20:40

20 uur 40. PSV met de hakken over de sloot. PSV zit in de kwartfinales van de Nederlandse beker, maar het heeft toch meer moeite gekost dan verwacht. Tweedeklasser Telstar kwam op voorsprong in Eindhoven, maar basisdebutant Joey Veerman was de man van de match met een goal en een assist: 2-1. .