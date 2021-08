LIVE: Wie ontmoet Club Brugge in de Champions League?

18 uur 09. UEFA President's Award. Tijdens de loting van de groepsfase worden traditioneel ook een aantal voetbalprijzen uitgedeeld. De eerste award, de UEFA President's Award, is voor de Deense verdediger en aanvoerder van het nationale team Simon Kjaer en het Deens medisch personeel. Door hun snelle optreden kon Christian Eriksen, die tijdens de eerste wedstrijd van de Denen in mekaar zakte door een hartstilstand, gered worden. .

17 uur 37. Vorig jaar kwamen Zenit Sint-Petersburg, Dortmund en Lazio uit de bus. Nog even terugdenken aan vorig jaar: toen kwamen Zenit Sint-Petersburg, Dortmund en Lazio uit de bus voor Club Brugge. Een haalbare loting, die resulteerde in 8 punten. .

17 uur 05. Onze lezers hopen op ploegen dicht bij huis. 35.000 lezers hebben op onze website hun ideale groep voor Club Brugge samengesteld. Uit pot 1 komt Lille (24%) als meest gewenste tegenstander naar voren, voor Manchester City (21%) en Chelsea (18%). Ook in pot 2 is een Franse tegenstander het meest geliefd. Het sterrenelftal van PSG mag voor 26% van onze lezers gerust naar Jan Breydel afzakken. Ook de Spaanse opties Sevilla (21%) en Barcelona (13%) zijn populair. In pot 3 staat Ajax (41%) met stip op één. Voor oude bekende Zenit (14%) en Salzburg (10%). .

17 uur . Nog één uur tot de loting. Bij Club Brugge-fans begint de spanning ongetwijfeld al wat te stijgen. Over één uur begint in Istanbul de loting. Al zal het naar goede gewoonte nog een tijdje duren vooraleer blauw-zwart zijn 3 tegenstanders kent. .

16 uur 55. Bekroningen voor De Bruyne en Courtois? Naast de loting is het straks ook uitkijken naar enkele bekroningen. Met de UEFA Player of the Year als belangrijkste. Kevin De Bruyne is één van de drie genomineerden, samen met Jorginho (Chelsea) en N'Golo Kanté (Chelsea). Ook Thibaut Courtois maakt kans op een zoveelste trofee. Hij strijdt met Ederson en Edouard Mendy voor de prijs van Champions League-keeper van het seizoen. .