Transfers: Cutrone mag het nu bij Empoli gaan proberen van Wolves

10:50 10 uur 50. Wolverhampton verhuurt aanvaller Cutrone aan Empoli. Patrick Cutrone komt de rest van het seizoen uit voor Serie A-club Empoli. De 23-jarige Italiaanse aanvaller maakt op huurbasis de overstap van Wolverhampton Wanderers

De Wolves kochten Cutrone in de zomer van 2019 voor 18 miljoen euro bij Milan, maar sindsdien wordt hij voortdurend uitgeleend. Eerst aan Fiorentina, daarna aan Velancia en nu aan Empoli.

De spits kreeg zijn jeugdopleiding bij AC Milan en brak er ook door in het eerste elftal. Cutrone heeft één cap voor de Squadra Azzurra maar was er afgelopen zomer niet bij op het gewonnen EK.

18:52 18 uur 52. Vestergaard wordt ploegmaat van Leicester-Belgen. Leicester City heeft zijn defensie versterkt met de 29-jarige Jannik Vestergaard. De Deense international komt over van reeksgenoot Southampton en tekende een contract tot 2024.



Op voorbije EK maakte Vestergaard ook deel uit van de Deense nationale ploeg die zich na de hartstilstand van Christian Eriksen in de harten speelde van heel voetbalminnend Europa.

18:15 18 uur 15. Newcastle legt Arsenal-huurling Willock defintief vast. Newcastle United is erin geslaagd om Arsenal-middenvelder Joe Willock (21) definitief naar de club te halen. De Engelse belofte-international speelde van februari tot mei 2021 al op huurbasis voor Newcastle en drukte met 8 doelpunten in 14 competitiewedstrijden meteen zijn stempel bij de Magpies.

Volgende week kan Willock in de wedstrijd tegen Aston Villa zijn debuut maken.

19:57 19 uur 57. Real Madrid stuurt Kubo weer naar Mallorca. De getalenteerde flankaanvaller Takefusa Kubo (20) vertrekt opnieuw bij Real Madrid. Net als in het seizoen 2019/20 gaat hij voetballen in Mallorca. Vorig seizoen voetbalde Kubo voor Villarreal en Getafe. Bij beide clubs kon hij geen vaste basisplaats afdwingen, maar tijdens de voorbije Olympische Spelen was hij wel een van de smaakmakers bij Japan.

19:47 19 uur 47. Atlético houdt Savic aan boord. De Montenegrijn Stefan Savic (30) zal ook de komende seizoenen de defensie van Spaans landskampioen Atlético Madrid leiden. Hij verlengde zijn contact voor 3 seizoenen tot en met de zomer van 2024. Savic maakte in 2015 de overstap van Fiorentina naar Atlético en groeide in de Spaanse hoofdstad uit tot een betrouwbare basisspeler.

17:46 17 uur 46. Promovendus Brentford haalt Wissa naar Premier League. Het Engelse Brentford heeft de Congolees Yoane Wissa weten los te weken bij Ligue 1-club Lorient. De flankaanvaller tekende een contract van 4 seizoen bij de kersverse promovendus en komt over voor een niet nader genoemd bedrag. De 24-jarige Wissa scoorde 37 keer in 128 optreden voor Lorient en hielp de Franse club in 2020 aan de titel in 2e klasse. Brentford start zijn avontuur in de Premier League vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Arsenal.

11:31 11 uur 31. Stones krijgt contract tot eind 2026. John Stones heeft een contractverlenging van 5 jaar ondertekend bij Manchester City. De Engelse verdediger, die in 2016 van Everton naar City kwam, is nu tot 2026 aan de club van Kevin De Bruyne verbonden.



"Ik kan niet gelukkiger zijn. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze ploeg", reageerde Stones. "Er zijn hier zoveel kwaliteitsvolle spelers en ik weet dat we trofeeën kunnen blijven winnen, wat mijn belangrijkste focus is. Werken met de trainer (Guardiola) is een droom. Hij heeft me zoveel geleerd over het spel en ik heb het gevoel dat ik elke dag iets nieuws leer."



"Het succes van de afgelopen 4 jaar is ongelooflijk. Om daar deel van uit te maken is een droom die is uitgekomen. Ik wil gewoon blijven winnen. Dit is de beste plek voor mij om mijn voetbal te spelen en mijn ambities te vervullen."

19:42 19 uur 42. Roma strikt linksback Matias Viña. AS Roma heeft de komst van de Uruguayaanse linksback Matias Viña aangekondigd. Hij komt over van Palmeiras in Brazilië en tekent in Rome voor 5 jaar. Roma betaalt zo'n 13 miljoen voor de verdediger. "Ik ben heel blij om hier te zijn", zei Viña in een eerste reactie. "Het was een kinderdroom om ooit in Europa te spelen. Het is al snel gegaan in mijn carrière, maar ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan." Viña is ook Uruguayaans international en heeft al 16 caps achter zijn naam. Op de voorbije Copa America was hij nog titularis bij "La Celeste" en speelde hij de 5 wedstrijden, alvorens uitgeschakeld te worden door Colombia.

20:06 20 uur 06. Romero trekt meteen door naar Tottenham. En zoals voorspeld, Cristian Romero is meteen van Atalanta naar Tottenham verhuisd. De beste verdediger uit de Serie A van vorig seizoen trekt dus naar de Premier League.

Deze zomer won Romero met Argentinië nog de Copa America. De 23-jarige verdediger stond tijdens de finale in de basis. Bij Tottenham krijgt hij rugnummer 4, het vroegere rugnummer Toby Alderweireld.

De club zou naar verluidt 55 miljoen euro gegeven hebben voor de verdediger. Een mooie winstmarge voor Atalanta dus dat de verdediger voor 16 miljoen kon wegplukken bij Juventus.

18:12 18 uur 12. Atalanta shopt bij Juventus. In de Serie A is er vandaag heel wat onderhandeld tussen Atalanta en Juventus. Zo wordt verdediger Merih Demiral voor een jaar gehuurd door Atalanta van de Oude Dame. De Turk van 23 jaar was deze zomer nog actief op het EK. Hij werd in 2019 door Juventus weggeplukt bij Sassuolo en kwam tot nu toe 32 keer in actie bij Juventus.

En Atalanta lichtte ook de optie op de Argentijn Cristian Romero, ook een verdediger. Die speelde vorig jaar al op uitleenbasis bij de club. Na een sterk seizoen neemt Atalanta hem dus over van Juventus voor 16 miljoen euro. Dat bedrag wordt in drie schijven betaald.

Het lijkt er wel op dat Romero niet lang bij Atalanta zal blijven. In verschillende media circuleren er al geruchten over een overstap naar Tottenham.

