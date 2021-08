06:53

06 uur 53. KV Mechelen stalt Wersersson in Noorwegen met aankoopoptie. VIctor Wernersson wordt door KV Mechelen uitgeleend aan de Noorse club Stabaek met een optie om hem daarna aan te kopen. De 26-jarige linksachter arriveerde in september 2020 in België, maar kwam niet verder dan 8 competitiematchen en een duel in de Beker van België. .