Op de openingsminuten na was het Belgisch overwicht in de eerste helft groot. Trekken de jonge Duivels die lijn door na de pauze?

Na een verdienstelijke eerste helft van de jonge Duivels gaan ze de kleedkamer in met een 0-1-voorsprong. We onthouden vooral een bal op de paal van Pletinckx, een knap doelpunt van Openda en de penaltyclaim van Verschaeren.

Openda gaat op links met de bal aan de haal, zet zijn belager in de wind en deponeert vervolgens vanuit een scherpe hoek de bal in doel. Een knap doelpunt, al zag de Turkse doelman er ook niet al te scherp uit. De Belgen op voorsprong!

Turkije komt nog eens piepen voor de kooi van Vandevoordt. Opnieuw is het de bedrijvige Bayrakdar, opnieuw is zijn schot te slap om Vandevoordt te verrassen.

We hebben al even geen Belgische doelgevaar meer gezien, maar de Belgen hebben nu wel duidelijk het veldoverwicht. De moeilijke start lijken de Duivels achter zich te hebben gelaten.

De Belgen blijven voorlopig nog wat zoeken. De Ketelaere zet een goede dribbel op, maar speelt dan slordig in. Het zegt veel over het wedstrijdbegin van de jonge Duivels.

We zijn 11 minuten ver en aanvoerder Onana loopt al tegen een geel karton aan, na een stevige charge. Niet ideaal, zo vroeg in de partij.

Raskin gaat even in een Turkse kuit bijten achter het halve maantje. De Turken krijgen een vrije trap, maar Yilmaz kan Vandevoordt niet verontrusten. Voorlopig is het alleen maar Turkije wat de klok slaat.

Het zijn de Turken die het best gestart zijn. Opnieuw pakt Bayrakdar uit met een goede actie, maar zijn besluit is te centraal op doel. Vandevoordt raapt makkelijk op.

Plots ligt de bal in het net, na een knappe uithaal van Bayrakdar. Gelukkig voor de jonge Belgen stond de aanvaller duidelijk offside. Even schrikken, maar zo zijn de Duivels meteen wakker.

We zijn eraan begonnen in de machtige Timsah Arena, het knappe stadion van Bursaspor. Spelen de jonge Duivels zich naar een 6 op 6?

Ondertussen staan de 22 spelers op het veld en is het tijd voor de volksliederen. Zo dadelijk beginnen we eraan.

18 uur 44. Welke Turken moeten we in het oog houden? Op papier moeten de Turken het vanavond met heel wat minder kwaliteit doen dan de Belgen. De meeste van de 11 basisspelers bij Turkije spelen in eigen land. De grootste naam bij de Turken is misschien wel doelman Ersin Destanoglu . De 20-jarige keeper is dit seizoen titularis in doel bij Besiktas en wordt aanzien als een groot talent. Verder wordt het uitkijken naar flankspelers Ömer Beyaz en Gökdeniz Bayrakdar . De eerste speelt bij de beloften van Stuttgart, de tweede in eigen land bij Antalyaspor. De amper 19-jarige Bayrakdar was vorig seizoen in eigen competitie al goed voor 6 doelpunten. De spits bij de Turken is vanavond Ali Akman , hij trof dit seizoen bij NEC Nijmegen al twee keer raak in de Eredivisie. .