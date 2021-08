Transfers JPL: Anderlecht stalt Cobbaut bij Parma in Serie B, Deli verlaat Club Brugge

18:37 18 uur 37. Toekomst van Deli ligt in Turkije. Simon Deli en Club Brugge gaan definitief uiteen. De 29-jarige Ivoriaan streek in 2019 neer in Brugge en maakte indruk met zijn atletische kwaliteiten, maar Deli zakte nadien stevig weg. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Slavia Praag, nu heeft Club Brugge hem verkocht aan het Turkse Adana Demirspor. . Toekomst van Deli ligt in Turkije Simon Deli en Club Brugge gaan definitief uiteen. De 29-jarige Ivoriaan streek in 2019 neer in Brugge en maakte indruk met zijn atletische kwaliteiten, maar Deli zakte nadien stevig weg. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Slavia Praag, nu heeft Club Brugge hem verkocht aan het Turkse Adana Demirspor.

12:51 12 uur 51. Anderlecht stalt Cobbaut bij Parma. RSC Anderlecht leent Elias Cobbaut dit seizoen uit aan Parma, dat naar de Serie B degradeerde. Dat heeft paars-wit zaterdag bekendgemaakt. De 23-jarige verdediger ruilde in de zomer van 2018 KV Mechelen voor Anderlecht. Hij speelde 76 wedstrijden voor de recordkampioen en werd eind 2019 voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij verzamelde één cap bij de nationale ploeg. Onder meer vanwege blessureleed speelde Cobbaut vorig seizoen slechts 15 wedstrijden. Hij kwam niet meer in de plannen voor van coach Vincent Kompany. Voor Parma spelen met Daan Dierckx en Maxime Busi nog twee Belgen. De club wil snel terugkeren naar de hoogste afdeling en haalde daarvoor keeperslegende Gianluigi Buffon terug. . Anderlecht stalt Cobbaut bij Parma RSC Anderlecht leent Elias Cobbaut dit seizoen uit aan Parma, dat naar de Serie B degradeerde. Dat heeft paars-wit zaterdag bekendgemaakt.



22:05 22 uur 05. OHL herenigt Shengelia met Sekidika. Oud-Heverlee Leuven heeft zijn selectie versterkt met Jesse Sekidika. De 25-jarige Nigeriaanse winger is eigendom van Galatasaray en wordt door OHL gehuurd (met aankoopoptie) tot het einde van het seizoen. Op Den Dreef wordt Sekidika herenigd met Levan Shengelia, met wie hij vorig seizoen samen speelde bij Konyaspor. . OHL herenigt Shengelia met Sekidika Oud-Heverlee Leuven heeft zijn selectie versterkt met Jesse Sekidika. De 25-jarige Nigeriaanse winger is eigendom van Galatasaray en wordt door OHL gehuurd (met aankoopoptie) tot het einde van het seizoen.

13:09 13 uur 09. Antwerp haalt Charleroi-ancien Dessoleil . Antwerp maakte vandaag nog een 2e transfer bekend: Dorian Dessoleil, de centrale verdediger van Charleroi, tekende een contract voor 3 jaar. De 29-jarige Dessoleil was sinds 2015 bij Charleroi, goed voor 203 wedstrijden. Hij droeg er ook de aanvoerdersband. De linksvoetige verdediger was dit seizoen op de eerste 5 speeldagen ook een vaste waarde. . Antwerp haalt Charleroi-ancien Dessoleil Antwerp maakte vandaag nog een 2e transfer bekend: Dorian Dessoleil, de centrale verdediger van Charleroi, tekende een contract voor 3 jaar. De 29-jarige Dessoleil was sinds 2015 bij Charleroi, goed voor 203 wedstrijden. Hij droeg er ook de aanvoerdersband.

11:23 11 uur 23. Antwerp legt youngster Pierre Dwomoh van Genk 5 jaar vast. Antwerp heeft een opvallende binnenlandse transfer afgerond: stamnummer 1 plukt de 17-jarige centrale middenvelder Pierre Dwomoh weg bij Genk. Hij tekende voor 5 jaar. Dwomoh trainde bij Genk sinds zijn 15e mee met de A-kern. Afgelopen seizoen maakte de Belgische jeugdinternational zijn debuut op het hoogste niveau. Hij mocht 2 keer invallen, in de thuiswedstrijden tegen Kortrijk en Zulte Waregem. Dwomoh heeft ook een verleden bij KV Mechelen en Anderlecht. . Antwerp legt youngster Pierre Dwomoh van Genk 5 jaar vast Antwerp heeft een opvallende binnenlandse transfer afgerond: stamnummer 1 plukt de 17-jarige centrale middenvelder Pierre Dwomoh weg bij Genk. Hij tekende voor 5 jaar.



09:06 09 uur 06. Charleroi huurt Franse Algerijn van Napels. Sporting Charleroi heeft de komst van de Franse Algerijn Karim Zedadka aangekondigd. De aanvaller werd uitgeleend met optie tot aankoop door Napels, het team van Dries Mertens. De 21-jarige Zedadka is een jeugdproduct van Nice, hij voetbalt sinds 2018 bij Napels. In het seizoen 2020/2021 werd hij uitgeleend aan Cavese in de Italiaanse derde klasse. . Charleroi huurt Franse Algerijn van Napels Sporting Charleroi heeft de komst van de Franse Algerijn Karim Zedadka aangekondigd. De aanvaller werd uitgeleend met optie tot aankoop door Napels, het team van Dries Mertens.



09:04 09 uur 04. Virton huurt Franse middenvelder van Luxemburgse zusterclub. Virton heeft opnieuw een speler aangetrokken van de Luxemburgse zusterclub Hesperange. De Franse middenvelder Amine Zenadji wordt voor één seizoen gehuurd. De 24-jarige Zenadji genoot zijn jeugdopleiding bij het Parijse Red Star. Nadien speelde de Fransman twee seizoenen voor UR La Louvière in eerste nationale. Vorig jaar werd hij er door Hesperange, de Luxemburgse eersteklasser van Virton-eigenaar Flavio Becca, weggeplukt. De middenvelder, die vorig seizoen slechts twee keer in actie kwam voor Hesperange, is niet de eerste speler die van de zusterclub de overstap maakt naar Virton. Ook de Senegalese rechtsback Thierno Gaye en de Franse middenvelder Hugo Colella worden voor één seizoen uitgeleend. . Virton huurt Franse middenvelder van Luxemburgse zusterclub Virton heeft opnieuw een speler aangetrokken van de Luxemburgse zusterclub Hesperange. De Franse middenvelder Amine Zenadji wordt voor één seizoen gehuurd.



20:11 20 uur 11. Zulte Waregem heeft Zwitserse vleugelspeler Kutesa beet. Zulte Waregem versterkte zijn aanvallend compartiment met de komst van de Zwitserse vleugelspeler Dereck Kutesa uit Reims. De winger wordt voor één seizoen uitgeleend met een optie tot aankoop. Kutesa, 23, werd opgeleid bij Servette de Genève en passeerde ondertussen al in FC Basel, Luzern en St. Gallen, dat hem in 2019 aan Reims verkocht. Hij speelde er 48 wedstrijden, scoorde 3 goals en leverde 4 assists voor de Franse club. "Ik kreeg meteen het gevoel dat de coach, de hele club en de managers in mij geloofden", zegt Kutesa in de verklaring. "Ik sprak over Zulte Waregem met Wout Faes en Thomas Foket. Ze waren beiden zeer positief. Ik ben heel blij om hier te zijn." . Zulte Waregem heeft Zwitserse vleugelspeler Kutesa beet Zulte Waregem versterkte zijn aanvallend compartiment met de komst van de Zwitserse vleugelspeler Dereck Kutesa uit Reims. De winger wordt voor één seizoen uitgeleend met een optie tot aankoop.

09:23 09 uur 23. AA Gent trekt Servische spits Lemajic aan, bekend van Conference League. AA Gent heeft de 28-jarige Darko Lemajic een contract tot 2023 laten tekenen. De Servische aanvaller van 1,98 meter komt over van de Letse vicekampioen RFS Riga, tegenstander van Gent in de 3e voorronde van de Conference League. Lemajic werd prof bij FK Indija in eigen land in 2010. Met dat team werd hij kampioen in de Servische tweede klasse, net als met Napredak Krusevac. In 2017 trok hij naar de Letse club Riga. In 2018 werd hij topschutter en won hij met Riga de eerste titel en beker in de geschiedenis. In juni 2019 verkaste hij naar RFS Riga, waar hij ook topschutter werd. In de voorronde van de Conference League dit seizoen maakte hij 5 goals in 6 duels, waaronder de 0-1 in de Ghelamco Arena. Het werd toen nog 2-2. In de return won Gent met 0-1. . AA Gent trekt Servische spits Lemajic aan, bekend van Conference League AA Gent heeft de 28-jarige Darko Lemajic een contract tot 2023 laten tekenen. De Servische aanvaller van 1,98 meter komt over van de Letse vicekampioen RFS Riga, tegenstander van Gent in de 3e voorronde van de Conference League.



10:48 10 uur 48. Beerschot vindt Boliviaanse versterking voor middenveld. Beerschot heeft de aanvallende middenvelder Ramiro Vaca overgenomen van The Strongest La Paz. Hij speelde 42 wedstrijden voor de vicekampioen uit de Boliviaanse hoofdstad en scoorde 23 doelpunten. De 22-jarige Boliviaan stond deze zomer nog tegenover Lionel Messi in de Copa America, maar kiest nu voor een avontuur in België. Vaca tekent een contract voor drie seizoenen op Het Kiel. "Ik kan niet wachten om mijn paarse shirt aan te trekken", zegt hij. “Ramiro is een technisch zeer begaafde speler”, vertelt technisch manager Sander Van Praet. “Met zijn creativiteit en vista past hij perfect binnen het Beerschot-DNA." . Beerschot vindt Boliviaanse versterking voor middenveld Beerschot heeft de aanvallende middenvelder Ramiro Vaca overgenomen van The Strongest La Paz. Hij speelde 42 wedstrijden voor de vicekampioen uit de Boliviaanse hoofdstad en scoorde 23 doelpunten.



