Wolfsburg blijft zich roeren op transfermarkt en strikt Waldschmidt

17:26 17 uur 26. Wolfsburg haalt Waldschmidt op bij Benfica. De Duitse Benfica-spits Luca Waldschmidt, die zeven caps heeft bij de Mannschaft, heeft een vierjarig contract getekend bij Wolfsburg. Zo maakten de twee clubs zondag bekend. Wolfsburg betaalt zo'n 12 miljoen, Waldschmidt tekent voor 4 jaar. Wolfsburg toonde zich deze zomer al actief op de transfermarkt. Eerder legden ze ook al landgenoten Aster Vranckx en Sebastiaan Bornauw ex-Anderlecht-spits Lukas Nmecha vast.

22-08-2021. Florenzi verhuist van Rome naar Milaan. AS Roma heeft Alessandro Florenzi uitgeleend aan competitierivaal AC Milan. De Rossoneri konden ook een aankoopoptie bedingen voor de verdediger. De 30-jarige Florenzi, die op het EK de Rode Duivels hielp uit te schakelen, speelde vorig seizoen nog op uitleenbasis bij PSG.

21-08-2021. Arsenal haalt concurrent voor Leno. Arsenal heeft 30 miljoen euro neergeteld om Aaron Ramsdale los te weken bij het gedegradeerde Sheffield United. De 23-jarige doelman moet bij Arsenal de concurrentie aangaan met Bernd Leno.

Miazga naar Alaves. Matt Miazga is door Chelsea voor de 5e keer op een rij uitgeleend. Vorig jaar belandde de Amerikaanse verdediger bij Anderlecht, nu tekende hij een contract bij Alaves. Vorig seizoen wist die club zich net te handhaven in de Primera Division.

Sevilla plukt Rafa Mir weg bij Wolverhampton. Rafa Mir heeft zijn sterke Olympische Spelen met Spanje, waar La Roja zilver pakte, verzilverd in een transfer. De 24-jarige spits trekt de deur in de Premier League bij Wolverhampton achter zich dicht en tekende een contract bij Sevilla tot maar liefst 2027. Rafa Mir zal er met het rugnummer 12 op de rug spelen.

20-08-2021. Arsenal neemt Ødegaard over van Real Madrid. Na een hele reeks uitleenbeurten heeft Martin Ødegaard afscheid genomen van Real Madrid. De Noorse middenvelder werd op zijn 16e binnengehaald als grote voetbalbelofte, maar kon nooit doorbreken bij de Koninklijke. Ødegaard mocht eerst rijpen in de Eredivisie bij Heerenveen en Vitesse en draaide in Spanje een jaartje mee bij Real Sociedad. Maar vorig jaar kon hij zijn stempel niet drukken in Madrid, dus mocht hij voor de 4e keer op huurbasis vertrekken naar Arsenal. De Noor maakte indruk op het middenveld en kon nu een definitieve transfer naar Londen afdwingen. "We wensen hem veel succes bij zijn nieuwe club", klinkt het bij Real Madrid.



Ødegaard mocht eerst rijpen in de Eredivisie bij Heerenveen en Vitesse en draaide in Spanje een jaartje mee bij Real Sociedad. Maar vorig jaar kon hij zijn stempel niet drukken in Madrid, dus mocht hij voor de 4e keer op huurbasis vertrekken naar Arsenal.



De Noor maakte indruk op het middenveld en kon nu een definitieve transfer naar Londen afdwingen. "We wensen hem veel succes bij zijn nieuwe club", klinkt het bij Real Madrid.

Lyon huurt Emerson Palmieri. Europees kampioen Emerson Palmieri verdedigt het komend seizoen de kleuren van Lyon. De Italiaanse linksback wordt door de Franse club voor een jaartje gehuurd van Chelsea. Lyon heeft ook een aankoopoptie. Emerson, een genaturaliseerde Braziliaan, speelde in 3,5 jaar 71 wedstrijden voor Chelsea, maar verloor de concurrentiestrijd met Ben Chilwell en Marcos Alonso.

Emerson, een genaturaliseerde Braziliaan, speelde in 3,5 jaar 71 wedstrijden voor Chelsea, maar verloor de concurrentiestrijd met Ben Chilwell en Marcos Alonso.

19-08-2021. Danjuma zet carrière voort bij Villarreal. Arnaut Danjuma Groeneveld begint bij Villarreal aan een nieuw hoofdstuk: de 24-jarige Nederlandse aanvaller tekende voor 5 jaar bij de Spaanse winnaar van de Europa League. Villarreal neemt Danjuma over van de Engelse club Bournemouth. Voor die club, die net niet wist te promoveren naar de Premier League, speelde hij in totaal 52 wedstrijden. Tweevoudig Oranje-international Danjuma kwam daarvoor uit voor Club Brugge en NEC. In de jeugd speelde hij bij PSV. In het seizoen 2018-2019 was Danjuma in 24 wedstrijden bij Club Brugge goed voor 6 goals en 4 assists.



Villarreal neemt Danjuma over van de Engelse club Bournemouth. Voor die club, die net niet wist te promoveren naar de Premier League, speelde hij in totaal 52 wedstrijden. Tweevoudig Oranje-international Danjuma kwam daarvoor uit voor Club Brugge en NEC. In de jeugd speelde hij bij PSV.



In het seizoen 2018-2019 was Danjuma in 24 wedstrijden bij Club Brugge goed voor 6 goals en 4 assists.

Watford huurt Turkse international Tufan. De Turkse middenvelder Ozan Tufan ruilt Fenerbahce voor een seizoen op uitleenbasis bij Premier League-club Watford. De 26-jarige international, goed voor 63 caps, kwam in 2015 van Bursaspor bij Fenerbahce terecht, waar hij 174 wedstrijden speelde.

