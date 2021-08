Transfers JPL/1B: KVK zoekt (en vindt) K3, Roda JC shopt bij Genk

13:22 13 uur 22. Kortrijk haalt Algerijnse spits. KV Kortrijk heeft met Abdelkahar Kadri naar eigen zeggen "een talentknaap" binnengehaald. De afgelopen seizoenen maakte hij het mooie weer in Algerije, bij Paradou. Kortrijk zou de 21-jarige dribbelaar voor de neus van onder meer Ajax en Porto wegkapen. Hij tekent een contract voor 5 seizoenen. . Kortrijk haalt Algerijnse spits KV Kortrijk heeft met Abdelkahar Kadri naar eigen zeggen "een talentknaap" binnengehaald. De afgelopen seizoenen maakte hij het mooie weer in Algerije, bij Paradou. Kortrijk zou de 21-jarige dribbelaar voor de neus van onder meer Ajax en Porto wegkapen. Hij tekent een contract voor 5 seizoenen.

11:53 11 uur 53. Genk laat Takidine naar Roda vertrekken. Jamil Takidine heeft Racing Genk verlaten. Hij tekende een amateurcontract bij Roda JC, waar hij al een tijdje op proef was. "Ik heb het hier de afgelopen weken erg naar mijn zin gehad", zegt de voormalige Belgische jeugdinternational. "Ik wil er vol voor gaan om hier een basisplaats te veroveren."

11:47 11 uur 47. Tucic verlaat OHL. OH Leuven heeft afscheid genomen van Milan Tucic, de Sloveen die niet meer in de plannen van coach Marc Brys paste. Tucic, een aanvaller, werd vorig seizoen al uitgeleend aan NK Bravo uit Ljubljana en kiest nu voor het grote avontuur bij Hokkaido Sapporo.

22:56 22 uur 56. Standard laat Shamir gaan. De Israëlische middenvelder Eden Shamir (26) komt komend seizoen uit voor Maccabi Tel Aviv. Bij Standard kon Shamir nooit een onuitwisbare indruk maken, hij verloor intussen ook de concurrentiestrijd van onder meer Raskin, Bastien en Cimirot. Maccabi Tel Aviv huurt Shamir voor een jaar met een aankoopoptie.

21:07 21 uur 07. Georgische creativiteit voor OHL. OH Leuven heeft er met de Georgiër Levan Shengelia (25) een nieuwe flankaanvaller bij. De 10-voudige international speelde de voorbije seizoenen in Turkije bij Konyaspor, in de voorbije jaargang was hij een vaste basisspeler en zorgde hij voor 5 doelpunten en 4 assists. Belgisch voetbal is geen nieuwe uitdaging voor Shengelia want tussen 2015 en 2018 stond hij ook al onder contract bij Tubeke. In de tweede klasse speelde hij toen over de volledige periode samen 40 wedstrijden.

17:05 17 uur 05. Kortrijk stuurt Mujakic naar Beveren. De 23-jarige Bosniër Nihad Mujakic gaat aan de slag in 1B bij Waasland-Beveren. De centrale verdediger kwam niet in de plannen van Luka Elsner voor bij Kortrijk en speelde ook niet mee in de eerste competitiewedstrijden. Kortrijk plukte Mujakic in januari 2019 nog voor meer dan 1 miljoen euro weg bij FK Sarajevo, maar in Zuid-West-Vlaanderen wist hij nooit een basisplaats af te dwingen.

15:17 15 uur 17. Duplus van OHL naar Moeskroen in 1B. Moeskroen heeft zijn ploeg versterkt met Frederic Duplus, die vrij was na zijn passage bij Oud-Heverlee Leuven. De Franse verdediger heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend met een optie voor nog een seizoen. Het contract van de 31-jarige Duplus werd niet verlengd bij OHL, waar hij sinds 2018 speelde. "Dankzij zijn ervaring, vooral in 1B (119 gespeelde wedstrijden), zal de voormalige OHL- en Antwerp-speler in staat zijn om de jongere spelers in de ploeg bij te staan, maar ook om zijn metier te gebruiken in moeilijke momenten", schrijft Excel in een verklaring.

11:18 11 uur 18. Makarenko naar Fehervar. Jevgen Makarenko zal niet meer terugkeren naar Anderlecht. De verdedigende middenvelder werd in 2018 overgenomen van Kortrijk, de club waar hij het afgelopen seizoen op huurbasis voor speelde. Bij Anderlecht was er geen toekomst meer voor de Oekraïner, bij Fehervar heeft hij die hopelijk wel. De drievoudige Hongaarse kampioen is ook de club van ex-Anderlecht-jeugdproduct Samy Bourard.

