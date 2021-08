Transferdeadline nadert: Bayern blijft concurrent Leipzig leegplunderen

16:16 16 uur 16. Bayern haalt Sabitzer op in Leipzig. Bayern München is opnieuw gaan shoppen bij RB Leipzig en heeft deze keer middenvelder Marcel Sabitzer uit het winkelrek geplukt. Aan de kassa heeft de Rekordmeister zo'n 15 miljoen euro overgeschreven op het rekeningnummer van zijn rechtstreekse concurrent. Het is al de 3e transactie van Leipzig naar Bayern deze zomer. Eerder lokte de kampioen ook al coach Julian Nagelsmann en verdediger Dayot Upamecano naar München. Leipzig is een van de tegenstanders van Club Brugge in de Champions League. . Bayern haalt Sabitzer op in Leipzig Bayern München is opnieuw gaan shoppen bij RB Leipzig en heeft deze keer middenvelder Marcel Sabitzer uit het winkelrek geplukt. Aan de kassa heeft de Rekordmeister zo'n 15 miljoen euro overgeschreven op het rekeningnummer van zijn rechtstreekse concurrent.



11:19 11 uur 19. Bundesliga Dodi Lukebakio trekt op uitleenbasis naar Wolfsburg

11:18 11 uur 18. Ruben Dias krijgt nieuw contract. In september vorig jaar maakte Ruben Dias de overstap van Benfica naar Manchester City, nu tekent hij al een nieuwe verbintenis voor maar liefst 6 jaar. De 24-jarige verdediger speelde vorig seizoen een belangrijke rol in het winnen van de titel en de Carabao Cup.

21:42 21 uur 42. West Ham versterkt defensie met Kurt Zouma. West Ham, de tegenstander van Genk in de groepsfase van de Europa League, heeft zijn achterhoede versterkt met Kurt Zouma. De Franse verdediger, die sinds 2014 voor Chelsea speelt, kiest na 7 seizoenen voor een nieuw avontuur in de Premier League. De ploeg van coach David Moyes zou naar verluidt bijna 30 miljoen betalen voor de verdediger.

19:09 19 uur 09. Real Madrid leent zijn rechtsback Alvaro Odriozola tot het einde van het seizoen uit aan het Italiaanse Fiorentina. Met het oog op de komst van Kylian Mbappé komt het er voor de Koninklijke momenteel op aan de loonmassa drastisch te verminderen. De 25-jarige Spanjaard is deze zomer al de vierde Madrileen die op uitleenbasis de club verlaat, na Brahim Diaz naar AC Milan, Takefusa Kubo naar Mallorca en belofte Victor Chust naar Cadiz. Odriozola werd in 2018 voor 30 miljoen euro overgenomen van Real Sociedad, maar kon in de hoofdstad nooit een basisplaats afdwingen. In 2020 werd hij al eens uitgeleend aan Bayern München. Vorig seizoen had hij meermaals af te rekenen met blessureleed. Mogelijk neemt Mbappé zijn rugnummer 19 in Bernabeu over.



15:05 15 uur 05. Joaquín Correa trekt naar landskampioen Inter. Inter Milaan huurt de Argentijnse aanvaller Joaquín Correa een jaar van Lazio Rome, met een verplichte aankoopoptie. Met de overgang is ongeveer 30 miljoen euro gemoeid. Dat heeft de Romeinse club donderdag aangekondigd. De 27-jarige Correa, die onlangs met Argentinië de Copa America won, treft bij de Italiaanse kampioen Inter zijn voormalige coach Simone Inzaghi aan. Samen met Edin Dzeko moet hij Romelu Lukaku doen vergeten. De Rode Duivel verkaste deze zomer naar Chelsea. Met Lazio, waar hij in 2018 arriveerde, kwam Correa tot 117 optredens en scoorde hij 30 doelpunten in alle competities. Hij won de Italiaanse beker en de Italiaanse Supercup in 2019.



20:25 20 uur 25. Ex-AA Gent Sorloth toch niet naar PSV, de Noor kiest voor Sociedad. De Noorse spits Alexander Sörloth (ex-AA Gent) was opgejaagd wild op de transfermarkt de voorbije weken. Zo linkten verschillende bronnen de goaltjesdief aan het Nederlandse PSV. Toch stapte de Noor niet op de bus naar Eindhoven. Sörloth koos ervoor om warmere oorden op te zoeken. Hij tekende een contract tot 2025 bij het Spaanse Real Sociedad.



14:59 14 uur 59. Matheus Cunha trekt naar Atlético Madrid. Spaans landskampioen Atlético Madrid neemt de Braziliaanse aanvaller Matheus Cunha over van Hertha Berlijn. Hij ondertekende in de hoofdstad een contract tot 2026. Atlético betaalt voor de 22-jarige centrumspits naar verluidt zo'n 30 miljoen euro. Cunha speelde deze zomer mee op de Olympische Spelen, waar hij drie keer raak trof in vijf matchen, onder meer in de gewonnen finale tegen Spanje (2-1 na verlengingen). Bij Atlético wordt Cunha teamgenoot van Yannick Carrasco. Hij is de vierde zomeraanwinst van de "Colchoneros" na de Franse doelman Benjamin Lecomte, flankspeler Marcos Paulo en middenvelder Rodrigo De Paul.

13:10 13 uur 10. Bologna leent Denswil uit aan Trabzonspor. De Nederlandse verdediger Stefano Denswil wordt door het Italiaanse Bologna tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Turkse subtopper Trabzonspor. De 28-jarige Denswil was van januari tot juni op uitleenbasis bij Club Brugge aan de slag. Eerder was de Nederlander een steunpilaar in de Brugse verdediging van 2015 tot 2019. De linksvoetige verdediger werd drie keer landskampioen en won één keer de beker met Brugge.

20:50 20 uur 50. Lukaku zwaait Zappacosta uit. Davide Zappacosta keert terug naar zijn jeugdclub Atalanta Bergamo. De Italiaan zal op training niet meer op Lukaku moeten verdedigen. De 13-voudige international speelde sinds 2017 voor Chelsea, maar werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend aan Roma en Genoa. Voor Bergamo debuteerde hij in 2014 in de Serie A.

14:33 14 uur 33. Donk na 5 jaar terug bij Kasimpasa. Ryan Donk, ex-Club Brugge, heeft de overstap gemaakt van Galatasaray naar Kasimpasa. De 35-jarige verdediger speelde tussen 2013 en 2016 al eens voor de Turkse club. Na twee landstitels en twee bekers met Galatasaray keert Donk dus terug naar een vertrouwd nest.

