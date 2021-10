9 op 9: Jonge Duivels kloppen Kazachstan vanaf de stip

21:49 21 uur 49. Einde. Niet zonder problemen hebben de jonge Duivels Kazachstan opzij gezet. Het werd 2-0 na twee penaltydoelpunten van Openda en Vertessen. . Einde Niet zonder problemen hebben de jonge Duivels Kazachstan opzij gezet. Het werd 2-0 na twee penaltydoelpunten van Openda en Vertessen.

21:47 21 uur 47.

21:47 21 uur 47. Geen 3-0. Daar zijn de Belgen nog een keer. Het Kazachse sluitstuk houdt Zaroury met een knappe redding van de 3-0. De toegevoegde tijd is ondertussen begonnen. . Geen 3-0 Daar zijn de Belgen nog een keer. Het Kazachse sluitstuk houdt Zaroury met een knappe redding van de 3-0. De toegevoegde tijd is ondertussen begonnen.

21:43 21 uur 43. Vertessen is gretig ingevallen. Hij zorgt opnieuw voor dreiging in de grote rechthoek, maar Verschaeren breit geen vervolg aan de goede actie. . Vertessen is gretig ingevallen. Hij zorgt opnieuw voor dreiging in de grote rechthoek, maar Verschaeren breit geen vervolg aan de goede actie.

21:42 21 uur 42. Na de 2-0 lijken de Belgen echt wel zegezeker. De 9 op 9 komt dichterbij. . Na de 2-0 lijken de Belgen echt wel zegezeker. De 9 op 9 komt dichterbij.

21:40 21 uur 40.

21:39 21 uur 39. 2-0, boeken toe! Ook de tweede strafschop van de Belgen gaat erin. Het is Vertessen zelf die de 2-0 op het bord zet. . 2-0, boeken toe! Ook de tweede strafschop van de Belgen gaat erin. Het is Vertessen zelf die de 2-0 op het bord zet.

21:39 21 uur 39. Weer penalty! Vertessen rukt met de bal aan de voet op richting het doel van de Kazachen. Hij omspeelt de doelman, die de PSV-spits raakt aan de voeten. Een zuivere penalty. . Weer penalty! Vertessen rukt met de bal aan de voet op richting het doel van de Kazachen. Hij omspeelt de doelman, die de PSV-spits raakt aan de voeten. Een zuivere penalty.

21:36 21 uur 36. Openda wordt nog een keer onderuit getrokken door Astanov. Vrije trap voor België. Het was meteen de laatste actie van Openda, hij verdwijnt naar de kant voor Vertessen. . Openda wordt nog een keer onderuit getrokken door Astanov. Vrije trap voor België. Het was meteen de laatste actie van Openda, hij verdwijnt naar de kant voor Vertessen.

21:33 21 uur 33. Zhaksilikov kan koppen op een goede corner van de Kazachen, Lammens plukt eenvoudig. . Zhaksilikov kan koppen op een goede corner van de Kazachen, Lammens plukt eenvoudig.

21:31 21 uur 31. De jonge Belgen krijgen toch nog wat kansjes, maar de bal wil er niet in. Onana en Openda zijn gevaarlijk in de zestien, maar vinden het gaatje niet. . De jonge Belgen krijgen toch nog wat kansjes, maar de bal wil er niet in. Onana en Openda zijn gevaarlijk in de zestien, maar vinden het gaatje niet.

21:31 21 uur 31. Ook voor Boussaid en Raskin zit de wedstrijd erop. Zij worden vervangen door Ndenbe en Matazo. . Ook voor Boussaid en Raskin zit de wedstrijd erop. Zij worden vervangen door Ndenbe en Matazo.

21:28 21 uur 28. Schotje Verschaeren. Verschaeren krijgt te veel tijd om aan te leggen. Hij mikt meters naast. Een pass richting Siquet was een betere keuze geweest... . Schotje Verschaeren Verschaeren krijgt te veel tijd om aan te leggen. Hij mikt meters naast. Een pass richting Siquet was een betere keuze geweest...

21:26 21 uur 26. Nog twintig minuten op de klok en het zijn de Kazachen die blijven dreigen. De Belgen staan onder druk op de eigen helft. . Nog twintig minuten op de klok en het zijn de Kazachen die blijven dreigen. De Belgen staan onder druk op de eigen helft.

21:26 21 uur 26. Zhoemabek kopt over. Zhoemabek torent boven zijn bewaker uit op een goede voorzet. Zijn kopbal gaat maar net over het doel van Lammens. De beste kans van de tweede helft is zowaar voor de Kazachen. . Zhoemabek kopt over Zhoemabek torent boven zijn bewaker uit op een goede voorzet. Zijn kopbal gaat maar net over het doel van Lammens. De beste kans van de tweede helft is zowaar voor de Kazachen.

21:23 21 uur 23. Dubbele wissel. Mathijssen grijpt een eerste keer in. Siquet en Zaroury komen in het team in de plaats van Sardella en El Hadj. Brengen zij wat extra's? . Dubbele wissel Mathijssen grijpt een eerste keer in. Siquet en Zaroury komen in het team in de plaats van Sardella en El Hadj. Brengen zij wat extra's?

21:19 21 uur 19. Een vrije trap op een gevaarlijke plaats levert geen doelgevaar op voor de bezoekers. Hier moeten de Kazachen toch meer mee doen, willen ze nog een punt uit de brand slepen. . Een vrije trap op een gevaarlijke plaats levert geen doelgevaar op voor de bezoekers. Hier moeten de Kazachen toch meer mee doen, willen ze nog een punt uit de brand slepen.

21:14 21 uur 14. Het is wachten op een kans in de tweede helft. De Duivels mogen zich niet in slaap laten wiegen. . Het is wachten op een kans in de tweede helft. De Duivels mogen zich niet in slaap laten wiegen.

21:07 21 uur 07. Het begin van de tweede helft voorspelt niet veel goeds voor de rest van de wedstrijd. . Het begin van de tweede helft voorspelt niet veel goeds voor de rest van de wedstrijd.