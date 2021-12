CL Futsal: Halle-Gooik uitgeschakeld na verdienstelijke partij tegen Barcelona

19:28 19 uur 28. Halle-Gooik verlaat CL met opgeheven hoofd. Halle-Gooik is uitgeschakeld in de Champions League Futsal. In de eliteronde boden ze knap weerwerk tegen Barcelona, maar gingen ze uiteindelijk met 4-8 onderuit tegen de verliezende finalist van vorig jaar. De Vlaams-Brabanders kwamen al na 13 seconden op voorsprong dankzij Tomic, maar Barcelona stelde snel orde op zaken. Halle-Gooik kwam nog twee keer op voorsprong, maar de Catalanen maakten steevast gelijk. Bij 3-4 leek halfweg alles nog mogelijk, maar Barcelona duwde in de slotminuten nog door. Zo werd het na een verdienstelijke wedstrijd van Halle-Gooik toch nog 4-8. Alleen de groepswinnaar van de eliteronde stoot door naar het eindtoernooi van de Champions League. Na twee nederlagen moet Halle-Gooik daar een streep door trekken. De wedstrijd tegen het Sloveense Dobovec op zaterdag is voor de eer. . Halle-Gooik verlaat CL met opgeheven hoofd Halle-Gooik is uitgeschakeld in de Champions League Futsal. In de eliteronde boden ze knap weerwerk tegen Barcelona, maar gingen ze uiteindelijk met 4-8 onderuit tegen de verliezende finalist van vorig jaar.



De Vlaams-Brabanders kwamen al na 13 seconden op voorsprong dankzij Tomic, maar Barcelona stelde snel orde op zaken. Halle-Gooik kwam nog twee keer op voorsprong, maar de Catalanen maakten steevast gelijk. Bij 3-4 leek halfweg alles nog mogelijk, maar Barcelona duwde in de slotminuten nog door. Zo werd het na een verdienstelijke wedstrijd van Halle-Gooik toch nog 4-8. Alleen de groepswinnaar van de eliteronde stoot door naar het eindtoernooi van de Champions League. Na twee nederlagen moet Halle-Gooik daar een streep door trekken. De wedstrijd tegen het Sloveense Dobovec op zaterdag is voor de eer.

02-12-2021 02-12-2021.

22:18 22 uur 18. Nederlaag tegen Plzen. Halle-Gooik is met een nederlaag begonnen aan de eliteronde. In Tsjechië werd het 3-6 tegen Plzen. Bij de rust stond het al 1-4. Roninho, Diogo en Tomic scoorden voor de Belgische kampioen. In dezelfde poule verpulverde Barcelona, winnaar van 2020 en verliezend finalist in 2021, Dobovec. Het werd 8-2. Halle-Gooik speelt donderdag en zaterdag zijn overige wedstrijden. De vier winnaars van de poules spelen eind april de finale.

01-12-2021 01-12-2021.

16:59 16 uur 59. Halle-Gooik eindigt als 3e in groep na nipte nederlaag. In de Champions League futsal heeft Halle-Gooik zijn 3e en laatste kwalificatiewedstrijd nipt verloren tegen het Russische Jekaterinenburg. In het Slovaakse Lucenec scoorde Gerasimov het enige doelpunt van de partij. Veel gevolgen heeft de nederlaag niet, aangezien Halle-Gooik al zeker was van een plaats bij de eerste drie in de groep. Al had een gelijkspel de club wel een betere uitgangspositie opgeleverd voor de volgende ronde. De loting voor de eliteronde met de 16 resterende ploegen vindt woensdag plaats.

30-10-2021 30-10-2021.

21:22 21 uur 22. Halle-Gooik klopt gastheer ruim en stoot door. Halle-Gooik heeft zijn ticket voor de Elite Round te pakken. Na het nipte verlies gisteren tegen Benfica volgde vandaag een ruime zege tegen gastheer Lucenec. Het werd liefst 1-7, zo is de Belgische vertegenwoordiger zeker van de top 3 in het minitoernooi met 4 ploegen. De top 3 krijgt een Elite-ticket. Halle-Gooik leidde bij de rust met 0-1 na een goal van Diogo (9'). Na de pauze verdubbelde Roninho (24') de voorsprong. Marton scoorde vrijwel meteen tegen, maar daarna liep Halle-Gooik verder uit langs Grello (28') en een hattrick van Eduardo (33', 34', 36'). Roninho (39') legde met zijn tweede goal de eindstand vast.



Halle-Gooik leidde bij de rust met 0-1 na een goal van Diogo (9'). Na de pauze verdubbelde Roninho (24') de voorsprong. Marton scoorde vrijwel meteen tegen, maar daarna liep Halle-Gooik verder uit langs Grello (28') en een hattrick van Eduardo (33', 34', 36'). Roninho (39') legde met zijn tweede goal de eindstand vast.



Zaterdag werkt Halle-Gooik nog een derde duel tegen Jekaterinenburg af.





21:20 21 uur 20.

28-10-2021 28-10-2021.

18:23 18 uur 23. Benfica net te sterk in eerste match. Halle-Gooik heeft niet kunnen stunten tegen Benfica in zijn eerste groepsmatch. Arthur maakte er in de eerste minuut al 1-0 van in Slovakije en na de 2-0 van Rafael Henmi leek het kalf verdronken. Maar dankzij Jelovcic werd het toch nog een spannende slotfase.



Morgen speelt Halle-Gooik zijn tweede groepsmatch, tegen gastheer Lucenec.