LIVE Deadline Day: Kean terug bij Juventus, komt er nog nieuws over Mbappé?

08:21

08 uur 21. Wat met Mbappé? Er zijn deze zomer al wat spraakmakende transfers gebeurd in Europa: Messi naar PSG, Ronaldo naar Manchester United, Lukaku naar Chelsea, ... Maar ook over Kylian Mbappé wordt er al weken gepraat. Hij zou Parijs verlaten voor een avontuur bij Real Madrid. Komt die transfer er of niet? In de Franse krant L'Équipe staat vandaag te lezen dat de deal is afgesprongen. Gisteren zouden de onderhandelingen stopgezet zijn. Een bod van 200 miljoen euro zou niet volstaan voor PSG. Mbappé heeft nog een contract voor een jaar in Parijs. Hij lijkt dat dus te zullen uitdoen. Of komt er toch nog witte rook? .