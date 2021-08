Transfers buitenland: Atalanta doet zaakjes met Juventus voor Demiral en Romero

18:12

18 uur 12. Atalanta shopt bij Juventus. In de Serie A is er vandaag heel wat onderhandeld tussen Atalanta en Juventus. Zo wordt verdediger Merih Demiral voor een jaar gehuurd door Atalanta van de Oude Dame. De Turk van 23 jaar was deze zomer nog actief op het EK. Hij werd in 2019 door Juventus weggeplukt bij Sassuolo en kwam tot nu toe 32 keer in actie bij Juventus. En Atalanta lichtte ook de optie op de Argentijn Cristian Romero, ook een verdediger. Die speelde vorig jaar al op uitleenbasis bij de club. Na een sterk seizoen neemt Atalanta hem dus over van Juventus voor 16 miljoen euro. Dat bedrag wordt in drie schijven betaald. Het lijkt er wel op dat Romero niet lang bij Atalanta zal blijven. In verschillende media circuleren er al geruchten over een overstap naar Tottenham. .