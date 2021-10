Belgische U21 onderschat Kazakken niet: "Hebben daarin al een lesje gehad"

15:09 15 uur 09. Coach Mathijssen waarschuwt voor onderschatting. De thuismatch tegen Kazachstan is op papier de makkelijkste opdracht van de voorronde. Maar juist daarom waarschuwt coach Jacky Mathijssen. "We mogen hen zeker niet onderschatten. We hebben daarin al een lesje gehad, met hetgeen er in de vorige campagne gebeurd is." "Deze groep heeft dat ook zelf al gevoeld, want die heenwedstrijd in Kazachstan was niet zo simpel als de uitslag laat vermoeden. Ook tegen Denemarken wisten de Kazakken heel wat kansen af te dwingen en hadden ze eigenlijk altijd een resultaat moeten halen", vertelde Mathijssen gisteren. "Het is aan hen om te tonen dat wij ook in dit soort wedstrijden onszelf niet voorbijlopen. We kunnen fantastisch voetballen en willen dat ook maar al te graag laten zien en net daardoor maak je op het veld niet altijd de juiste keuzes." . Coach Mathijssen waarschuwt voor onderschatting De thuismatch tegen Kazachstan is op papier de makkelijkste opdracht van de voorronde. Maar juist daarom waarschuwt coach Jacky Mathijssen.



15:07 15 uur 07. Ik ga niet wisselen om te wisselen, maar ik zie en voel dat er een aantal gasten op de limiet zitten. We mogen geen dingen van hen vragen die hun lichaam niet aankan en dan moet je ook op de andere jongens een beroep durven te doen. Coach Jacky Mathijssen.

08-10-2021 08-10-2021.

22:04 22 uur 04. Vertessen: "Mijn debuut in Turkije was heel goed". Yorbe Vertessen, spits bij PSV, is opnieuw van de partij. Hij debuteerde in Turkije en scoorde daar meteen. "Naar mijn gevoel was mijn debuut heel goed. Ik ben toen scherp ingevallen. De minuten die ik heb gekregen, heb ik prima benut." "Elke wedstrijd moet echter gespeeld worden", is Vertessen beducht voor de tegenstander. "We staan scherp en zijn klaar voor de strijd. Hopelijk mogen we veel supporters ontvangen in Leuven."



22:03 22 uur 03. Zaroury (Charleroi) hoopt op eerste speelminuten. Anass Zaroury kende een knap seizoensbegin bij Charleroi en zag zichzelf daarvoor beloond met een plek in de selectie van Jacky Matthijsen. "Ik voel me goed in deze groep. Het feit dat ik erbij ben, toont aan dat hard werken zijn vruchten afwerpt." De jonge Duivels wachten een druk schema met 4 wedstrijden in anderhalve maand tijd, te beginnen met Kazachstan. "De 6 op 6 is goed voor het vertrouwen, maar alles moet gespeeld worden. We bekijken het match per match." "Natuurlijk hoop ik mijn eerste speelminuten te maken. Dit is waarvoor je het doet. Dat Charles De Ketelaere en Arthur Theate hebben mogen aansluiten bij het eerste elftal, is nog een extra reden die motiveert om het hier goed te doen", aldus de aanvallend ingestelde speler.



22:02 22 uur 02. Tweeluik Kazachstan-Denemarken. Het nationale U21-elftal, met assistent Olivier Deschacht vandaag een eerste keer mee op het trainingsveld, hoopt een vervolgstuk te kunnen breien aan de goede start die het maakte in de kwalificaties voor het EK in Georgië en Roemenië van 2023. Verplaatsingen naar Kazachstan (1-3) en Turkije (0-3) werden succesvol afgerond. Aankomende vrijdag staat de derde groepsmatch, thuis tegen Kazachstan, op het menu in Leuven. Dinsdag komt Denemarken dan weer over de vloer.



