen dus al zeker 2 pittige tegenstanders verwachten in de poulefase. Op het EK zullen de nummers 1 en 2 in elke groep doorstoten naar de kwartfinales. .