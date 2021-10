LIVE: Wat verwachten De Bruyne en Guardiola tegen Club Brugge?

14:21 14 uur 21. Ik ben blij om nog eens in België te spelen. Hopelijk kunnen we de Champions League eens winnen. . Kevin De Bruyne. Ik ben blij om nog eens in België te spelen. Hopelijk kunnen we de Champions League eens winnen. Kevin De Bruyne

14:19 14 uur 19. Hoe ik terugkijk op de verloren CL-finale? We proberen altijd op een hoog niveau te spelen en voor titels te gaan. In zo'n finale kan je nu eenmaal verliezen. Je kan alleen maar doorgaan daarna. Kevin De Bruyne.

14:17 14 uur 17. Het niveau van de Belgische competitie steunt op jonge talenten. Club Brugge doet dat ook. Financieel is de competitie niet groot, maar het is belangrijk dat ze het goed doen in Europa. Ik steun de Belgische ploegen dus altijd. Kevin De Bruyne.

14:16 14 uur 16. Het is belangrijk om te roteren. Ik versta de frustratie van Raheem Sterling. Je hebt soms ritme nodig om beter te presteren. Het is lastig om afwisselend te spelen en op de bank te zitten. Kevin De Bruyne.

14:15 14 uur 15. De Bruyne staat op de shortlist van de Ballon d'Or, maar zou zelf kiezen voor Lewandowski. "Als je kijkt naar de voorbije twee jaar was hij heel goed bij Bayern München."

14:14 14 uur 14. Kevin De Bruyne schuift aan op de persconferentie. Wat heeft de Rode Duivel te vertellen.

14:03 14 uur 03. De Super League? Het zou jammer zijn als we nooit meer tegen een ploeg als Manchester City zouden kunnen spelen. Philippe Clement.

14:03 14 uur 03. We gaan proberen zo veel mogelijk de bal te hebben, maar we zullen een klik moeten maken. We kunnen op verschillende manieren een wedstrijd benaderen en een resultaat halen. Philippe Clement.

14:02 14 uur 02. Clement: "We zullen heel efficiënt moeten zijn". City gaf kansen weg tegen Burnley en incasseerde ook in de Champions League al wat goals. "Het geloof is er altijd tegen elke tegenstander", zegt Clement. "Iedereen dacht dat we nul punten gingen halen in deze groep in de Champions League, maar wij geloofden er altijd in. Ik verwacht geen 20 kansen, dus we zullen heel efficiënt moeten zijn."

13:56 13 uur 56. We spelen veel wedstrijden die we moeten winnen en waarin we dominant moeten zijn. Dit is een van de weinige wedstrijden waarbij de lat ook hoog ligt, maar op een andere manier. Philippe Clement.

13:56 13 uur 56. Zou ik tekenen voor de derde plaats? Ik kijk alleen maar naar de volgende wedstrijd en die wil ik winnen. Alleen daarmee zijn we bezig. Als je tegen City kan spelen, wil je er het beste uit halen. Iedereen zal minstens zijn beste niveau moeten halen. Philippe Clement.

13:55 13 uur 55. We zijn realistisch. Voor mij is City samen met Bayern München de beste ploeg ter wereld momenteel. Het is een grote uitdaging, maar door onze 4 op 6 geloven steeds meer mensen dat Club ook op dat niveau iets kan tonen. Philippe Clement.

13:51 13 uur 51. Of Guardiola een voorbeeld is? Natuurlijk. Zijn speelstijl, bewegingsvoetbal... Zo zie ik het voetbal ook graag. Dat spreekt me aan. Ik ben altijd al een fan geweest. Philippe Clement.

13:51 13 uur 51. Philippe Clement neemt de microfoon over.

13:51 13 uur 51. We kunnen als ploeg iets meer op de belangrijke momenten. Maar we proberen het hele jaar op een hoog niveau te presteren. Charles De Ketelaere.

13:49 13 uur 49. We moeten geloven in onze eigen sterke punten en hun sterke punten proberen uitschakelen. Charles De Ketelaere.

13:49 13 uur 49. We weten dat er iets mogelijk is. Dan moet je iedereen nog op zijn beste niveau krijgen in deze wedstrijd. Je voelt dat we erin geloven als we ons eigen spel spelen. Charles De Ketelaere.

13:46 13 uur 46. Wat zou je overnemen van De Bruyne? Zijn afstandsschot, tweevoetigheid en hij heeft de beste passes en assists. Charles De Ketelaere.

13:46 13 uur 46. Kevin De Bruyne is zeker een voorbeeld voor mij. Ik probeer mezelf te ontwikkelen, dus ik haal niet alleen bij hem ideeën, maar het zijn er toch veel van hem. Charles De Ketelaere.