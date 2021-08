Transfers JPL/1B: Spaans jeugdinternational voor Cercle, Moeskroen haalt Taravel

Cercle Brugge heeft zijn vervanger voor de vertrokken Ike Ugbo beet. De Vereniging huurt aanvaller Alex Millàn (21) van Europa League-winnaar Villareal en bedong ook een aankoopoptie in de deal. Als kapitein van de B-ploeg scoorde de Spaanse jeugdinternational afgelopen seizoen 13 goals in 41 wedstrijden.

Thomas Van den Keybus (20) speelt tot het einde van het seizoen in 1B. Landskampioen Club Brugge verhuurt de jonge middenvelder voor 1 seizoen aan Westerlo. Van den Keybus debuteerde een jaar geleden tegen Cercle Brugge en mocht nadien nog 4 keer opdraven in de hoofdmacht van de landskampioen. Met Club NXT speelde hij vorig seizoen nog 18 matchen in 1B. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

18 uur 30. Charleroi en Zajkov in onderling overleg uit elkaar. Sporting Charleroi en Gjoko Zajkov (26) hebben in onderling overleg het contract van de Noord-Macedonische verdediger ontbonden. Zajkov kwam in de zomer van 2015 op huurbasis over van Stade Rennais, een jaar later nam Charleroi hem definitief over. Hij kwam in totaal 38 keer uit voor de Carolo's. .