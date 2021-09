Red Flames nemen valse start in WK-kwalificatiecampagne na gelijkspel in Polen

Doelpunten:

Flames gaan rusten met achterstand

Vijf minuten voor de rust kwam Polen met wat geluk op voorsprong. Sterspeler Pajor, de vrouwelijke Lewandowski, kreeg de bal zomaar in haar voeten in de zestien en dat cadeautje pakte ze met plezier uit. Ze maakte er ook nog 2-0 van voor de rust, maar deed dat vanuit buitenspel.

Cayman redt een punt met een "voorzet"

Het bleef 1-1 en dat is toch een ontgoocheling voor bondscoach Serneels en zijn vrouwen. Met ook topland Noorwegen in de poule en slechts één rechtstreeks WK-ticket is dit gelijkspel toch een valse start.

Met een gelukje kwamen de Belgische vrouwen niet veel later dan toch langszij. Cayman zocht een maatje voor doel, haar voorzet waaide over Szymanska in doel: 1-1.

Meteen na de koffie was Pajor daar opnieuw. Odeurs lag goed in de weg. De fysiek sterkere Poolse vrouwen hielden alles goed onder controle na de rust. Pas 20 minuten voor tijd kwamen de Flames een eerste keer echt dreigen in de tweede helft: De Caigny miste van dichtbij onbegrijpelijk met haar hoofd.

Bondscoach Serneels: "Een terechte uitslag"

Dinsdag spelen de Red Flames in het Koning Boudewijnstadion tegen Albanië, dat 1-1 gelijkspeelde tegen Kosovo. "Dat wordt een heel andere wedstrijd. Albanië heeft een stevig geheel. Ze vechten voor elke bal. We moeten nu goed recupereren", besloot Serneels.

"Ik hoop dat we als team gezien hebben dat als we durven en doen wat er gevraagd wordt, we ook kansen kunnen creëren. Want die zijn er ook geweest voor ons. Ik wil niet te negatief zijn. Maar om in Polen te winnen, moeten we beter zijn aan de bal."

"Als je de hele match bekijkt, dan is dit een terechte uitslag. Maar ik was hier toch graag met drie punten vertrokken."

"Onze start was goed, maar daarna verdween toch het vertrouwen, het lef aan de bal. Als iets niet loopt zoals we gehoopt hadden, dan mag dat niet te lang in de kopjes blijven zitten. Die periodes met twijfel duurden toch te lang. En Polen is een goede ploeg."

"Na de wedstrijd heb ik tegen mijn speelsters gezegd dat we tevreden moeten zijn", reageerde bondscoach Ives Serneels. "Maar of ik tevreden ben met 1-1, dat is een andere zaak."

Cayman: "Nadenken over wat we beter kunnen doen"

Janice Cayman scoorde in de 79e minuut met wat meeval de gelijkmaker. Haar voorzet waaide in doel. "Ik moet toegeven dat het meer een lucky goal was, het was eigenlijk een voorzet", aldus Cayman.

"Na mijn gelijkmaker hoopte ik dat we er nog over gingen gaan. Maar jammer genoeg is dat niet gebeurd."

"We gingen voluit voor de winst, het is jammer dat we maar 1-1 gelijkspelen", vervolgde de aanvallende middenveldster.

"We zijn zeker blij dat we nog konden tegenscoren, maar we weten ook dat we nog kansen hebben gehad én kansen hebben weggegeven. Als we durven voetballen, kunnen we deze match zeker naar onze hand zetten."

"We waren heel goed begonnen. Maar dan kwam er veel meer druk van de Polen. En dan hebben we ons laten doen, wat normaal niet mag gebeuren. We moeten even nadenken over wat we zelf beter kunnen doen. Nu moeten we dinsdag vol aan de bak."