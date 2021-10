LIVE: Luchtbrigade van de Red Flames scoort vlot tegen Kosovo

21:26 21 uur 26. 7-0: weer Wullaert. Tine De Caigny draait goed om haar as en duwt de bal door een bos vol Kosovo-verdedigsters richting Tessa Wullaert. Met links legt ze haar 3e van de match binnen. Met nog goed 20 minuten op het bord staat het 7-0. . 7-0: weer Wullaert Tine De Caigny draait goed om haar as en duwt de bal door een bos vol Kosovo-verdedigsters richting Tessa Wullaert. Met links legt ze haar 3e van de match binnen.

Met nog goed 20 minuten op het bord staat het 7-0.

21:07 21 uur 07. 6-0: Vanhaevermaet bedient Wullaert. Exact 5 minuten na de pauze pijken de Red Flames de draad weer op. Justine Vanhaevermaet zet Tessa Wullaert op weg naar haar 2e doelpunt van de avond. Centraal voor doel heeft ze weinig moeite om de nummer 1 van Kosovo te verslaan. . 6-0: Vanhaevermaet bedient Wullaert Exact 5 minuten na de pauze pijken de Red Flames de draad weer op. Justine Vanhaevermaet zet Tessa Wullaert op weg naar haar 2e doelpunt van de avond. Centraal voor doel heeft ze weinig moeite om de nummer 1 van Kosovo te verslaan.

21:02 21 uur 02. De tweede helft is begonnen in Leuven. . De tweede helft is begonnen in Leuven.

20:44 20 uur 44. Evrard pakt penalty. We sluiten de eerste helft met de eerredder voor Kosovo. Neen, toch niet. Evrard springt naar de juiste hoek om de bal naast haar doel te tikken. Philtjens had de strafschop veroorzaakt. De verdedigster had de bal met haar handen beroerd. . Evrard pakt penalty We sluiten de eerste helft met de eerredder voor Kosovo. Neen, toch niet. Evrard springt naar de juiste hoek om de bal naast haar doel te tikken.

Philtjens had de strafschop veroorzaakt. De verdedigster had de bal met haar handen beroerd.

20:36 20 uur 36. 5-0: nummer 2 voor Vanhaevermaet. Vanhaevermaet amuseert zich te pletter en zet de 5-0 op het bord. In de draai verlengt ze een voorzet van Cayman in de verste hoek. . 5-0: nummer 2 voor Vanhaevermaet Vanhaevermaet amuseert zich te pletter en zet de 5-0 op het bord. In de draai verlengt ze een voorzet van Cayman in de verste hoek.

20:30 20 uur 30. De fanfare in Leuven haalt een Belgische voetbalklassieker boven. Olé, olé, olé, olé blazen ze. . De fanfare in Leuven haalt een Belgische voetbalklassieker boven. Olé, olé, olé, olé blazen ze.

20:28 20 uur 28. 4-0: nu kopt De Caigny. Opnieuw spelen de Belgen hun lengte uit. Deze keer is het Tine De Caigny die de voorzet in doel devieert. . 4-0: nu kopt De Caigny Opnieuw spelen de Belgen hun lengte uit. Deze keer is het Tine De Caigny die de voorzet in doel devieert.

20:17 20 uur 17. 3-0: Wullaert in verste hoek. 1 goal per 5 minuten? Dat is het gemiddelde van de Red Flames momenteel. Vanhaevermaet verovert de bal op het middenveld en stuurt Wullaert diep op de rechterflank. Met een overhoeks schot maakt de aanvalster het zelf af. . 3-0: Wullaert in verste hoek 1 goal per 5 minuten? Dat is het gemiddelde van de Red Flames momenteel.

Vanhaevermaet verovert de bal op het middenveld en stuurt Wullaert diep op de rechterflank. Met een overhoeks schot maakt de aanvalster het zelf af.

20:16 20 uur 16.

20:09 20 uur 09. 2-0: ook Cayman kopt raak. Dit gaat vlot voor de Belgische vrouwen. Sarah Wijnants dropt de bal centraal, waar Janice Cayman haar tegenstrever kan aftroeven in de lucht. . 2-0: ook Cayman kopt raak Dit gaat vlot voor de Belgische vrouwen. Sarah Wijnants dropt de bal centraal, waar Janice Cayman haar tegenstrever kan aftroeven in de lucht.

20:08 20 uur 08. België - Kosovo: dat is de nummer 19 tegen de nummer 115 van de wereld. . België - Kosovo: dat is de nummer 19 tegen de nummer 115 van de wereld.

20:05 20 uur 05. Het perfecte begin van de match. Hermien Vanbeveren (Sporza op Radio 1). Het perfecte begin van de match. Hermien Vanbeveren (Sporza op Radio 1)

20:02 20 uur 02. 1-0: Vanhaevermaet kopt meteen raak! Daar is het eerste doelpunt al. Nummer 10 Justine Vanhaevermaet, een van de grootste speelsters op het terrein, springt het hoogst op een vrije trap en kopt de openingstreffer binnen. . 1-0: Vanhaevermaet kopt meteen raak! Daar is het eerste doelpunt al. Nummer 10 Justine Vanhaevermaet, een van de grootste speelsters op het terrein, springt het hoogst op een vrije trap en kopt de openingstreffer binnen.

20:01 20 uur 01. Aftrap. De 3e wedstrijd van de Red Flames in de WK-campagne is begonnen. . Aftrap De 3e wedstrijd van de Red Flames in de WK-campagne is begonnen.

19:57 19 uur 57. De speelsters staan op het terrein in Leuven. De volksliederen schallen uit de geluidsinstallatie. . De speelsters staan op het terrein in Leuven. De volksliederen schallen uit de geluidsinstallatie.

19:54 19 uur 54. Vanhaevermaet en Wijnants weer in de ploeg. Bondscoach Ives Serneels heeft 3 wissels doorgevoerd in vergelijking met de match tegen Albanië (7-0). Nicky Evrard vervangt de gepasseerde doelvrouw Justien Odeurs. Ook middenveldster Justine Vanhaevermaet en aanvalster Sara Wijnants maken hun rentree. Zij vervangen respectievelijk Lenie Onzia en Davina Vanmechelen in de basisploeg. . Vanhaevermaet en Wijnants weer in de ploeg Bondscoach Ives Serneels heeft 3 wissels doorgevoerd in vergelijking met de match tegen Albanië (7-0).

Nicky Evrard vervangt de gepasseerde doelvrouw Justien Odeurs. Ook middenveldster Justine Vanhaevermaet en aanvalster Sara Wijnants maken hun rentree. Zij vervangen respectievelijk Lenie Onzia en Davina Vanmechelen in de basisploeg.

19:52 Het basisteam van de Red Flames:. 19 uur 52. Het basisteam van de Red Flames: