LIVE Deadline Day: strikken Club Brugge en Antwerp nog toptransfers?

Saido Berahino zwaait Essevee definitief uit. De Engels-Burundese aanvaller wordt overgenomen door Sheffield Wednesday.

Eboué Kouassi op uitleenbasis naar FC Arouca. KRC Genk verhuurt Eboué Kouassi aan FC Arouca. De club uit de Portugese hoogste klasse heeft ook een aankoopoptie. De Ivoriaanse middenvelder kwam in januari 2020 naar Genk. Zijn contract loopt nog tot midden 2024.

Eboué Kouassi wordt door Genk bij het Portugese FC Arouca gestald:

Wat valt er de laatste uren nog uit de bus? - Antwerp is op de transfermarkt hevig aan het zoeken naar nóg een diepe spits. De makelaar van Samatta werd zonet gespot aan de Bosuil. Zal de ex-topschutter van de Jupiler Pro League ook voor Antwerp scoren binnenkort?

- Club Brugge wil geen 2e keer 6 doelpunten om de oren krijgen. Transfergoeroe Romano meldt dat Linksback Faitout Maouassa (23) van Rennes het nieuwe slot op de Brugse deur zou kunnen worden. -> Volg de transfercarrousel hier op de voet.

De transfer van Mboyo wordt nu ook - na het nieuws van zijn makelaar - door AA Gent zelf bevestigd:

Ook Juventus heeft de komst van Mohamed Ihattaren aangekondigd. Hij tekent er een contract tot 2025.

Westerlo leent Keita uit. Westerlo, club uit 1B, leent Kader Keita voor een seizoen uit aan FC Sion. De Zwitserse club heeft ook een aankoopoptie bedongen voor de 20-jarige Ivoriaan.

De kans lijkt groot dat Kylian Mbappé gewoon bij Paris Saint-Germain zal blijven.

Charleroi weekt verdediger los bij Bordeaux. De Carolo's hebben de gelederen versterkt met de definitieve transfer van Loïc Bessilé. De 22-jarige Franse Togolees is een centrale verdediger en verlaat de Franse club Bordeaux. Daar speelde hij 2 wedstrijden op het hoogste niveau. Bessilé moet het vertrek van Dorian Dessoleil, naar Antwerp, opvangen.

Ihattaren trekt naar Juventus. Na 11 jaar bij PSV trekt Mohamed Ihattaren de deur bij de club uit Eindhoven achter zich dicht. De 19-jarige aanvallende middenvelder doorliep de jeugdreeksen bij PSV en gaat nu zijn geluk beproeven in Italië. Juventus heeft Ihattaren aangetrokken en zal hem meteen ook uitlenen aan een Italiaanse club. Het is nog niet duidelijk over welke ploeg het gaat.

Mechelen laat jongeren ervaring opdoen. KV Mechelen laat 2 jonge snaken ervaring opdoen. De 19-jarige spits Jossue Dolet wordt uitgeleend aan Helmond Sport. Senne Ceulemans, ook 19 jaar, slaat dan weer een jaar zijn tenten op bij Thes Sport.

Moeskroen haalt Luxemburger. 1B-club Moeskroen heeft Yan Bouché aangetokken. De 22-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract van 1 seizoen bij de Waalse club.

Arsenal aast op Tomiyasu. Trekt Takehiro Tomiyasu naar de Premier League? De 22-jarige verdediger die nog voor Sint-Truiden speelde, is op weg om de deur bij Bologna achter zich dicht te trekken. Volgens journalist David Orstein, van The Athletic UK, halen "The Gunners" de Japanner voor net geen 14 miljoen euro binnen.

Mboyo van STVV naar Gent. Een beetje een verrassende transfer in eigen land: Ilombe Mboyo trekt van STVV naar AA Gent. Dat maakt de makelaar van de speler bekend op Instagram. Mboyo is intussen al 34 jaar, maar hij moet in de Ghelamco Arena op zoek naar goals.