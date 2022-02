22:56 22 uur 56. AC Milan veel te sterk voor Lazio. Milan heeft zich met een statement geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. Tegen Lazio scoorden de Rossoneri 4 keer in eigen huis: 4-0. Milan, waar Saelemaekers op de bank begon, stond bij de rust al drie goals in het voordeel, na treffers van Leão en tweemaal de onvermijdelijke Giroud. Lazio kon na de rust de schade beperken tot slechts één tegentreffer van Kessié, Saelemaeker mocht uiteindelijk nog een halfuur meespelen. De 4-0 is een klap voor de Romeinen, de nummer 6 in de Serie A. Voor Milan is het een bewijs van de uitstekende vorm. In de halve finale treft Milan nu stadsgenoot en competitierivaal Inter. . AC Milan veel te sterk voor Lazio Milan heeft zich met een statement geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. Tegen Lazio scoorden de Rossoneri 4 keer in eigen huis: 4-0. Milan, waar Saelemaekers op de bank begon, stond bij de rust al drie goals in het voordeel, na treffers van Leão en tweemaal de onvermijdelijke Giroud. Lazio kon na de rust de schade beperken tot slechts één tegentreffer van Kessié, Saelemaeker mocht uiteindelijk nog een halfuur meespelen. De 4-0 is een klap voor de Romeinen, de nummer 6 in de Serie A. Voor Milan is het een bewijs van de uitstekende vorm. In de halve finale treft Milan nu stadsgenoot en competitierivaal Inter.

09-02-2022 09-02-2022.

22:58 22 uur 58. Inter vloert Roma in topper. Inter heeft in de eerste kwartfinale Roma geklopt in het eigen San Siro. De ploeg van Inzaghi kwam al voor het verstrijken van de eerste wedstrijdminuut op voorsprong. Edin Dzeko toonde zijn neus voor goals zette en Mourinho en co voor een loodzware opgave. Die beperkte voorsprong stond lang op het bord, tot Alexis Sanchez uitpakte met een schicht. De Chileen viseerde de bovenhoek en vond die ook met een kogel die de match besliste: 2-0. Inter is zo de eerste halvefinalist van de Italiaanse beker. Morgen is stadsgenoot AC Milan aan zet.

De ploeg van Inzaghi kwam al voor het verstrijken van de eerste wedstrijdminuut op voorsprong. Edin Dzeko toonde zijn neus voor goals zette en Mourinho en co voor een loodzware opgave.

Die beperkte voorsprong stond lang op het bord, tot Alexis Sanchez uitpakte met een schicht. De Chileen viseerde de bovenhoek en vond die ook met een kogel die de match besliste: 2-0.

Inter is zo de eerste halvefinalist van de Italiaanse beker. Morgen is stadsgenoot AC Milan aan zet.

20-01-2022 20-01-2022.

23:02 Lecce kwam 0-1 voor. Maar Kumbulla, Abraham en Sjomoerodov zetten de scheve situatie volledig recht voor Roma. 23 uur 02.

19-01-2022 19-01-2022.

23:43 23 uur 43. Inter met moeite naar volgende ronde. Na AC Milan, Lazio en Juventus heeft ook Inter zich geplaatst voor de achtste finales. Het kreeg de kwalificatie niet cadeau van Empoli, integendeel. De Italiaanse topclub had verlengingen nodig in eigen huis, maar haalde het toch nog met 3-2. Pas in de 91e minuut maakte Ranocchia gelijk.

18-01-2022 18-01-2022.

23:02 23 uur 02. Juventus sprint na de rust weg. In Italië kennen ze al 5 kwartfinalisten: Atalanta, Fiorentina, Milan en Lazio krijgen het gezelschap van Juventus. De bekerhouder rekende af met Sampdoria. Cuadrado was de schutter voor de pauze, Rugani, Dybala en Morata overklasten mee de bezoekers na de rust. De 2-1 van de bezoekers na een uur zorgde amper voor onrust.

18-01-2022 18-01-2022.

21:07 Lazio mag zich opmaken voor een affiche tegen Milan, maar het had bijzonder veel moeite om Udinese te wippen. Invaller Immobile was pas na 106 minuten de Romeinse verlosser. . 21 uur 07.

18-01-2022 18-01-2022.

23:40 23 uur 40. Saelemaekers pikt goaltje mee in de verlengingen. Milan heeft zich net als Atalanta en Firenze bij de laatste 8 geschaard in de Coppa Italia. De Rossoneri rekenden in de 1/8e finales af met het Genoa van Milan-legende Andrej Sjevtsjenko, die voor de wedstrijd een open doekje kreeg van de tifosi en daar zichtbaar door ontroerd was. Op het veld had het team van Sjevtsjenko, die een basisplaats in petto had voor Zinho Vanheusden, lange tijd uitzicht op de kwartfinales na een doelpunt van Ostigard. Ondanks een overwicht aan balbezit kon Milan pas in het slotkwartier verlengingen uit het vuur slepen na een rake kopbal van Giroud. In de extra periode ging Milan vervolgens op en over de tegenstander. Leao tekende met een knappe goal voor de 2-1 en invaller Saelemaekers nam de twijfels helemaal weg.



Op het veld had het team van Sjevtsjenko, die een basisplaats in petto had voor Zinho Vanheusden, lange tijd uitzicht op de kwartfinales na een doelpunt van Ostigard. Ondanks een overwicht aan balbezit kon Milan pas in het slotkwartier verlengingen uit het vuur slepen na een rake kopbal van Giroud.



In de extra periode ging Milan vervolgens op en over de tegenstander. Leao tekende met een knappe goal voor de 2-1 en invaller Saelemaekers nam de twijfels helemaal weg.

18-01-2022 18-01-2022.

23:39 Eerbetoon van de Milan-fans aan hun ex-spits Andrej Sjevtsjenko:. 23 uur 39.

13-01-2022 13-01-2022.

20:44 20 uur 44. Rollercoaster van jewelste in Napoli-Fiorentina. Voor Napoli is het bekerverhaal al voorbij bij zijn entree, al waren Dries Mertens en zijn ploegmaats met Fiorentina aan een taaie klant gekoppeld. In de staart van de eerste helft ontplofte de match. De onvermijdelijke Vlahovic bracht de bezoekers op voorsprong, maar Mertens scoorde de fraaie 1-1 net voor het einde van de eerste helft na geklungel van Fiorentina-doelman Dragowski. Die kreeg in de toegevoegde tijd ook nog eens rood, waardoor Napoli met een mannetje meer in een zetel leek te zitten voor de tweede helft. Toch niet, want Biraghi scoorde op het uur de 1-2 met een vrijschop. Napoli beet zijn tanden stuk en viel in de slotfase met z'n negenen na rood van Lozano en Ruiz. Het onwaarschijnlijke gebeurde toch: in de 95e minuut forceerde Petagna verlengingen. Daarin kraakte Napoli helemaal: Venuti, Piatek en Maleh waren de beulen met dienst.

12-01-2022 12-01-2022.

19:51 19 uur 51. Atalanta is eerste kwartfinalist. In de Coppa Italia zijn de topteams aan zet in de achtste finales. Atalanta heeft zich niet laten kisten door Venezia dankzij een vroeg doelpunt van Muriel en een late verlosser van Maehle. Tussendoor liet ex-OHL-spits Henry een prima kans voor de bezoekers liggen. In de kwartfinales wacht Napoli of Fiorentina, zij spelen donderdag. Bekerhouder Juventus speelt vanavond de finale van de Italiaanse Supercup en bekert pas volgende week.

16-12-2021 16-12-2021.

23:22 23 uur 22. Praet valt in bij bekerexit van Torino. Torino heeft de 2e ronde van de Coppa Italia niet overleefd. De club van Dennis Praet verloor donderdagavond met 2-1 op het veld van Sampdoria. Quagliarella zette de thuisploeg na een kwartier op voorsprong met een penalty, na de rust zorgde Mandragora vanaf dezelfde stip voor de gelijkmaker. Verre hielp Sampdoria alsnog aan de zege, daar kon ook een late invalbeurt van Praet niks meer aan veranderen.



Quagliarella zette de thuisploeg na een kwartier op voorsprong met een penalty, na de rust zorgde Mandragora vanaf dezelfde stip voor de gelijkmaker. Verre hielp Sampdoria alsnog aan de zege, daar kon ook een late invalbeurt van Praet niks meer aan veranderen.

