Mertens ziet Napoli vanop de bank perfect rapport behouden in Serie A

Onder leiding van coach Luciano Spalletti is Napoli als een stoomtrein aan het nieuwe seizoen begonnen in Italië. Tegen Cagliari gingen de blauwhemden namelijk op zoek naar een 6e overwinning op rij en een 18 op 18.



Napoli nam de wedstrijd meteen in handen en wist na 11 minuten de score al te openen via oude bekende Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits liep in de box slim weg van de Cagliari-defensie en duwde de voorzet van Zielinski zonder aarzelen binnen. Zijn 4e goal in 3 wedstrijden.



Ook na de rust ging Napoli door op zijn elan en op het uur kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans op de 0-2 toen ervaren rot Diego Godin Osimhen neerhaalde in de zestien. Insigne nam de elfmeter met plezier aan en verdubbelde de score.



Cagliari maakte nooit echt meer aanspraak op een aansluitingstreffer en blijft zo voorlaatste in de stand met 2 punten. Mertens en co hebben bovenaan dan weer een bonus van 2 punten op eerste achtervolger AC Milan.