De Red Flames lijken na hun eenvoudige zege tegen Kosovo klaar voor een moeilijkere opdracht: iets rapen in Noorwegen. In het Ullevaalstadion in Oslo is de eerste plaats in hun WK-voorrondepoule de inzet. Momenteel leiden de 2 ploegen met 7 op 9. Volg de aanloop naar de partij hier.