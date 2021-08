Transfers JPL: AA Gent haalt spits van Riga die tegen hen scoorde in Conference League

09:23 09 uur 23. AA Gent trekt Servische spits Lemajic aan, bekend van Conference League. AA Gent heeft de 28-jarige Darko Lemajic een contract tot 2023 laten tekenen. De Servische aanvaller van 1,98 meter komt over van de Letse vicekampioen RFS Riga, tegenstander van Gent in de 3e voorronde van de Conference League. Lemajic werd prof bij FK Indija in eigen land in 2010. Met dat team werd hij kampioen in de Servische tweede klasse, net als met Napredak Krusevac. In 2017 trok hij naar de Letse club Riga. In 2018 werd hij topschutter en won hij met Riga de eerste titel en beker in de geschiedenis. In juni 2019 verkaste hij naar RFS Riga, waar hij ook topschutter werd. In de voorronde van de Conference League dit seizoen maakte hij 5 goals in 6 duels, waaronder de 0-1 in de Ghelamco Arena. Het werd toen nog 2-2. In de return won Gent met 0-1. . AA Gent trekt Servische spits Lemajic aan, bekend van Conference League AA Gent heeft de 28-jarige Darko Lemajic een contract tot 2023 laten tekenen. De Servische aanvaller van 1,98 meter komt over van de Letse vicekampioen RFS Riga, tegenstander van Gent in de 3e voorronde van de Conference League.



Lemajic werd prof bij FK Indija in eigen land in 2010. Met dat team werd hij kampioen in de Servische tweede klasse, net als met Napredak Krusevac.



In 2017 trok hij naar de Letse club Riga. In 2018 werd hij topschutter en won hij met Riga de eerste titel en beker in de geschiedenis. In juni 2019 verkaste hij naar RFS Riga, waar hij ook topschutter werd.



In de voorronde van de Conference League dit seizoen maakte hij 5 goals in 6 duels, waaronder de 0-1 in de Ghelamco Arena. Het werd toen nog 2-2. In de return won Gent met 0-1.

Beerschot vindt Boliviaanse versterking voor middenveld. Beerschot heeft de aanvallende middenvelder Ramiro Vaca overgenomen van The Strongest La Paz. Hij speelde 42 wedstrijden voor de vicekampioen uit de Boliviaanse hoofdstad en scoorde 23 doelpunten. De 22-jarige Boliviaan stond deze zomer nog tegenover Lionel Messi in de Copa America, maar kiest nu voor een avontuur in België. Vaca tekent een contract voor drie seizoenen op Het Kiel. "Ik kan niet wachten om mijn paarse shirt aan te trekken", zegt hij. "Ramiro is een technisch zeer begaafde speler", vertelt technisch manager Sander Van Praet. "Met zijn creativiteit en vista past hij perfect binnen het Beerschot-DNA."



De 22-jarige Boliviaan stond deze zomer nog tegenover Lionel Messi in de Copa America, maar kiest nu voor een avontuur in België. Vaca tekent een contract voor drie seizoenen op Het Kiel. "Ik kan niet wachten om mijn paarse shirt aan te trekken", zegt hij.



“Ramiro is een technisch zeer begaafde speler”, vertelt technisch manager Sander Van Praet. “Met zijn creativiteit en vista past hij perfect binnen het Beerschot-DNA."

STVV haalt jonge Japanse spits in Spanje. Sint-Truiden heeft zich versterkt met Taichi Hara. De 22-jarige Japanse spits komt over van Deportivo Alaves uit de Primera Division. Voorheen speelde Hara voor NK Istra in Kroatië en FC Tokyo in zijn thuisland. Bij NK Istra was hij goed voor 8 doelpunten in 18 wedstrijden. Dit zorgde voor zijn overgang naar Spanje. Bij Alaves speelde hij nog niet. "De kopbalsterke Taichi Hara moet Bernd Hollerbach meer opties in de aanval geven", klinkt het bij de nummer 16 in de stand. STVV telt 4 punten na 5 wedstrijden.



Voorheen speelde Hara voor NK Istra in Kroatië en FC Tokyo in zijn thuisland. Bij NK Istra was hij goed voor 8 doelpunten in 18 wedstrijden. Dit zorgde voor zijn overgang naar Spanje. Bij Alaves speelde hij nog niet.



"De kopbalsterke Taichi Hara moet Bernd Hollerbach meer opties in de aanval geven", klinkt het bij de nummer 16 in de stand. STVV telt 4 punten na 5 wedstrijden.

14:20 Bij FC Kopenhagen communiceren ze open en eerlijk: Mohamed Daramy verhuist niet naar Club Brugge. De winger stond op het verlanglijstje van de kampioen, maar volgens zijn werkgever "wil hij niet naar Club" en zijn de onderhandelingen stopgezet. Kopenhagen bevestigt in hetzelfde bericht dat het 19-jarige talent nu onderhandelt met Ajax. 14 uur 20. Bij FC Kopenhagen communiceren ze open en eerlijk: Mohamed Daramy verhuist niet naar Club Brugge. De winger stond op het verlanglijstje van de kampioen, maar volgens zijn werkgever "wil hij niet naar Club" en zijn de onderhandelingen stopgezet. Kopenhagen bevestigt in hetzelfde bericht dat het 19-jarige talent nu onderhandelt met Ajax.

OHL klopt aan bij Antwerp. Alexis De Sart (24) voetbalt minstens tot het einde van dit seizoen bij OH Leuven. De centrale middenvelder wordt gehuurd van Antwerp. OHL bedong ook een aankoopoptie op de veelvoudige Belgische jeugdinternational. Alexis vindt in Leuven met Marc Brys zijn ex-trainer terug bij Sint-Truiden. Wim De Corte, technisch directeur bij OH Leuven: "Alexis De Sart heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al 125 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller staan. Hij kent het Belgisch voetbal, is onmiddellijk inzetbaar en bezorgt ons met zijn loopvermogen extra opties in het centrale middenveld. We kijken uit naar een mooie samenwerking met Alexis."

Nigeriaans international voor Charleroi. Charleroi heeft bij Galatasaray de Nigeriaanse verdediger Valentine Ozornwafor opgepikt. Hij wordt voor een seizoen gehuurd, maar die huurovereenkomst kan omgezet worden in een definitieve transfer als hij in de smaak valt. Ozornwafor is met zijn 1,94m een imposante figuur. In juni debuteerde hij nog voor de nationale ploeg van Nigeria.

Beestige versterking voor STVV. STVV heeft zijn voorhoede versterkt met de Japanner Daichi Hayashi. De 24-jarige aanvaller was deze zomer actief op de Olympische Spelen met de Japanse nationale ploeg, maar gaat nu zijn eerste buitenlandse avontuur aan in België. Hayashi rondde gisteren zijn medische tests af en kan nu aansluiten bij de groep van coach Bernd Hollerbach. De Japanner heeft alvast de veelbelovende bijnaam "The Beast".



Hayashi rondde gisteren zijn medische tests af en kan nu aansluiten bij de groep van coach Bernd Hollerbach. De Japanner heeft alvast de veelbelovende bijnaam "The Beast".

Lommel huurt Australiër Arzani (22) van Manchester City. Daniel Arzani, onlangs nog actief op de Olympische Spelen voor Australië, verdedigt komend seizoen de kleuren van Lommel SK. Manchester City stalt de 22-jarige flankaanvaller op huurbasis bij de Limburgse zusterclub, zo maakte Lommel donderdag bekend. Manchester City haalde Arzani in 2018 weg bij de Australische club Melbourne City en verhuurde hem direct voor twee jaar aan Celtic. Door een zware knieblessure kwam hij amper in actie voor de Schotse kampioen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Utrecht, maar ook daar brak de zesvoudige Australische international geen potten. In januari 2021 al volgde met het Deense Aarhus een nieuwe club. Nu gaat Arzani, die op beide flanken uit de voeten kan, zijn geluk beproeven bij Lommel in 1B.



Manchester City haalde Arzani in 2018 weg bij de Australische club Melbourne City en verhuurde hem direct voor twee jaar aan Celtic. Door een zware knieblessure kwam hij amper in actie voor de Schotse kampioen.



Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Utrecht, maar ook daar brak de zesvoudige Australische international geen potten. In januari 2021 al volgde met het Deense Aarhus een nieuwe club. Nu gaat Arzani, die op beide flanken uit de voeten kan, zijn geluk beproeven bij Lommel in 1B.

13:13 13 uur 13. Jupiler Pro League Standard leent ook Daouda Peeters (22) van Juventus

Lommel haalt Costa Ricaans international. 1B-club Lommel heeft zich versterkt met de 22-jarige winger Alonso Martinez. De Costa Ricaanse international van LD Alajuelense zette zijn handtekening onder een contract van 5 seizoenen, maar maakt pas in de winter de overstap naar België.

