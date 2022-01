Coppa Italia: Maehle trapt Atalanta naar de kwartfinales

19:51

19 uur 51. Atalanta is eerste kwartfinalist. In de Coppa Italia zijn de topteams aan zet in de achtste finales. Atalanta heeft zich niet laten kisten door Venezia dankzij een vroeg doelpunt van Muriel en een late verlosser van Maehle. Tussendoor liet ex-OHL-spits Henry een prima kans voor de bezoekers liggen. In de kwartfinales wacht Napoli of Fiorentina, zij spelen donderdag. Bekerhouder Juventus speelt vanavond de finale van de Italiaanse Supercup en bekert pas volgende week. .