Jonge Duivels spelen morgen tegen Denemarken: "We moeten meer kansen creëren"

19:43

19 uur 43. Jacky Mathijssen: "We moeten meer kansen creëren". Volgens Jacky Mathijssen, coach van de Jonge Duivels, is de groepsmatch tegen Denemarken van heel groot belang. "Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken", zegt hij daags voor de ontmoeting met de Denen. "Denemarken is in principe de beste ploeg uit onze groep. Ze zijn heel gevaarlijk als ze op voorsprong komen. Wij zijn vaak superdominant en hebben 80 procent balbezit, maar we creëren dan maar 3 kansen. Dat moet beter zijn tegen Denemarken." .