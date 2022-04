PSV klopt Ajax in de finale en wint voor de 10e keer de KNVB-beker

20:30 20 uur 30.

PSV snoept Ajax de beker af. PSV heeft de Nederlandse bekerfinale gewonnen. Grote rivaal Ajax ging met 2-1 voor de bijl in Rotterdam. Bij het team uit Eindhoven speelde Yorbe Vertessen heel even mee. Hij viel 10 minuten voor tijd in, schoot op de paal en blesseerde zich. De 2-1-eindstand stond toen al op het bord. Gravenberch opende de score voor Ajax met een geplaatst en laag schot. Mazraoui leek net voor de rust de score te verdubbelen, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel. In de tweede helft drukte PSV het gaspedaal stevig in. Gutierrez hing de bordjes gelijk (1-1). Niet veel later was het opnieuw raak. Het schot van Gakpo belandde in de linkerbenedenhoek, onbereikbaar voor Ajax-doelman Stekelenburg. In de 57e minuut zag Ajax een tweede doelpunt afgekeurd worden door de VAR vanwege buitenspel van Klaassen. Voor PSV is het de 10e bekertriomf in de clubgeschiedenis. Ajax blijft recordhouder met 20 eindzeges.

Bij het team uit Eindhoven speelde Yorbe Vertessen heel even mee. Hij viel 10 minuten voor tijd in, schoot op de paal en blesseerde zich.

De 2-1-eindstand stond toen al op het bord. Gravenberch opende de score voor Ajax met een geplaatst en laag schot. Mazraoui leek net voor de rust de score te verdubbelen, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel.

In de tweede helft drukte PSV het gaspedaal stevig in. Gutierrez hing de bordjes gelijk (1-1). Niet veel later was het opnieuw raak. Het schot van Gakpo belandde in de linkerbenedenhoek, onbereikbaar voor Ajax-doelman Stekelenburg.

In de 57e minuut zag Ajax een tweede doelpunt afgekeurd worden door de VAR vanwege buitenspel van Klaassen.

Voor PSV is het de 10e bekertriomf in de clubgeschiedenis. Ajax blijft recordhouder met 20 eindzeges.

20:00 20 uur . De beker gaat naar Eindhoven.

Nederlanders krijgen gedroomde finale. Ajax en PSV zullen onder elkaar uitvechten wie de KNVB-beker wint. Ajax verzekerde zich vanavond van een finaleplaats op het veld van AZ. Berghuis opende na 11 minuten de score, in de slotminuten stelde Klaassen - die de eerste doelpuntenmaker was komen aflossen - de buit veilig. Ajax won in 2019 en 2021 de beker, in 2020 was er geen laureaat door de coronapandemie. Ajax en PSV zullen elkaar op 17 april in De Kuip voor het eerst sinds 2006 weer ontmoeten in de bekerfinale.

Ajax won in 2019 en 2021 de beker, in 2020 was er geen laureaat door de coronapandemie. Ajax en PSV zullen elkaar op 17 april in De Kuip voor het eerst sinds 2006 weer ontmoeten in de bekerfinale.

PSV is eerste finalist. PSV heeft zijn finaleplaats niet cadeau gekregen. Het kwam bij GA Eagles op achterstand, maar een rode kaart voort thuisspeler Joris Kramer zorgde ervoor dat de rollen na de rust werden omgedraaid. Joey Veerman maakte het beslissende doelpunt.

Joey Veerman maakte het beslissende doelpunt.

Ajax verplettert Vitesse. De zorgen zijn nog lang niet verdwenen, maar Ajax heeft wel op de best mogelijke manier gereageerd na het schandaal dat zondag is losgebarsten. De zaak-Overmars hangt als een donkere wolk boven de club, maar tegen Vitesse was daar niets van te merken. In Amsterdam was de thuisploeg heer en meester. Antony en Haller tekenden voor 2-0 halfweg, het duo scoorde ook na de pauze. Tadic nam tussendoor ook een roos voor zijn rekening: 5-0. Naast PSV en Ajax is AZ overigens de derde halvefinalist. Ook AZ liet geen spaander heel van zijn tegenstander. RKC verloor met 0-4.

PSV na 9 jaar weer in halve finales. Het is eindelijk gelukt voor PSV. De ploeg uit Eindhoven staat voor het eerst in 9 jaar in de halve finales van de KNVB Beker. PSV kende weinig moeite om "stuntploeg" NAC Breda opzij te zetten. NAC stuntte in de vorige rondes door Utrecht en PEC Zwolle uit te schakelen, maar de nummer 11 in de Eredivisie vormde geen bedreiging voor de Eindhovenaren. Al vroeg in de wedstrijd kwam PSV op voorsprong. Noni Madueke vierde zijn terugkeer na blessureleed met een doelpuntje. Mario Götze prikte tweemaal en zorgde voor een comfortabele ruststand. In de tweede helft waren er invalbeurten voor Belgen Johan Bakayoko (18) en Yorbe Vertessen (21). In het slot van de wedstrijd legde Gakpo de 4-0-eindstand vast. En zo mag PSV nog steeds dromen van de 10e Beker in de clubgeschiedenis.

PSV kende weinig moeite om "stuntploeg" NAC Breda opzij te zetten. NAC stuntte in de vorige rondes door Utrecht en PEC Zwolle uit te schakelen, maar de nummer 11 in de Eredivisie vormde geen bedreiging voor de Eindhovenaren.

Al vroeg in de wedstrijd kwam PSV op voorsprong. Noni Madueke vierde zijn terugkeer na blessureleed met een doelpuntje. Mario Götze prikte tweemaal en zorgde voor een comfortabele ruststand.

In de tweede helft waren er invalbeurten voor Belgen Johan Bakayoko (18) en Yorbe Vertessen (21). In het slot van de wedstrijd legde Gakpo de 4-0-eindstand vast.



En zo mag PSV nog steeds dromen van de 10e Beker in de clubgeschiedenis.

Ajax draait amateurploeg door gehaktmolen. Bekerhouder Ajax heeft zich na een doelpuntenfestijn geplaatst voor de kwartfinales. Excelsior Maassluis, een amateurploeg uit de 2e Divisie, stond aan de rust al 5-0 in het krijt. Danilo was de goaltjesdief van de avond met een hattrick voor de rust en een goal na de koffie. Scoorden ook voor Ajax: Tagliafico, Regeer, Hlynsson en Daramy (2 keer). 9-0 was de eindscore.



Danilo was de goaltjesdief van de avond met een hattrick voor de rust en een goal na de koffie. Scoorden ook voor Ajax: Tagliafico, Regeer, Hlynsson en Daramy (2 keer). 9-0 was de eindscore.