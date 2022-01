22:53 22 uur 53. Ajax draait amateurploeg door gehaktmolen. Bekerhouder Ajax heeft zich na een doelpuntenfestijn geplaatst voor de kwartfinales. Excelsior Maassluis, een amateurploeg uit de 2e Divisie, stond aan de rust al 5-0 in het krijt. Danilo was de goaltjesdief van de avond met een hattrick voor de rust en een goal na de koffie. Scoorden ook voor Ajax: Tagliafico, Regeer, Hlynsson en Daramy (2 keer). 9-0 was de eindscore. . Ajax draait amateurploeg door gehaktmolen Bekerhouder Ajax heeft zich na een doelpuntenfestijn geplaatst voor de kwartfinales. Excelsior Maassluis, een amateurploeg uit de 2e Divisie, stond aan de rust al 5-0 in het krijt.



22:51 Danilo maakt voor de rust een hattrick. 22 uur 51. Danilo maakt voor de rust een hattrick

22:51 De openingsgoal van Tagliafico. 22 uur 51. De openingsgoal van Tagliafico

20:40 20 uur 40. PSV met de hakken over de sloot. PSV zit in de kwartfinales van de Nederlandse beker, maar het heeft toch meer moeite gekost dan verwacht. Tweedeklasser Telstar kwam op voorsprong in Eindhoven, maar basisdebutant Joey Veerman was de man van de match met een goal en een assist: 2-1. . PSV met de hakken over de sloot PSV zit in de kwartfinales van de Nederlandse beker, maar het heeft toch meer moeite gekost dan verwacht. Tweedeklasser Telstar kwam op voorsprong in Eindhoven, maar basisdebutant Joey Veerman was de man van de match met een goal en een assist: 2-1.

22:08 Vitesse laat zich niet kisten in de beker. Loïs Openda was de leverancier voor de 1-0 en nam de 2-0 zelf voor zijn rekening. . 22 uur 08. Vitesse laat zich niet kisten in de beker. Loïs Openda was de leverancier voor de 1-0 en nam de 2-0 zelf voor zijn rekening.

23:11 23 uur 11. PSV en Ajax winnen wel. PSV en Ajax hebben geen steek laten vallen in hun tweederondewedstrijd. PSV won met 2-0 van Fortuna Sittard, Ajax met 4-0 van Barendrecht, een derdeklasser. Yorbe Vertessen kreeg een basisplaats bij de Eindhovenaren en bedankte na dik een uur met een assist voor de 2-0 van Ritsu Doan, die ook de 1-0 maakte. . PSV en Ajax winnen wel PSV en Ajax hebben geen steek laten vallen in hun tweederondewedstrijd. PSV won met 2-0 van Fortuna Sittard, Ajax met 4-0 van Barendrecht, een derdeklasser.

20:47 20 uur 47. Dessers scoort, maar is ook uitgeschakeld. Feyenoord is het eerste Nederlandse topteam dat uit de KNVB Beker ligt. Het ging bij Twente kopje onder in de verlengingen. Dessers opende nochtans de score voor de bezoekers, maar dat volstond niet. . Dessers scoort, maar is ook uitgeschakeld Feyenoord is het eerste Nederlandse topteam dat uit de KNVB Beker ligt. Het ging bij Twente kopje onder in de verlengingen. Dessers opende nochtans de score voor de bezoekers, maar dat volstond niet.

