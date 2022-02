KNVB Beker: Belgisch toptalent Johan Bakayoko (18) debuteert in ruime zege van PSV tegen NAC

20:49

20 uur 49. PSV na 9 jaar weer in halve finales. Het is eindelijk gelukt voor PSV. De ploeg uit Eindhoven staat voor het eerst in 9 jaar in de halve finales van de KNVB Beker. PSV kende weinig moeite om "stuntploeg" NAC Breda opzij te zetten. NAC stuntte in de vorige rondes door Utrecht en PEC Zwolle uit te schakelen, maar de nummer 11 in de Eredivisie vormde geen bedreiging voor de Eindhovenaren. Al vroeg in de wedstrijd kwam PSV op voorsprong. Noni Madueke vierde zijn terugkeer na blessureleed met een doelpuntje. Mario Götze prikte tweemaal en zorgde voor een comfortabele ruststand. In de tweede helft waren er invalbeurten voor Belgen Johan Bakayoko (18) en Yorbe Vertessen (21). In het slot van de wedstrijd legde Gakpo de 4-0-eindstand vast. En zo mag PSV nog steeds dromen van de 10e Beker in de clubgeschiedenis. .