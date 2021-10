Belgische U21 ontmoeten straks EK-concurrent Denemarken: "Belangrijk, niet beslissend"

12:41 12 uur 41. Denemarken is gewoon een topteam op dit niveau. Als je hun resultaten van de voorbije jaren bekijkt, dan zie je heel veel groen. De voorbije 4 EK's bij de beloften waren ze er telkens bij. Denemarken heeft minder inwoners dan België, maar daar heerst een echte sportcultuur. Jacky Mathijssen (U21-coach). Denemarken is gewoon een topteam op dit niveau. Als je hun resultaten van de voorbije jaren bekijkt, dan zie je heel veel groen. De voorbije 4 EK's bij de beloften waren ze er telkens bij. Denemarken heeft minder inwoners dan België, maar daar heerst een echte sportcultuur. Jacky Mathijssen (U21-coach)

We gaan onze handen vol hebben en zullen zien of we onze manier van spelen ook tegen een betere tegenstrever dan Kazachstan en Turkije kunnen brengen. En als we dat kunnen combineren met een resultaat, dan is dat fantastisch. Denemarken heeft een fysiek sterke ploeg. Dit is een belangrijke, maar niet een beslissende match. Jacky Mathijssen (U21-coach).

Op training gisteren.

Mathijssen recupereert Theate. Voor de confrontatie met de Denen recupereert Mathijssen Arthur Theate, die vorige week als vervanger van de geblesseerde Thorgan Hazard werd opgevist in de selectie van de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League. Vrijdag won België thuis met 2-0 van Kazachstan met Senne Lammens in doel. Vanavond zal Maarten Vandevoordt zijn rentree maken, de doelman van Genk miste de vorige partij met pijn aan zijn enkel. Niet beschikbaar is Ignace Van der Brempt, die keerde met een lichte blessure terug naar Club Brugge.



Vrijdag won België thuis met 2-0 van Kazachstan met Senne Lammens in doel. Vanavond zal Maarten Vandevoordt zijn rentree maken, de doelman van Genk miste de vorige partij met pijn aan zijn enkel.



Niet beschikbaar is Ignace Van der Brempt, die keerde met een lichte blessure terug naar Club Brugge.

