Transfers: City bindt John Stones 5 jaar langer aan zich vast

11:31 11 uur 31. Stones krijgt contract tot eind 2026. John Stones heeft een contractverlenging van 5 jaar ondertekend bij Manchester City. De Engelse verdediger, die in 2016 van Everton naar City kwam, is nu tot 2026 aan de club van Kevin De Bruyne verbonden. "Ik kan niet gelukkiger zijn. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze ploeg", reageerde Stones. "Er zijn hier zoveel kwaliteitsvolle spelers en ik weet dat we trofeeën kunnen blijven winnen, wat mijn belangrijkste focus is. Werken met de trainer (Guardiola) is een droom. Hij heeft me zoveel geleerd over het spel en ik heb het gevoel dat ik elke dag iets nieuws leer." "Het succes van de afgelopen 4 jaar is ongelooflijk. Om daar deel van uit te maken is een droom die is uitgekomen. Ik wil gewoon blijven winnen. Dit is de beste plek voor mij om mijn voetbal te spelen en mijn ambities te vervullen." . Stones krijgt contract tot eind 2026 John Stones heeft een contractverlenging van 5 jaar ondertekend bij Manchester City. De Engelse verdediger, die in 2016 van Everton naar City kwam, is nu tot 2026 aan de club van Kevin De Bruyne verbonden.



"Ik kan niet gelukkiger zijn. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze ploeg", reageerde Stones. "Er zijn hier zoveel kwaliteitsvolle spelers en ik weet dat we trofeeën kunnen blijven winnen, wat mijn belangrijkste focus is. Werken met de trainer (Guardiola) is een droom. Hij heeft me zoveel geleerd over het spel en ik heb het gevoel dat ik elke dag iets nieuws leer."



"Het succes van de afgelopen 4 jaar is ongelooflijk. Om daar deel van uit te maken is een droom die is uitgekomen. Ik wil gewoon blijven winnen. Dit is de beste plek voor mij om mijn voetbal te spelen en mijn ambities te vervullen."

11:30 11 uur 30.

10-08-2021 10-08-2021.

19:42 19 uur 42. Roma strikt linksback Matias Viña. AS Roma heeft de komst van de Uruguayaanse linksback Matias Viña aangekondigd. Hij komt over van Palmeiras in Brazilië en tekent in Rome voor 5 jaar. Roma betaalt zo'n 13 miljoen voor de verdediger. "Ik ben heel blij om hier te zijn", zei Viña in een eerste reactie. "Het was een kinderdroom om ooit in Europa te spelen. Het is al snel gegaan in mijn carrière, maar ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan." Viña is ook Uruguayaans international en heeft al 16 caps achter zijn naam. Op de voorbije Copa America was hij nog titularis bij "La Celeste" en speelde hij de 5 wedstrijden, alvorens uitgeschakeld te worden door Colombia. . Roma strikt linksback Matias Viña AS Roma heeft de komst van de Uruguayaanse linksback Matias Viña aangekondigd. Hij komt over van Palmeiras in Brazilië en tekent in Rome voor 5 jaar. Roma betaalt zo'n 13 miljoen voor de verdediger. "Ik ben heel blij om hier te zijn", zei Viña in een eerste reactie. "Het was een kinderdroom om ooit in Europa te spelen. Het is al snel gegaan in mijn carrière, maar ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan." Viña is ook Uruguayaans international en heeft al 16 caps achter zijn naam. Op de voorbije Copa America was hij nog titularis bij "La Celeste" en speelde hij de 5 wedstrijden, alvorens uitgeschakeld te worden door Colombia.

19:41 19 uur 41.

08-08-2021 08-08-2021.

20:06 20 uur 06. Romero trekt meteen door naar Tottenham. En zoals voorspeld, Cristian Romero is meteen van Atalanta naar Tottenham verhuisd. De beste verdediger uit de Serie A van vorig seizoen trekt dus naar de Premier League. Deze zomer won Romero met Argentinië nog de Copa America. De 23-jarige verdediger stond tijdens de finale in de basis. Bij Tottenham krijgt hij rugnummer 4, het vroegere rugnummer Toby Alderweireld. De club zou naar verluidt 55 miljoen euro gegeven hebben voor de verdediger. Een mooie winstmarge voor Atalanta dus dat de verdediger voor 16 miljoen kon wegplukken bij Juventus. . Romero trekt meteen door naar Tottenham En zoals voorspeld, Cristian Romero is meteen van Atalanta naar Tottenham verhuisd. De beste verdediger uit de Serie A van vorig seizoen trekt dus naar de Premier League.

Deze zomer won Romero met Argentinië nog de Copa America. De 23-jarige verdediger stond tijdens de finale in de basis. Bij Tottenham krijgt hij rugnummer 4, het vroegere rugnummer Toby Alderweireld.

De club zou naar verluidt 55 miljoen euro gegeven hebben voor de verdediger. Een mooie winstmarge voor Atalanta dus dat de verdediger voor 16 miljoen kon wegplukken bij Juventus.

20:06 20 uur 06.

20:05 20 uur 05.

18:12 18 uur 12. Atalanta shopt bij Juventus. In de Serie A is er vandaag heel wat onderhandeld tussen Atalanta en Juventus. Zo wordt verdediger Merih Demiral voor een jaar gehuurd door Atalanta van de Oude Dame. De Turk van 23 jaar was deze zomer nog actief op het EK. Hij werd in 2019 door Juventus weggeplukt bij Sassuolo en kwam tot nu toe 32 keer in actie bij Juventus. En Atalanta lichtte ook de optie op de Argentijn Cristian Romero, ook een verdediger. Die speelde vorig jaar al op uitleenbasis bij de club. Na een sterk seizoen neemt Atalanta hem dus over van Juventus voor 16 miljoen euro. Dat bedrag wordt in drie schijven betaald. Het lijkt er wel op dat Romero niet lang bij Atalanta zal blijven. In verschillende media circuleren er al geruchten over een overstap naar Tottenham. . Atalanta shopt bij Juventus In de Serie A is er vandaag heel wat onderhandeld tussen Atalanta en Juventus. Zo wordt verdediger Merih Demiral voor een jaar gehuurd door Atalanta van de Oude Dame. De Turk van 23 jaar was deze zomer nog actief op het EK. Hij werd in 2019 door Juventus weggeplukt bij Sassuolo en kwam tot nu toe 32 keer in actie bij Juventus.

En Atalanta lichtte ook de optie op de Argentijn Cristian Romero, ook een verdediger. Die speelde vorig jaar al op uitleenbasis bij de club. Na een sterk seizoen neemt Atalanta hem dus over van Juventus voor 16 miljoen euro. Dat bedrag wordt in drie schijven betaald.

Het lijkt er wel op dat Romero niet lang bij Atalanta zal blijven. In verschillende media circuleren er al geruchten over een overstap naar Tottenham.

18:08 18 uur 08.

06-08-2021 06-08-2021.

20:15 20 uur 15. Doelpuntenmachine Ings naar Birmingham. Aston Villa heeft met Ollie Watkins al een uitstekende spits rondlopen, maar er komt nog iemand met stevige adelbrieven bij. De 3-voudige Engelse international Danny Ings verlaat Southampton en tekent voor 3 seizoenen bij Aston Villa. Ings, die eerder al enkele seizoenen uitkwam voor Liverpool, deed vooral 2 seizoenen geleden heel erg goed met 25 doelpunten. In de afgelopen jaargang bleef zijn doelpuntentotaal steken op 13 stuks. Er komt bij Aston Villa vermoedelijk heel binnenkort weer een stevige transfer aan. Volgens de Engelse media zou de sierlijke aanvallende middenvelder Jack Grealish op het punt staan om voor een astronomisch bedrag over te stappen naar Manchester City. . Doelpuntenmachine Ings naar Birmingham Aston Villa heeft met Ollie Watkins al een uitstekende spits rondlopen, maar er komt nog iemand met stevige adelbrieven bij. De 3-voudige Engelse international Danny Ings verlaat Southampton en tekent voor 3 seizoenen bij Aston Villa. Ings, die eerder al enkele seizoenen uitkwam voor Liverpool, deed vooral 2 seizoenen geleden heel erg goed met 25 doelpunten. In de afgelopen jaargang bleef zijn doelpuntentotaal steken op 13 stuks. Er komt bij Aston Villa vermoedelijk heel binnenkort weer een stevige transfer aan. Volgens de Engelse media zou de sierlijke aanvallende middenvelder Jack Grealish op het punt staan om voor een astronomisch bedrag over te stappen naar Manchester City.



20:00 20 uur .

18:06 18 uur 06. Liverpool geeft Alisson verbeterd contract. Op Anfield Road willen ze nog lang doorgaan met Alisson. De Braziliaanse doelman kreeg een contractverlenging tot juni 2027. Becker bewaakt sinds 2018 het doel van Liverpool en heeft exact 100 matchen op zijn teller staan in de Premier League. Met Liverpool won hij al de Engelse titel en de Champions League. "Ik hoefde niet lang na te denken over een contractverlenging", zegt Alisson. "Het wederzijdse vertrouwen hebben de ploeg en ik de voorbije 3 jaar opgebouwd. Mijn kinderen zijn ondertussen ook gesetteld in Engeland. Ik ben blij met de verlenging." . Liverpool geeft Alisson verbeterd contract Op Anfield Road willen ze nog lang doorgaan met Alisson. De Braziliaanse doelman kreeg een contractverlenging tot juni 2027.



Becker bewaakt sinds 2018 het doel van Liverpool en heeft exact 100 matchen op zijn teller staan in de Premier League. Met Liverpool won hij al de Engelse titel en de Champions League.



"Ik hoefde niet lang na te denken over een contractverlenging", zegt Alisson. "Het wederzijdse vertrouwen hebben de ploeg en ik de voorbije 3 jaar opgebouwd. Mijn kinderen zijn ondertussen ook gesetteld in Engeland. Ik ben blij met de verlenging."

18:06 18 uur 06.