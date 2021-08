Transfers JPL/1B: Antwerp heeft zijn nieuwe linksachter te pakken

Vines was de voorbije weken met de VS aan de slag op de Gold Cup, het Noord- en Centraal-Amerikaans landenkampioenschap. Hij vierde als invaller mee de toernooiwinst tegen Mexico na verlengingen (1-0).

17 uur 54. Nieuwe linksachter op de Bosuil. Antwerp is tot een akkoord gekomen met het Amerikaanse Colorado Rapids omtrent de overgang van Sam Vines. Als de 22-jarige linksachter slaagt voor zijn medische testen, ligt voor hem een driejarig contract met optie op nog een jaar klaar op de Bosuil. Vines was de voorbije weken met de VS aan de slag op de Gold Cup, het Noord- en Centraal-Amerikaans landenkampioenschap. Hij vierde als invaller mee de toernooiwinst tegen Mexico na verlengingen (1-0). .

06:53

06 uur 53. KV Mechelen stalt Wernersson in Noorwegen met aankoopoptie. VIctor Wernersson wordt door KV Mechelen uitgeleend aan de Noorse club Stabaek met een optie om hem daarna aan te kopen. De 26-jarige linksachter arriveerde in september 2020 in België, maar kwam niet verder dan 8 competitiematchen en een duel in de Beker van België. .