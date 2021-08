LIVESTREAM: Kijk hier naar de voorstelling van Lionel Messi bij PSG

11:37 11 uur 37. Al-Khelaïfi: "We zijn altijd duidelijk geweest. Vanaf de eerste dag zeggen we dat we de Financial Fair Play volgen. We zullen de regels altijd blijven volgen." . Al-Khelaïfi: "We zijn altijd duidelijk geweest. Vanaf de eerste dag zeggen we dat we de Financial Fair Play volgen. We zullen de regels altijd blijven volgen."

11:34 11 uur 34. Messi: "Ik zal de Barça-fans altijd dankbaar zijn. Dat is mijn thuis. Ze wisten dat ik naar een sterk team zou gaan. Ik weet niet of we het tegen elkaar zullen opnemen. Als het wel gebeurt dan zal het aan de ene kant leuk zijn om terug naar Barcelona te komen. Aan de andere kant zal het vreemd zijn om met een ander shirt thuis te spelen."

11:33 11 uur 33. De Franse competitie is de voorbije jaren enorm gegroeid. Lionel Messi.

11:32 11 uur 32. Messi: "De Franse competitie is de voorbije jaren enorm gegroeid. Het is competitiever geworden. Na zo lang op 1 plek te zijn, zal ik nieuwe tegenstanders hebben."

11:31 11 uur 31. Messi: "Het is duidelijk dat ik veel vrienden en kennissen heb in de kleedkamer. Neymar, Di Maria, Paredes, ... Ook daarom heb ik gekozen om naar hier te komen."

11:29 11 uur 29. PSG-voorzitter: "Mbappé? Iedereen kent zijn toekomst: hij is een speler van PSG".

11:28 11 uur 28. Messi: "Ik kom om te helpen. Om te proberen het beste te geven met meer enthousiasme dan ooit. Mijn doel is om weer een Champions League te winnen en ik ben op de ideale plek om dat te kunnen bereiken."

11:27 11 uur 27. Messi: "Bericht kwam nog maar net uit Barcelona dat ik wegging, en de mensen stonden hier al buiten te wachten".

11:26 11 uur 26. Messi: "Kleine details maken het verschil. We weten dat het moeilijk is om de Champions League te winnen. PSG weet dat ook, want ze waren er al dicht bij. Het is altijd moeilijk. Je moet een hechte groep hebben. Ook een beetje geluk. De Champions League is een speciale competitie."

11:25 11 uur 25. Messi: "Neymar, Mbappé? Op elke positie staan hier topspelers".

11:22 11 uur 22. Al-Khelaïfi: "Ons doel is om elke wedstrijd en elke trofee te winnen. Dat is niet veranderd. Met Leo komen we daar dichter bij, maar er is nog niks gewonnen. Je moet hard werken, een winnaarsmentaliteit hebben en gedisciplineerd zijn."

11:22 11 uur 22. Messi: "Ben naar deze ambitieuze club gekomen, omdat ik nog altijd evenveel wil winnen".

11:21 11 uur 21. "Alles wat mij de laatste weken is overkomen was hard en snel. Het was ook emotioneel om alles achter te laten. Maar ik heb veel zin in dit nieuw avontuur."

11:19 11 uur 19. "Ik weet niet wanneer ik zal debuteren. Gisteren zag ik Pochettino en de technische staf. Ik wil zo snel mogelijk spelen, maar kan er nog geen datum op plakken. We gaan het pas doen als de technische staf besluit dat het tijd is."

11:19 11 uur 19. "Samenspelen met Neymar en Mbappé is echt top. Ik heb enorm veel zin om te trainen en wedstrijden te spelen."

11:17 11 uur 17. "Ik ben blij om hier te zijn. Ik wil blijven winnen. PSG is een ambitieuze club en we zijn bereid om er voor te vechten. Ik wil titels blijven winnen, daarom kom ik ook naar deze club. Ik bedank de Parijzenaars voor de ontvangst. Het was te gek."

11:15 11 uur 15. PSG-voorzitter: "Historische dag voor onze club: Messi maakt voetbal magisch".

11:13 11 uur 13. Messi: "Heel gelukkig". "Ik ben heel gelukkig", neemt Messi het woord. "Iedereen weet dat mijn afscheid bij Barcelona heel moeilijk was. Maar hier aangekomen, heb ik veel enthousiasme. Ik geniet van mijn aankomst met mijn familie. Nu wil ik echt trainen en de staf en mijn ploegmaats ontmoeten."

11:11 11 uur 11. "We hebben hier iemand die veel trofeeën heeft gewonnen en ik ben er zeker van dat hij hier ook trofeeën zal pakken. Ik zal het niet lang maken en Lionel officieel welkom heten bij de PSG-familie. Ik zie dat je kinderen al blij zijn om hier te zijn."