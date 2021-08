Transfers buitenland: Liverpool verlengt met Alisson, Aston Villa haalt Ings

Er komt bij Aston Villa vermoedelijk heel binnenkort weer een stevige transfer aan. Volgens de Engelse media zou de sierlijke aanvallende middenvelder Jack Grealish op het punt staan om voor een astronomisch bedrag over te stappen naar Manchester City.

Ings, die eerder al enkele seizoenen uitkwam voor Liverpool, deed vooral 2 seizoenen geleden heel erg goed met 25 doelpunten. In de afgelopen jaargang bleef zijn doelpuntentotaal steken op 13 stuks.

18 uur 06. Liverpool geeft Alisson verbeterd contract. Op Anfield Road willen ze nog lang doorgaan met Alisson. De Braziliaanse doelman kreeg een contractverlenging tot juni 2027. Becker bewaakt sinds 2018 het doel van Liverpool en heeft exact 100 matchen op zijn teller staan in de Premier League. Met Liverpool won hij al de Engelse titel en de Champions League. "Ik hoefde niet lang na te denken over een contractverlenging", zegt Alisson. "Het wederzijdse vertrouwen hebben de ploeg en ik de voorbije 3 jaar opgebouwd. Mijn kinderen zijn ondertussen ook gesetteld in Engeland. Ik ben blij met de verlenging." .