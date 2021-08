Transfers JPL/1B: Union huurt Japanner die scoorde op de Spelen

11:00 11 uur . Union huurt Japanse flankaanvaller van Brighton. Union heeft zich versterkt met de 24-jarige flankaanvaller Kaoru Mitoma. De Japanner komt over op huurbasis van Brighton and Hove Albion (zonder aankoopoptie). Mitoma geniet nu nog van een korte rustperiode na de Olympische Spelen en sluit binnenkort aan bij de manschappen van Felice Mazzu. Op de Spelen speelde Mitoma zich in de kijker met een goal in de kleine finale. Japan greep uiteindelijk wel naast het brons in die match. . Union huurt Japanse flankaanvaller van Brighton Union heeft zich versterkt met de 24-jarige flankaanvaller Kaoru Mitoma. De Japanner komt over op huurbasis van Brighton and Hove Albion (zonder aankoopoptie).



Mitoma geniet nu nog van een korte rustperiode na de Olympische Spelen en sluit binnenkort aan bij de manschappen van Felice Mazzu. Op de Spelen speelde Mitoma zich in de kijker met een goal in de kleine finale. Japan greep uiteindelijk wel naast het brons in die match.

10:02 STVV stalt de Braziliaanse middenvelder Barboza in eigen land.

19:35 19 uur 35. Cercle huurt Welsh international Rabbi Matondo van Schalke. De 20-jarige aanvaller Rabbi Matondo wordt door Cercle Brugge voor een jaar gehuurd van de Duitse tweedeklasser Schalke 04. Matondo doorliep verschillende jeugdreeksen bij Manchester City, waarna Schalke hem in 2019 voor 9 miljoen euro naar Duitsland haalde. Cercle bedong ook een aankoopoptie voor de spits die al 8 keer uitkwam voor de Welshe nationale ploeg.

19:30 19 uur 30. Sturm Graz huurt Anderson Niangbo van AA Gent. De Ivooriaanse aanvaller Anderson Niangbo trekt tot het einde van het seizoen naar het Oostenrijkse Sturm Graz. De 21-jarige Niangbo kwam sinds zijn overstap naar de Ghelamco Arena niet verder dan 25 competitieduels, met daarin vier doelpunten en een assist. Gent haalde hem in de winter van vorig jaar weg bij RB Salzburg.

21:37 21 uur 37. Borges lijkt geen toekomst te hebben bij Genk. Neto Borges wordt door Racing Genk tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie, uitgeleend aan het Portugese Tondela. De 24-jarige Braziliaanse verdediger werd in januari 2019 door de Genkies overgenomen van het Zweedse Hammarby. In Limburg kwam hij echter niet verder dan acht wedstrijden, de club leende hem vorig seizoen dan ook al uit aan het Braziliaanse Vasco da Gama, dat besloot de aankoopoptie niet te lichten.

11:05 11 uur 05. Nieuwe Japanner voor STVV. Daichi Hayashi trekt naar Stayen. De Japanse jeugdinternational moet nog medisch getest worden, maar Sint-Truiden wordt normaal gezien dus zijn nieuwe thuisbasis. Hayashi trad met Japan aan op de Olympische Spelen in eigen land. Vrijdag verloor Japan de wedstrijd om het brons met 3-1 van Mexico. Met uitzondering van de groepswedstrijd tegen Frankrijk stond de aanvaller telkens in de basis.

Hayashi trad met Japan aan op de Olympische Spelen in eigen land. Vrijdag verloor Japan de wedstrijd om het brons met 3-1 van Mexico. Met uitzondering van de groepswedstrijd tegen Frankrijk stond de aanvaller telkens in de basis.

"We zijn blij dat we een overeenkomst hebben met Daichi. Ik geloof dat zijn vechtlust op het veld onze fans wel kan bekoren. Ik hoop dat hij zich verder zal ontwikkelen en zijn steentje kan bijdragen in nieuwe successen voor STVV", zegt de Japanse CEO van de Limburgers.

13:13 13 uur 13. Westerlo strikt 19-jarige Ivoriaanse aanvaller. Westerlo heeft de 19-jarige aanvaller Fernand Gouré aangetrokken. De Ivoriaan komt over van het Israëlische Maccabi Netanya en ondertekende een contract tot 2025. Gouré trad het voorbije seizoen aan in 13 wedstrijden in de hoogste Israëlische afdeling. Daarin scoorde hij twee keer. Westerlo opent volgende week op de eerste speeldag in 1B tegen Virton.

20:00 20 uur . Waasland-Beveren laat recordtransfer Nilsen alweer gaan. De Noor Sivert Heltne Nilsen is na een half jaar alweer weg bij Waasland-Beveren. De 29-jarige middenvelder keert terug naar zijn vaderland, waar hij bij SK Brann tekende. "Heltne Nilsen gaf aan dat hij om familiale redenen opnieuw dichter bij huis wou spelen. De club toonde hiervoor begrip en werkte mee aan een transfer", zegt Waasland-Beveren op zijn website. Waasland-Beveren nam Heltne Nilsen afgelopen winter over van het Zweedse Elfsborg. Het legde daar 450.000 euro voor op tafel, een recordbedrag voor de club. Heltne Nilsen werd één van de sterkhouders van het team, maar ook hij kon de degradatie naar 1B niet voorkomen.



15:26 15 uur 26. Sadin naar Virton. Doelman Anthony Sadin (32) heeft een contract ondertekend bij Virton. Dat heeft de 1B-club bekendgemaakt. Het contract van de cultdoelman bij RWDM liep onlangs af. Van 2008 tot 2017 stond hij bij Union tussen de palen. Hij speelde al meer dan 60 wedstrijden in 1B.

Na een hele reeks rechtszaken en een jaar zonder competitie neemt Excelsior Virton komend seizoen zijn plaats in 1B opnieuw in. Volgende week zondag opent Virton het seizoen met een thuismatch tegen Westerlo.

10:13 10 uur 13. Beerschot heeft 20-jarige Senegalese aanvaller. Issa Soumaré komt de aanvalslinie van Beerschot versterken. De 20-jarige Senegalees maakt de overstap van de Franse derdeklasser Orléans en zette op het Kiel zijn krabbel onder een contract voor 4 seizoenen. Bij Orléans werd Soumaré vorig seizoen vooral als rechtsbuiten uitgespeeld. Hij vond toen 8 keer de weg naar de kooi in 31 wedstrijden.



Bij Orléans werd Soumaré vorig seizoen vooral als rechtsbuiten uitgespeeld. Hij vond toen 8 keer de weg naar de kooi in 31 wedstrijden.

19:30 19 uur 30. KV Mechelen stalt Wernersson bij Stabaek. De Zweedse linksachter Victor Wernersson wordt tot het einde van 2021 uitgeleend aan het Noorse Stabaek, dat ook een aankoopoptie kon afdwingen. KV Mechelen nam Wernersson vorig jaar over van Göteborg, maar de linksachter kwam slechts 9 keer in actie. Wernersson moet nu proberen om Stabaek in de hoogste klasse in Noorwegen te houden.

