Transfers: ex-Bruggeling Danjuma naar Villarreal, Lyon huurt Emerson van Chelsea

21:17 21 uur 17. Lyon huurt Emerson Palmieri. Europees kampioen Emerson Palmieri verdedigt het komend seizoen de kleuren van Lyon. De Italiaanse linksback wordt door de Franse club voor een jaartje gehuurd van Chelsea. Lyon heeft ook een aankoopoptie. Emerson, een genaturaliseerde Braziliaan, speelde in 3,5 jaar 71 wedstrijden voor Chelsea, maar verloor de concurrentiestrijd met Ben Chilwell en Marcos Alonso. . Lyon huurt Emerson Palmieri Europees kampioen Emerson Palmieri verdedigt het komend seizoen de kleuren van Lyon. De Italiaanse linksback wordt door de Franse club voor een jaartje gehuurd van Chelsea. Lyon heeft ook een aankoopoptie.

Emerson, een genaturaliseerde Braziliaan, speelde in 3,5 jaar 71 wedstrijden voor Chelsea, maar verloor de concurrentiestrijd met Ben Chilwell en Marcos Alonso.

21:15 21 uur 15.

11:36 11 uur 36. Danjuma zet carrière voort bij Villarreal. Arnaut Danjuma Groeneveld begint bij Villarreal aan een nieuw hoofdstuk: de 24-jarige Nederlandse aanvaller tekende voor 5 jaar bij de Spaanse winnaar van de Europa League. Villarreal neemt Danjuma over van de Engelse club Bournemouth. Voor die club, die net niet wist te promoveren naar de Premier League, speelde hij in totaal 52 wedstrijden. Tweevoudig Oranje-international Danjuma kwam daarvoor uit voor Club Brugge en NEC. In de jeugd speelde hij bij PSV. In het seizoen 2018-2019 was Danjuma in 24 wedstrijden bij Club Brugge goed voor 6 goals en 4 assists. . Danjuma zet carrière voort bij Villarreal Arnaut Danjuma Groeneveld begint bij Villarreal aan een nieuw hoofdstuk: de 24-jarige Nederlandse aanvaller tekende voor 5 jaar bij de Spaanse winnaar van de Europa League.



Villarreal neemt Danjuma over van de Engelse club Bournemouth. Voor die club, die net niet wist te promoveren naar de Premier League, speelde hij in totaal 52 wedstrijden. Tweevoudig Oranje-international Danjuma kwam daarvoor uit voor Club Brugge en NEC. In de jeugd speelde hij bij PSV.



In het seizoen 2018-2019 was Danjuma in 24 wedstrijden bij Club Brugge goed voor 6 goals en 4 assists.

11:34 11 uur 34.

11:34 11 uur 34.

11:31 11 uur 31. Watford huurt Turkse international Tufan. De Turkse middenvelder Ozan Tufan ruilt Fenerbahce voor een seizoen op uitleenbasis bij Premier League-club Watford. De 26-jarige international, goed voor 63 caps, kwam in 2015 van Bursaspor bij Fenerbahce terecht, waar hij 174 wedstrijden speelde. . Watford huurt Turkse international Tufan De Turkse middenvelder Ozan Tufan ruilt Fenerbahce voor een seizoen op uitleenbasis bij Premier League-club Watford. De 26-jarige international, goed voor 63 caps, kwam in 2015 van Bursaspor bij Fenerbahce terecht, waar hij 174 wedstrijden speelde.

11:30 11 uur 30.

19-08-2021 19-08-2021.

12:18 12 uur 18. Abraham tekent bij AS Roma tot 2026. José Mourinho heeft zijn nieuwe spits beet. Tammy Abraham trekt de deur op Stamford Bridge achter zich dicht en tekende een contract tot 2026 bij zijn nieuwe club AS Roma. Met de transfer is 40 miljoen euro gemoeid. Abraham zal het nummer 9 dragen. "Je voelt wanneer een club je echt wil en Roma liet dat in niet mis te verstane woorden blijken", vertelde de 23-jarige Engelse spits op de clubwebsite. "Dit is een club die het verdient om voor titels te vechten. Het is een grote eer om het nummer 9 van deze club te zijn. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en het team te helpen." . Abraham tekent bij AS Roma tot 2026 José Mourinho heeft zijn nieuwe spits beet. Tammy Abraham trekt de deur op Stamford Bridge achter zich dicht en tekende een contract tot 2026 bij zijn nieuwe club AS Roma. Met de transfer is 40 miljoen euro gemoeid. Abraham zal het nummer 9 dragen.

"Je voelt wanneer een club je echt wil en Roma liet dat in niet mis te verstane woorden blijken", vertelde de 23-jarige Engelse spits op de clubwebsite. "Dit is een club die het verdient om voor titels te vechten. Het is een grote eer om het nummer 9 van deze club te zijn. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en het team te helpen."

12:16 12 uur 16.

17-08-2021 17-08-2021.

12:33 12 uur 33. AZ trekt Deense doelman Vindahl Jensen aan. AZ heeft de 23-jarige Deense doelman Peter Vindahl Jensen aangetrokken. Hij komt over van FC Nordsjælland en ondertekende op het trainingscomplex van de Alkmaarse club een contract tot medio 2025. Vindahl Jensen groeide op in Helsinger en speelde in de jeugd van Lyngby BK. In 2014 maakte hij de stap naar de opleiding van Nordsjælland, waar hij doorstroomde naar het eerste elftal. De jeugdinternational was vrijdag nog basisspeler in het met 1-0 gewonnen competitieduel tegen Brøndby IF. Vindahl Jensen gaat bij AZ spelen met rugnummer 1. Bij AZ wordt Vindahl Jensen de opvolger van Marco Bizot (ex-Genk), die is overgestapt naar het Franse Stade Brest. . AZ trekt Deense doelman Vindahl Jensen aan AZ heeft de 23-jarige Deense doelman Peter Vindahl Jensen aangetrokken. Hij komt over van FC Nordsjælland en ondertekende op het trainingscomplex van de Alkmaarse club een contract tot medio 2025. Vindahl Jensen groeide op in Helsinger en speelde in de jeugd van Lyngby BK. In 2014 maakte hij de stap naar de opleiding van Nordsjælland, waar hij doorstroomde naar het eerste elftal. De jeugdinternational was vrijdag nog basisspeler in het met 1-0 gewonnen competitieduel tegen Brøndby IF. Vindahl Jensen gaat bij AZ spelen met rugnummer 1. Bij AZ wordt Vindahl Jensen de opvolger van Marco Bizot (ex-Genk), die is overgestapt naar het Franse Stade Brest.

12:33 12 uur 33.

16-08-2021 16-08-2021.

14:27 14 uur 27. Augustinsson naar Sevilla. Sevilla heeft Ludwig Augustinsson opgepikt bij het gedegradeerde Werder Bremen. De Zweedse linksachter had al aangegeven te willen vertrekken en met Sevilla is dat vertrek zowaar naar een Spaanse topclub. De 27-jarige Augustinsson is de allereerste Zweed uit de clubgeschiedenis. . Augustinsson naar Sevilla Sevilla heeft Ludwig Augustinsson opgepikt bij het gedegradeerde Werder Bremen. De Zweedse linksachter had al aangegeven te willen vertrekken en met Sevilla is dat vertrek zowaar naar een Spaanse topclub. De 27-jarige Augustinsson is de allereerste Zweed uit de clubgeschiedenis.

14:27 14 uur 27.

10:36 10 uur 36. Serie A Inter heeft met Dzeko vervanger voor Lukaku, ook Dumfries voorgesteld

15-08-2021 15-08-2021.

10:50 10 uur 50. Wolverhampton verhuurt aanvaller Cutrone aan Empoli. Patrick Cutrone komt de rest van het seizoen uit voor Serie A-club Empoli. De 23-jarige Italiaanse aanvaller maakt op huurbasis de overstap van Wolverhampton Wanderers De Wolves kochten Cutrone in de zomer van 2019 voor 18 miljoen euro bij Milan, maar sindsdien wordt hij voortdurend uitgeleend. Eerst aan Fiorentina, daarna aan Velancia en nu aan Empoli. De spits kreeg zijn jeugdopleiding bij AC Milan en brak er ook door in het eerste elftal. Cutrone heeft één cap voor de Squadra Azzurra maar was er afgelopen zomer niet bij op het gewonnen EK. . Wolverhampton verhuurt aanvaller Cutrone aan Empoli Patrick Cutrone komt de rest van het seizoen uit voor Serie A-club Empoli. De 23-jarige Italiaanse aanvaller maakt op huurbasis de overstap van Wolverhampton Wanderers

De Wolves kochten Cutrone in de zomer van 2019 voor 18 miljoen euro bij Milan, maar sindsdien wordt hij voortdurend uitgeleend. Eerst aan Fiorentina, daarna aan Velancia en nu aan Empoli.

De spits kreeg zijn jeugdopleiding bij AC Milan en brak er ook door in het eerste elftal. Cutrone heeft één cap voor de Squadra Azzurra maar was er afgelopen zomer niet bij op het gewonnen EK.

14-08-2021 14-08-2021.

18:52 18 uur 52. Vestergaard wordt ploegmaat van Leicester-Belgen. Leicester City heeft zijn defensie versterkt met de 29-jarige Jannik Vestergaard. De Deense international komt over van reeksgenoot Southampton en tekende een contract tot 2024. Op voorbije EK maakte Vestergaard ook deel uit van de Deense nationale ploeg die zich na de hartstilstand van Christian Eriksen in de harten speelde van heel voetbalminnend Europa. . Vestergaard wordt ploegmaat van Leicester-Belgen Leicester City heeft zijn defensie versterkt met de 29-jarige Jannik Vestergaard. De Deense international komt over van reeksgenoot Southampton en tekende een contract tot 2024.



Op voorbije EK maakte Vestergaard ook deel uit van de Deense nationale ploeg die zich na de hartstilstand van Christian Eriksen in de harten speelde van heel voetbalminnend Europa.

18:51 18 uur 51.

18:15 18 uur 15. Newcastle legt Arsenal-huurling Willock defintief vast. Newcastle United is erin geslaagd om Arsenal-middenvelder Joe Willock (21) definitief naar de club te halen. De Engelse belofte-international speelde van februari tot mei 2021 al op huurbasis voor Newcastle en drukte met 8 doelpunten in 14 competitiewedstrijden meteen zijn stempel bij de Magpies. Volgende week kan Willock in de wedstrijd tegen Aston Villa zijn debuut maken. . Newcastle legt Arsenal-huurling Willock defintief vast Newcastle United is erin geslaagd om Arsenal-middenvelder Joe Willock (21) definitief naar de club te halen. De Engelse belofte-international speelde van februari tot mei 2021 al op huurbasis voor Newcastle en drukte met 8 doelpunten in 14 competitiewedstrijden meteen zijn stempel bij de Magpies.

Volgende week kan Willock in de wedstrijd tegen Aston Villa zijn debuut maken.

18:14 18 uur 14.

13-08-2021 13-08-2021.